22.10.2025, среда, 19:45
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов, 3 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Атлетик
Атлетик
4-2-2-2
1
Симон
17
Бершиче
4
Паредес
4
Ляпорт
2
Горосабель
18
Хаурегисар
20
Рего
8
Сансет
10
Уильямс
11
Гурусета
9
Уильямс
3-1-1-3-2
77
Кочальски
1
Силва
81
Медина
13
Мустафазаде
35
Бикальо
10
Зубир
20
Боржес
11
Андраде
11
Дуран
44
Джафаргулиев
90
Ахундзаде
2
Горосабель
12
Аресо
12
Аресо
2
Горосабель
8
Сансет
6
Весга
6
Весга
8
Сансет
10
Уильямс
23
Наварро
23
Наварро
10
Уильямс
20
Рего
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
20
Рего
9
Уильямс
7
Беренгер
7
Беренгер
9
Уильямс
1
Силва
20
Болт
20
Болт
1
Силва
35
Бикальо
8
Янкович
8
Янкович
35
Бикальо
11
Дуран
21
Кащук
21
Кащук
11
Дуран
11
Андраде
7
Аддаи
7
Аддаи
11
Андраде
90
Ахундзаде
7
Байрамов
7
Байрамов
90
Ахундзаде
Остались в запасе
Атлетик
Карабах
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
46
Унаи Гомес
АП
22
Нико Серрано
ЛВ
21
Мароан Саннади
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
26
Крис Куаку
ЦП
32
Хикмат Джабраилзада
АП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
46
Унаи Гомес
АП
22
Нико Серрано
ЛВ
21
Мароан Саннади
ЦФ
Остались в запасе
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
26
Крис Куаку
ЦП
32
Хикмат Джабраилзада
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Атлетик - Карабах
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
8
3
Нарушения
14
5
Офсайды
1
0
Количество передач
486
336
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
73
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
3.47
0.52
xGP (предотвращенные голы)
-1.4
-1.4
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Карабаха», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Карабах»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»