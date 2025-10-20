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  • «Волга» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2025

«Волга» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2025

20 октября 2025, 15:50
Волга
20.10.2025, понедельник, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Уфа
6' А. Мурза 51' Е. Воронин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
37
Евгений Воронин
ПВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
7
Артур Мурза
ЦФ
48
Георгий Уридия
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
79
Константин Троянов
ОП
24
Филип Мрзляк
ОП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
96
Алексей Барановский
АП
17
Осман Минатулаев
ЦФ
70
Дилан Ортис
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Волга
1
Алексей Кеняйкин
ВР
84
Артем Гуца
ЛЗ
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
17
Игорь Гершун
ЛВ
60
Игнат Касьянов
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
9
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
28
Данил Новиков
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
69
Илья Ханенко
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
48
Александр Лукьянов
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
88
Уильямс Чимези
ПВ
7
Александр Перченок
ПВ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
9
Илья Карпук
ЦФ
3-3-1-3
86
Шайхутдинов
30
Хабибуллин
4
Ибрагимов
99
Костин
3
Красильниченко
10
Шагиахметов
20
Ковалев
37
Воронин
48
Уридия
7
Мурза
19
Руденко
2-2-1-3-2
31
Беленов
55
Шляков
17
Озманов
79
Троянов
24
Мрзляк
22
Юсупов
88
Агеян
96
Барановский
15
Хабалов
70
Ортис
17
Минатулаев
37
Воронин
17
Гершун
17
Гершун
37
Воронин
48
Уридия
9
Каменщиков
9
Каменщиков
48
Уридия
19
Руденко
28
Новиков
28
Новиков
19
Руденко
10
Шагиахметов
14
Яковлев
14
Яковлев
10
Шагиахметов
24
Мрзляк
10
Гыстаров
10
Гыстаров
24
Мрзляк
17
Озманов
20
Мацхарашвили
20
Мацхарашвили
17
Озманов
70
Ортис
23
Ахатов
23
Ахатов
70
Ортис
88
Агеян
88
Чимези
88
Чимези
88
Агеян
22
Юсупов
19
Майоров
19
Майоров
22
Юсупов
Остались в запасе
Волга
Уфа
1
Алексей Кеняйкин
ВР
84
Артем Гуца
ЛЗ
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
60
Игнат Касьянов
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
52
Евгений Пшенников
ЛВ
Главный тренер
Михаил Белов
40
Алексей Чернов
ВР
69
Илья Ханенко
ПЗ
48
Александр Лукьянов
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
9
Илья Карпук
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
84
Артем Гуца
ЛЗ
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
60
Игнат Касьянов
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
52
Евгений Пшенников
ЛВ
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
69
Илья Ханенко
ПЗ
48
Александр Лукьянов
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
9
Илья Карпук
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Волга - Уфа
2
3
Всего ударов по воротам
15
4
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Волга» против «Уфы», 15-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Волга» – «Уфа»

«Волга» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Уфа Волга
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