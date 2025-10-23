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Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против ПАОКа, 3 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – ПАОК