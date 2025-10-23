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  • «Лилль» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2025

«Лилль» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2025

23 октября 2025, 20:50
Лилль
23.10.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 тур
3 : 4
Завершен
ПАОК
57' Б. Андре 68' Х. Игамане 78' Х. Игамане
18' С. Мейте 23' А. Живкович 42' Я. Константелиас 74' А. Живкович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Берке Эзер
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
8
Уго Рагубер
ЦП
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
20
Фелиш Коррея
ЦФ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЦФ
29
Хамза Игамане
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
ПАОК
99
Антонис Цифцис
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
2
Мади Камара
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
14
Андрия Живкович
(К) ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Лилль
16
Арно Бодар
ВР
50
Samy Merzouk
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
35
Сориба Диауне
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
ПАОК
1
Иржи Павленка
ВР
41
Димитриос Монастирлис
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
39
Dimitrios Berdos
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
3-2-1-4
1
Эзер
24
Вердонк
2
Манди
22
Сантуш
8
Рагубер
21
Андре
11
Сахрауи
20
Коррея
3
Нгой
29
Игамане
20
Фернандес-Пардо
4-3-2-1
99
Цифцис
94
Кедзиора
5
Михайлидис
3
Кенни
21
Баба
2
Камара
8
Мейте
14
Живкович
77
Десподов
45
Константелиас
63
Чалов
3
Нгой
99
Мбемба
99
Мбемба
3
Нгой
22
Сантуш
12
Менье
12
Менье
22
Сантуш
11
Сахрауи
10
Харальдссон
10
Харальдссон
11
Сахрауи
8
Рагубер
32
Буадди
32
Буадди
8
Рагубер
20
Коррея
9
Жиру
9
Жиру
20
Коррея
2
Камара
42
Бьянко
42
Бьянко
2
Камара
77
Десподов
10
Пелкас
10
Пелкас
77
Десподов
63
Чалов
7
Якумакис
7
Якумакис
63
Чалов
Остались в запасе
Лилль
ПАОК
16
Арно Бодар
ВР
50
Samy Merzouk
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
35
Сориба Диауне
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
1
Иржи Павленка
ВР
41
Димитриос Монастирлис
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
17
Лука Иванушец
АП
39
Dimitrios Berdos
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
50
Samy Merzouk
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
35
Сориба Диауне
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Остались в запасе
1
Иржи Павленка
ВР
41
Димитриос Монастирлис
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
17
Лука Иванушец
АП
39
Dimitrios Berdos
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Лилль - ПАОК
1
1
4
Всего ударов по воротам
22
8
Удары в створ
11
7
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
ВАР
1
0
Угловые удары
13
2
Нарушения
7
15
Офсайды
3
0
Количество передач
551
310
Сейвы
3
8
Точность передач %
88
75
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
11
2
xG (ожидаемые голы)
1.59
2.35

Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против ПАОКа, 3 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – ПАОК

«Лилль» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы ПАОК Лилль
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