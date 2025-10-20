20.10.2025, понедельник, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Волга
Волга
3-3-1-3
86
Шайхутдинов
30
Хабибуллин
4
Ибрагимов
99
Костин
3
Красильниченко
10
Шагиахметов
20
Ковалев
37
Воронин
48
Уридия
7
Мурза
19
Руденко
2-2-1-3-2
31
Беленов
55
Шляков
17
Озманов
79
Троянов
24
Мрзляк
22
Юсупов
88
Агеян
96
Барановский
15
Хабалов
70
Ортис
17
Минатулаев
37
Воронин
17
Гершун
17
Гершун
37
Воронин
48
Уридия
9
Каменщиков
9
Каменщиков
48
Уридия
19
Руденко
28
Новиков
28
Новиков
19
Руденко
10
Шагиахметов
14
Яковлев
14
Яковлев
10
Шагиахметов
24
Мрзляк
10
Гыстаров
10
Гыстаров
24
Мрзляк
17
Озманов
20
Мацхарашвили
20
Мацхарашвили
17
Озманов
70
Ортис
23
Ахатов
23
Ахатов
70
Ортис
88
Агеян
88
Чимези
88
Чимези
88
Агеян
22
Юсупов
19
Майоров
19
Майоров
22
Юсупов
Остались в запасе
Волга
Уфа
1
Алексей Кеняйкин
ВР
84
Артем Гуца
ЛЗ
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
60
Игнат Касьянов
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
52
Евгений Пшенников
ЛВ
Главный тренер
Михаил Белов
40
Алексей Чернов
ВР
69
Илья Ханенко
ПЗ
48
Александр Лукьянов
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
9
Илья Карпук
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
84
Артем Гуца
ЛЗ
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
60
Игнат Касьянов
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
52
Евгений Пшенников
ЛВ
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
69
Илья Ханенко
ПЗ
48
Александр Лукьянов
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
9
Илья Карпук
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Волга - Уфа
2
3
Всего ударов по воротам
15
4
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Волга» против «Уфы», 15-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Волга» – «Уфа»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Планета».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»