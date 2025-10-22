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  • «Атлетик» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2025

«Атлетик» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2025

22 октября 2025, 18:35
Атлетик
22.10.2025, среда, 19:45
Лига чемпионов, 3 тур
3 : 1
Завершен
Карабах
40' Г. Гурусета 70' Р. Наварро 88' Г. Гурусета
1' Л. Андраде
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
18
Микель Хаурегисар
ЦП
20
Алехандро Рего
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
9
Иньяки Уильямс
(К) ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Карабах
77
Матеуш Кочальски
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
1
Матеус Силва
ПЗ
11
Камило Дуран
ЛВ
35
Педро Бикальо
ОП
10
Абделлах Зубир
(К) ЦП
20
Кади Боржес
АП
11
Леандру Андраде
АП
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Атлетик
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
23
Роберт Наварро
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
21
Мароан Саннади
ЦФ
Карабах
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
20
Дани Болт
ПЗ
8
Марко Янкович
ЦП
26
Крис Куаку
ЦП
32
Хикмат Джабраилзада
АП
21
Алексей Кащук
ПВ
7
Эммануэль Аддаи
ПВ
7
Турал Байрамов
ЦФ
4-2-2-2
1
Симон
17
Бершиче
4
Паредес
4
Ляпорт
2
Горосабель
18
Хаурегисар
20
Рего
8
Сансет
10
Уильямс
11
Гурусета
9
Уильямс
3-1-1-3-2
77
Кочальски
1
Силва
81
Медина
13
Мустафазаде
35
Бикальо
10
Зубир
20
Боржес
11
Андраде
11
Дуран
44
Джафаргулиев
90
Ахундзаде
2
Горосабель
12
Аресо
12
Аресо
2
Горосабель
8
Сансет
6
Весга
6
Весга
8
Сансет
10
Уильямс
23
Наварро
23
Наварро
10
Уильямс
20
Рего
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
20
Рего
9
Уильямс
7
Беренгер
7
Беренгер
9
Уильямс
1
Силва
20
Болт
20
Болт
1
Силва
35
Бикальо
8
Янкович
8
Янкович
35
Бикальо
11
Дуран
21
Кащук
21
Кащук
11
Дуран
11
Андраде
7
Аддаи
7
Аддаи
11
Андраде
90
Ахундзаде
7
Байрамов
7
Байрамов
90
Ахундзаде
Остались в запасе
Атлетик
Карабах
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
46
Унаи Гомес
АП
22
Нико Серрано
ЛВ
21
Мароан Саннади
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
26
Крис Куаку
ЦП
32
Хикмат Джабраилзада
АП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
46
Унаи Гомес
АП
22
Нико Серрано
ЛВ
21
Мароан Саннади
ЦФ
Остались в запасе
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
26
Крис Куаку
ЦП
32
Хикмат Джабраилзада
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Атлетик - Карабах
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
8
3
Нарушения
14
5
Офсайды
1
0
Количество передач
486
336
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
73
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
3.47
0.52
xGP (предотвращенные голы)
-1.4
-1.4

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Карабаха», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Карабах»

«Атлетик» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Карабах Атлетик
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