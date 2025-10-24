24.10.2025, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
Германия. Бундеслига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Вердер
Вердер
4-2-3-1
1
Бакхаус
28
Сугавара
5
Пипер
31
Кулибали
32
Фридль
6
Стаге
14
Линен
11
Мбангула
10
Шмид
17
Груль
22
Бонифаци
3-4-3
1
Реннов
14
Кверфельд
37
Лейте
5
Дехи
28
Триммель
8
Хедира
6
Кемлейн
17
Кен
7
Бурк
10
Анса
29
Илич
28
Сугавара
6
Малатини
6
Малатини
28
Сугавара
17
Груль
4
Штарк
4
Штарк
17
Груль
11
Мбангула
21
Пуэртас
21
Пуэртас
11
Мбангула
10
Шмид
11
Нджинма
11
Нджинма
10
Шмид
22
Бонифаци
9
Топп
9
Топп
22
Бонифаци
17
Кен
15
Роте
15
Роте
17
Кен
6
Кемлейн
13
Шафер
13
Шафер
6
Кемлейн
28
Триммель
19
Хаберер
19
Хаберер
28
Триммель
29
Илич
21
Скарке
21
Скарке
29
Илич
37
Лейте
11
Чон
11
Чон
37
Лейте
Остались в запасе
Вердер
Унион
1
Карл Хейн
ВР
24
Патрис Чович
ЦП
80
Скелли Алверу
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
Главный тренер
Хорст Штеффен
31
Матео Рааб
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
27
Марин Любичич
ЦФ
13
Дмитрий Богданов
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
1
Карл Хейн
ВР
24
Патрис Чович
ЦП
80
Скелли Алверу
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
Остались в запасе
31
Матео Рааб
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
27
Марин Любичич
ЦФ
13
Дмитрий Богданов
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Вердер - Унион
4
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
5
6
Нарушения
6
13
Офсайды
0
2
Количество передач
505
364
Сейвы
2
2
Точность передач %
81
73
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
0.95
0.58
xGP (предотвращенные голы)
-0.17
-0.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Вердер» против «Униона», 8-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября в 21:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вердер» – «Унион»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»