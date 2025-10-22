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  • «Челси» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2025

«Челси» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2025

22 октября 2025, 20:50
Челси
22.10.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
5 : 1
Завершен
Аякс
18' М. Гиу 27' М. Кайседо 45' Э. Фернандес (П) 45+6' Эстевао (П) 48' Т. Джордж
33' В. Вегхорст (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
17
Энцо Фернандес
(К) ОП
10
Факундо Буонанотте
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
41
Эстевао
ПВ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
37
Йосип Шутало
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
(К) ЦП
10
Оскар Глух
АП
18
Рауль Моро
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Джон Хейтинга
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
50
Макс Меррик
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
7
Педру Нету
ЛВ
17
Андрей Сантос
ОП
10
Reggie Walsh
ЦП
25
Ryan Kavuma-McQueen
ЦФ
Аякс
1
Витезслав Ярош
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
24
Йорти Мокио
ЦЗ
6
Антон Гаеи
ПЗ
3
Джералд Алдерс
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
44
Юри Регер
ЦП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
18
Дэви Классен
АП
43
Райан Бунида
АП
9
Don-Angelo Konadu
ЦФ
3-3-3-1
1
Йоргенсен
3
Фофана
4
Адарабиойо
21
Хато
25
Кайседо
45
Лавиа
17
Фернандес
11
Гиттенс
10
Буонанотте
41
Эстевао
9
Гиу
4-2-2-2
22
Пасвер
2
Роша
6
Итакура
37
Шутало
15
Бас
53
Макконнелл
24
Тэйлор
10
Глух
22
Годтс
9
Вегхорст
18
Моро
4
Адарабиойо
99
Чалоба
99
Чалоба
4
Адарабиойо
25
Кайседо
34
Ачампонг
34
Ачампонг
25
Кайседо
17
Фернандес
17
Сантос
17
Сантос
17
Фернандес
45
Лавиа
10
10
45
Лавиа
9
Гиу
19
Джордж
19
Джордж
9
Гиу
10
Глух
24
Мокио
24
Мокио
10
Глух
2
Роша
6
Гаеи
6
Гаеи
2
Роша
53
Макконнелл
44
Регер
44
Регер
53
Макконнелл
22
Годтс
21
Фитц-Джим
21
Фитц-Джим
22
Годтс
9
Вегхорст
18
Классен
18
Классен
9
Вегхорст
Остались в запасе
Челси
Аякс
97
Роберт Санчес
ВР
50
Макс Меррик
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
7
Педру Нету
ЛВ
25
Ryan Kavuma-McQueen
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
1
Витезслав Ярош
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
3
Джералд Алдерс
ПЗ
43
Райан Бунида
АП
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
9
Don-Angelo Konadu
ЦФ
Главный тренер
Джон Хейтинга
Остались в запасе
97
Роберт Санчес
ВР
50
Макс Меррик
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
7
Педру Нету
ЛВ
25
Ryan Kavuma-McQueen
ЦФ
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
3
Джералд Алдерс
ПЗ
43
Райан Бунида
АП
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
9
Don-Angelo Konadu
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Джон Хейтинга
Статистика матча Челси - Аякс
2
1
1
Всего ударов по воротам
22
2
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
ВАР
0
1
Угловые удары
11
0
Нарушения
15
6
Офсайды
3
1
Количество передач
601
314
Сейвы
0
5
Точность передач %
92
76
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
8
0
xG (ожидаемые голы)
3.65
1.05
xGP (предотвращенные голы)
-1.62
-1.62

Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Аякса», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Аякс»

«Челси» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Аякс Челси
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