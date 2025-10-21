21.10.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов, 3 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Ньюкасл
Ньюкасл
4-1-3-2
1
Поуп
12
Тиав
4
Ботман
33
Берн
2
Триппьер
39
Гимарайнс
17
Гордон
41
Рэмзи
23
Мерфи
27
Вольтемаде
67
Майли
4-2-1-2-1
1
Трубин
14
Силва
30
Отаменди
44
Араужо
37
Дедич
5
Барренечеа
8
Эушнес
5
Риос
11
Лукебакио
10
Судаков
14
Павлидис
23
Мерфи
11
Барнс
11
Барнс
23
Мерфи
39
Гимарайнс
28
Уиллок
28
Уиллок
39
Гимарайнс
41
Рэмзи
7
Жоэлинтон
7
Жоэлинтон
41
Рэмзи
17
Гордон
19
Эланга
19
Эланга
17
Гордон
27
Вольтемаде
10
Осула
10
Осула
27
Вольтемаде
37
Дедич
29
Иванович
29
Иванович
37
Дедич
Остались в запасе
Ньюкасл
Бенфика
31
Макс Томпсон
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
Главный тренер
Эдди Хау
24
Самуэль Соареш
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
66
Джошуа Уиндер
ЦЗ
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
20
Жоау Велозу
ЦП
86
Диогу Приосте
ЦП
70
Жоау Режу
АП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
90
Ivan Lima
ЦФ
9
Энрике Араужо
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
31
Макс Томпсон
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
66
Джошуа Уиндер
ЦЗ
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
20
Жоау Велозу
ЦП
86
Диогу Приосте
ЦП
70
Жоау Режу
АП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
90
Ivan Lima
ЦФ
9
Энрике Араужо
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Ньюкасл - Бенфика
1
1
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
12
8
Нарушения
16
7
Офсайды
2
1
Количество передач
417
388
Сейвы
2
7
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
13
2
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
2.63
0.33
xGP (предотвращенные голы)
0.16
0.16
Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Бенфики», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Бенфика»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ»
Источник: «Бомбардир»