22.10.2025, среда, 20:00
Турция. Суперлига, 3 тур
Турция. Суперлига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Коньяспор
Коньяспор
2-4-1-3
1
Эртас
12
Гильерме
4
Демирбаг
17
Андзуана
21
77
Ибрагимоглу
23
Базур
10
Барди
11
Мюлека
8
14
Найир
4-2-1-3
30
Дестаноглу
22
53
Топджу
33
Йилмаз
3
Паулиста
4
Ндиди
10
Кекчю
7
Рашица
27
Рафа
52
18
Абрахам
11
Мюлека
70
70
11
Мюлека
21
11
Стефанеску
11
Стефанеску
21
77
Ибрагимоглу
7
Таски
7
Таски
77
Ибрагимоглу
17
17
18
Абрахам
39
Юрасек
39
Юрасек
18
Абрахам
27
Рафа
48
Учан
48
Учан
27
Рафа
7
Рашица
22
Свенссон
22
Свенссон
7
Рашица
52
23
Хекимоглу
23
Хекимоглу
52
Остались в запасе
Коньяспор
Бешикташ
13
Бахадир Гюндердю
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
15
Йосип Калушич
ЦЗ
70
Мортен Бьерло
ЦП
14
Mücahit Ibrahimoglu
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
Главный тренер
Реджеп Учар
1
Эмре Билгин
ВР
34
Мерт Гюнок
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
13
Бахадир Гюндердю
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
15
Йосип Калушич
ЦЗ
70
Мортен Бьерло
ЦП
14
Mücahit Ibrahimoglu
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
34
Мерт Гюнок
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
Главный тренер
Реджеп Учар
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Коньяспор - Бешикташ
1
3
Всего ударов по воротам
22
9
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
17
3
Нарушения
7
16
Офсайды
1
0
Количество передач
528
229
Сейвы
2
3
Точность передач %
88
70
Удары мимо ворот
12
3
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
11
2
xG (ожидаемые голы)
0.82
1.73
Смотреть прямую трансляцию матча «Коньяспор» против «Бешикташа», 3-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Коньяспор» – «Бешикташ»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»