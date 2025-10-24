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  • «КАМАЗ» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2025

«КАМАЗ» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2025

24 октября 2025, 16:05
КАМАЗ
24.10.2025, пятница, 17:15
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
5 : 0
Завершен
Енисей
4' Р. Мануйлов 45+1' Д. Караев (П) 64' Д. Моторин 66' Р. Голыбин 82' Р. Апеков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
79
Виталий Семенов
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
59
Даниил Моторин
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
77
Ростислав Огиенко
ПЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
6
Амир Батырев
АП
18
Александр Надольский
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
27
Лука Раткович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
КАМАЗ
30
Евгений Замерец
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
8
Ефим Долгополов
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
27
Ренат Голыбин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
9
Адольф Белем
ЛВ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
17
Иван Зазвонкин
АП
57
Вячеслав Кротов
АП
76
Никита Савин
ПВ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
4-1-2-1-2
31
Анисимов
27
Мануйлов
3
Маругин
6
Калистратов
4
Юдинцев
79
Семенов
2
Хубаев
7
Аюкин
10
Защепкин
10
Караев
59
Моторин
4-3-3
50
Шамов
77
Огиенко
55
Богатырев
22
Гюрджан
33
Масловский
44
Тихонов
18
Надольский
87
Мазурин
27
Раткович
43
Гилязетдинов
6
Батырев
2
Хубаев
53
Дерюгин
53
Дерюгин
2
Хубаев
4
Юдинцев
11
Абдуллаев
11
Абдуллаев
4
Юдинцев
10
Караев
27
Голыбин
27
Голыбин
10
Караев
59
Моторин
22
Солодухин
22
Солодухин
59
Моторин
79
Семенов
11
Апеков
11
Апеков
79
Семенов
6
Батырев
9
Белем
9
Белем
6
Батырев
87
Мазурин
76
Савин
76
Савин
87
Мазурин
77
Огиенко
11
Хашкулов
11
Хашкулов
77
Огиенко
43
Гилязетдинов
75
Окладников
75
Окладников
43
Гилязетдинов
18
Надольский
8
Канаплин
8
Канаплин
18
Надольский
Остались в запасе
КАМАЗ
Енисей
30
Евгений Замерец
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
8
Ефим Долгополов
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
Главный тренер
Антон Хазов
23
Станислав Антипин
ВР
17
Иван Зазвонкин
АП
57
Вячеслав Кротов
АП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
30
Евгений Замерец
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
8
Ефим Долгополов
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
17
Иван Зазвонкин
АП
57
Вячеслав Кротов
АП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
Главный тренер
Антон Хазов
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча КАМАЗ - Енисей
1
3
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
8

Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Енисея», 16-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ» – «Енисей»

«КАМАЗ» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Енисей КАМАЗ
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