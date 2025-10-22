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  • «Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2025

«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2025

22 октября 2025, 18:50
Коньяспор
22.10.2025, среда, 20:00
Турция. Суперлига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Бешикташ
21' О. Ндиди 72' Т. Абрахам
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
1
Дениз Эртас
ВР
12
Гильерме
(К) ЛЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
17
Иоан Андзуана
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
21
Jin-ho Jo
ЦП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
10
Энис Барди
АП
14
Умут Найир
ЦФ
8
Pedrinho
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Оркун Кекчю
(К) ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
52
Devrim Sahin
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Коньяспор
13
Бахадир Гюндердю
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
15
Йосип Калушич
ЦЗ
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
70
Мортен Бьерло
ЦП
70
Kaan Akyazi
ЦП
14
Mücahit Ibrahimoglu
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
7
Тунахан Таски
ПВ
17
Melih Bostan
ЦФ
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
34
Мерт Гюнок
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
2-4-1-3
1
Эртас
12
Гильерме
4
Демирбаг
17
Андзуана
21
77
Ибрагимоглу
23
Базур
10
Барди
11
Мюлека
8
14
Найир
4-2-1-3
30
Дестаноглу
22
53
Топджу
33
Йилмаз
3
Паулиста
4
Ндиди
10
Кекчю
7
Рашица
27
Рафа
52
18
Абрахам
11
Мюлека
70
70
11
Мюлека
21
11
Стефанеску
11
Стефанеску
21
77
Ибрагимоглу
7
Таски
7
Таски
77
Ибрагимоглу
17
17
18
Абрахам
39
Юрасек
39
Юрасек
18
Абрахам
27
Рафа
48
Учан
48
Учан
27
Рафа
7
Рашица
22
Свенссон
22
Свенссон
7
Рашица
52
23
Хекимоглу
23
Хекимоглу
52
Остались в запасе
Коньяспор
Бешикташ
13
Бахадир Гюндердю
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
15
Йосип Калушич
ЦЗ
70
Мортен Бьерло
ЦП
14
Mücahit Ibrahimoglu
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
Главный тренер
Реджеп Учар
1
Эмре Билгин
ВР
34
Мерт Гюнок
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
13
Бахадир Гюндердю
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
15
Йосип Калушич
ЦЗ
70
Мортен Бьерло
ЦП
14
Mücahit Ibrahimoglu
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
34
Мерт Гюнок
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
Главный тренер
Реджеп Учар
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Коньяспор - Бешикташ
1
3
Всего ударов по воротам
22
9
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
17
3
Нарушения
7
16
Офсайды
1
0
Количество передач
528
229
Сейвы
2
3
Точность передач %
88
70
Удары мимо ворот
12
3
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
11
2
xG (ожидаемые голы)
0.82
1.73

Смотреть прямую трансляцию матча «Коньяспор» против «Бешикташа», 3-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Коньяспор» – «Бешикташ»

«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Бешикташ Коньяспор
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