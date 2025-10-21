Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ньюкасл» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2025

«Ньюкасл» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2025

21 октября 2025, 20:50
Ньюкасл
21.10.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
3 : 0
Завершен
Бенфика
32' Э. Гордон 70' Х. Барнс 83' Х. Барнс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
39
Бруно Гимарайнс
(К) ЦП
67
Льюис Майли
АП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
(К) ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
8
Фредрик Эушнес
ОП
5
Ричард Риос
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
11
Доди Лукебакио
ПВ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Ньюкасл
31
Макс Томпсон
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
19
Энтони Эланга
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Вильям Осула
ЦФ
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
66
Джошуа Уиндер
ЦЗ
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
18
Леандро Баррейро
ЦП
20
Жоау Велозу
ЦП
86
Диогу Приосте
ЦП
70
Жоау Режу
АП
29
Франьо Иванович
ЦФ
90
Ivan Lima
ЦФ
9
Энрике Араужо
ЦФ
4-1-3-2
1
Поуп
12
Тиав
4
Ботман
33
Берн
2
Триппьер
39
Гимарайнс
17
Гордон
41
Рэмзи
23
Мерфи
27
Вольтемаде
67
Майли
4-2-1-2-1
1
Трубин
14
Силва
30
Отаменди
44
Араужо
37
Дедич
5
Барренечеа
8
Эушнес
5
Риос
11
Лукебакио
10
Судаков
14
Павлидис
23
Мерфи
11
Барнс
11
Барнс
23
Мерфи
39
Гимарайнс
28
Уиллок
28
Уиллок
39
Гимарайнс
41
Рэмзи
7
Жоэлинтон
7
Жоэлинтон
41
Рэмзи
17
Гордон
19
Эланга
19
Эланга
17
Гордон
27
Вольтемаде
10
Осула
10
Осула
27
Вольтемаде
37
Дедич
29
Иванович
29
Иванович
37
Дедич
Остались в запасе
Ньюкасл
Бенфика
31
Макс Томпсон
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
Главный тренер
Эдди Хау
24
Самуэль Соареш
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
66
Джошуа Уиндер
ЦЗ
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
20
Жоау Велозу
ЦП
86
Диогу Приосте
ЦП
70
Жоау Режу
АП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
90
Ivan Lima
ЦФ
9
Энрике Араужо
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
31
Макс Томпсон
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
66
Джошуа Уиндер
ЦЗ
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
20
Жоау Велозу
ЦП
86
Диогу Приосте
ЦП
70
Жоау Режу
АП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
90
Ivan Lima
ЦФ
9
Энрике Араужо
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Ньюкасл - Бенфика
1
1
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
12
8
Нарушения
16
7
Офсайды
2
1
Количество передач
417
388
Сейвы
2
7
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
13
2
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
2.63
0.33
xGP (предотвращенные голы)
0.16
0.16

Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Бенфики», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Бенфика»

«Ньюкасл» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Бенфика Ньюкасл
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
4
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
3
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
10
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
5
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+