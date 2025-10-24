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  • «Вердер» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2025

«Вердер» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2025

24 октября 2025, 20:20
Вердер
24.10.2025, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Унион
72' М. Груль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Мио Бакхаус
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
32
Марко Фридль
(К) ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
31
Карим Кулибали
ЦЗ
17
Марко Груль
ЛВ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
14
Сенне Линен
ЦП
10
Романо Шмид
АП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
37
Диогу Лейте
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
(К) ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
6
Алеша Кемлейн
ОП
29
Андрей Илич
ЦФ
10
Ильяс Анса
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Вердер
1
Карл Хейн
ВР
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
21
Камерон Пуэртас
ЦП
24
Патрис Чович
ЦП
80
Скелли Алверу
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
11
Джастин Нджинма
ПВ
9
Кеке Топп
ЦФ
Унион
31
Матео Рааб
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
13
Андраш Шафер
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
21
Тим Скарке
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
27
Марин Любичич
ЦФ
13
Дмитрий Богданов
ЦФ
4-2-3-1
1
Бакхаус
28
Сугавара
5
Пипер
31
Кулибали
32
Фридль
6
Стаге
14
Линен
11
Мбангула
10
Шмид
17
Груль
22
Бонифаци
3-4-3
1
Реннов
14
Кверфельд
37
Лейте
5
Дехи
28
Триммель
8
Хедира
6
Кемлейн
17
Кен
7
Бурк
10
Анса
29
Илич
28
Сугавара
6
Малатини
6
Малатини
28
Сугавара
17
Груль
4
Штарк
4
Штарк
17
Груль
11
Мбангула
21
Пуэртас
21
Пуэртас
11
Мбангула
10
Шмид
11
Нджинма
11
Нджинма
10
Шмид
22
Бонифаци
9
Топп
9
Топп
22
Бонифаци
17
Кен
15
Роте
15
Роте
17
Кен
6
Кемлейн
13
Шафер
13
Шафер
6
Кемлейн
28
Триммель
19
Хаберер
19
Хаберер
28
Триммель
29
Илич
21
Скарке
21
Скарке
29
Илич
37
Лейте
11
Чон
11
Чон
37
Лейте
Остались в запасе
Вердер
Унион
1
Карл Хейн
ВР
24
Патрис Чович
ЦП
80
Скелли Алверу
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
Главный тренер
Хорст Штеффен
31
Матео Рааб
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
27
Марин Любичич
ЦФ
13
Дмитрий Богданов
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
1
Карл Хейн
ВР
24
Патрис Чович
ЦП
80
Скелли Алверу
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
Остались в запасе
31
Матео Рааб
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
27
Марин Любичич
ЦФ
13
Дмитрий Богданов
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Вердер - Унион
4
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
5
6
Нарушения
6
13
Офсайды
0
2
Количество передач
505
364
Сейвы
2
2
Точность передач %
81
73
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
0.95
0.58
xGP (предотвращенные голы)
-0.17
-0.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Вердер» против «Униона», 8-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вердер» – «Унион»

«Вердер» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Унион Вердер
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