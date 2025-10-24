24.10.2025, пятница, 17:15
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
5 : 0
Завершен
Составы команд
КАМАЗ
КАМАЗ
4-1-2-1-2
31
Анисимов
27
Мануйлов
3
Маругин
6
Калистратов
4
Юдинцев
79
Семенов
2
Хубаев
7
Аюкин
10
Защепкин
10
Караев
59
Моторин
4-3-3
50
Шамов
77
Огиенко
55
Богатырев
22
Гюрджан
33
Масловский
44
Тихонов
18
Надольский
87
Мазурин
27
Раткович
43
Гилязетдинов
6
Батырев
2
Хубаев
53
Дерюгин
53
Дерюгин
2
Хубаев
4
Юдинцев
11
Абдуллаев
11
Абдуллаев
4
Юдинцев
10
Караев
27
Голыбин
27
Голыбин
10
Караев
59
Моторин
22
Солодухин
22
Солодухин
59
Моторин
79
Семенов
11
Апеков
11
Апеков
79
Семенов
6
Батырев
9
Белем
9
Белем
6
Батырев
87
Мазурин
76
Савин
76
Савин
87
Мазурин
77
Огиенко
11
Хашкулов
11
Хашкулов
77
Огиенко
43
Гилязетдинов
75
Окладников
75
Окладников
43
Гилязетдинов
18
Надольский
8
Канаплин
8
Канаплин
18
Надольский
Остались в запасе
КАМАЗ
Енисей
30
Евгений Замерец
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
8
Ефим Долгополов
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
Главный тренер
Антон Хазов
23
Станислав Антипин
ВР
17
Иван Зазвонкин
АП
57
Вячеслав Кротов
АП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
30
Евгений Замерец
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
8
Ефим Долгополов
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
17
Иван Зазвонкин
АП
57
Вячеслав Кротов
АП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
Главный тренер
Антон Хазов
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча КАМАЗ - Енисей
1
3
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
8
Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Енисея», 16-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ» – «Енисей»
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Источник: «Бомбардир»