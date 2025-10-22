22.10.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов, 3 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Челси
Челси
3-3-3-1
1
Йоргенсен
3
Фофана
4
Адарабиойо
21
Хато
25
Кайседо
45
Лавиа
17
Фернандес
11
Гиттенс
10
Буонанотте
41
Эстевао
9
Гиу
4-2-2-2
22
Пасвер
2
Роша
6
Итакура
37
Шутало
15
Бас
53
Макконнелл
24
Тэйлор
10
Глух
22
Годтс
9
Вегхорст
18
Моро
4
Адарабиойо
99
Чалоба
99
Чалоба
4
Адарабиойо
25
Кайседо
34
Ачампонг
34
Ачампонг
25
Кайседо
17
Фернандес
17
Сантос
17
Сантос
17
Фернандес
45
Лавиа
10
10
45
Лавиа
9
Гиу
19
Джордж
19
Джордж
9
Гиу
10
Глух
24
Мокио
24
Мокио
10
Глух
2
Роша
6
Гаеи
6
Гаеи
2
Роша
53
Макконнелл
44
Регер
44
Регер
53
Макконнелл
22
Годтс
21
Фитц-Джим
21
Фитц-Джим
22
Годтс
9
Вегхорст
18
Классен
18
Классен
9
Вегхорст
Остались в запасе
Челси
Аякс
97
Роберт Санчес
ВР
50
Макс Меррик
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
7
Педру Нету
ЛВ
25
Ryan Kavuma-McQueen
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
1
Витезслав Ярош
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
3
Джералд Алдерс
ПЗ
43
Райан Бунида
АП
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
9
Don-Angelo Konadu
ЦФ
Главный тренер
Джон Хейтинга
Остались в запасе
97
Роберт Санчес
ВР
50
Макс Меррик
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
7
Педру Нету
ЛВ
25
Ryan Kavuma-McQueen
ЦФ
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
3
Джералд Алдерс
ПЗ
43
Райан Бунида
АП
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
9
Don-Angelo Konadu
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Джон Хейтинга
Статистика матча Челси - Аякс
2
1
1
Всего ударов по воротам
22
2
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
ВАР
0
1
Угловые удары
11
0
Нарушения
15
6
Офсайды
3
1
Количество передач
601
314
Сейвы
0
5
Точность передач %
92
76
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
8
0
xG (ожидаемые голы)
3.65
1.05
xGP (предотвращенные голы)
-1.62
-1.62
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Аякса», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Аякс»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»