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Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Аякса», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Аякс»