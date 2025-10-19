19.10.2025, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Англия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
4-2-3-1
25
Мамардашвили
6
Керкез
16
Конате
4
ван Дейк
12
Брэдли
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
18
Гакпо
8
Собослаи
10
Салах
9
Исак
4-1-3-2
1
Ламменс
2
Далот
5
Магуайр
4
де Лигт
23
Шоу
5
Каземиро
19
Мбемо
7
Маунт
8
Фернандеш
10
Кунья
16
Диалло
10
Салах
30
Фримпонг
30
Фримпонг
10
Салах
38
Гравенберх
21
Джонс
21
Джонс
38
Гравенберх
12
Брэдли
7
Вирц
7
Вирц
12
Брэдли
9
Исак
14
Кьеза
14
Кьеза
9
Исак
10
Мак Аллистер
22
Экитике
22
Экитике
10
Мак Аллистер
16
Диалло
17
Доргу
17
Доргу
16
Диалло
23
Шоу
15
Йоро
15
Йоро
23
Шоу
5
Каземиро
5
Угарте
5
Угарте
5
Каземиро
8
Фернандеш
20
Мэйну
20
Мэйну
8
Фернандеш
7
Маунт
30
Шешко
30
Шешко
7
Маунт
Остались в запасе
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
1
Алтай Баиндыр
ВР
6
Эйден Хевен
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
6
Эйден Хевен
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
2
Всего ударов по воротам
19
12
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
9
4
Нарушения
8
14
Офсайды
1
1
Количество передач
480
294
Сейвы
2
5
Точность передач %
85
68
Удары мимо ворот
11
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
16
10
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
2.75
1.34
xGP (предотвращенные голы)
1.33
1.33
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Манчестер Юнайтед», 8-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»