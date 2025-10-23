23.10.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы, 3 тур
3 : 4
Завершен
Составы команд
Лилль
Лилль
3-2-1-4
1
Эзер
24
Вердонк
2
Манди
22
Сантуш
8
Рагубер
21
Андре
11
Сахрауи
20
Коррея
3
Нгой
29
Игамане
20
Фернандес-Пардо
4-3-2-1
99
Цифцис
94
Кедзиора
5
Михайлидис
3
Кенни
21
Баба
2
Камара
8
Мейте
14
Живкович
77
Десподов
45
Константелиас
63
Чалов
3
Нгой
99
Мбемба
99
Мбемба
3
Нгой
22
Сантуш
12
Менье
12
Менье
22
Сантуш
11
Сахрауи
10
Харальдссон
10
Харальдссон
11
Сахрауи
8
Рагубер
32
Буадди
32
Буадди
8
Рагубер
20
Коррея
9
Жиру
9
Жиру
20
Коррея
2
Камара
42
Бьянко
42
Бьянко
2
Камара
77
Десподов
10
Пелкас
10
Пелкас
77
Десподов
63
Чалов
7
Якумакис
7
Якумакис
63
Чалов
Остались в запасе
Лилль
ПАОК
16
Арно Бодар
ВР
50
Samy Merzouk
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
35
Сориба Диауне
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
1
Иржи Павленка
ВР
41
Димитриос Монастирлис
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
17
Лука Иванушец
АП
39
Dimitrios Berdos
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
50
Samy Merzouk
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
35
Сориба Диауне
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Остались в запасе
1
Иржи Павленка
ВР
41
Димитриос Монастирлис
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
17
Лука Иванушец
АП
39
Dimitrios Berdos
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Лилль - ПАОК
1
1
4
Всего ударов по воротам
22
8
Удары в створ
11
7
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
ВАР
1
0
Угловые удары
13
2
Нарушения
7
15
Офсайды
3
0
Количество передач
551
310
Сейвы
3
8
Точность передач %
88
75
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
11
2
xG (ожидаемые голы)
1.59
2.35
Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против ПАОКа, 3 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – ПАОК
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»