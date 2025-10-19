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  • «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2025

«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2025

19 октября 2025, 17:20
Ливерпуль
19.10.2025, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
78' К. Гакпо
2' Б. Мбемо 84' Г. Магуайр
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
38
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Манчестер Юнайтед
1
Сенне Ламменс
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
7
Мэйсон Маунт
АП
16
Амад Диалло
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Ливерпуль
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
22
Уго Экитике
ПВ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
17
Патрик Доргу
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
20
Кобби Мэйну
ЦП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
4-2-3-1
25
Мамардашвили
6
Керкез
16
Конате
4
ван Дейк
12
Брэдли
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
18
Гакпо
8
Собослаи
10
Салах
9
Исак
4-1-3-2
1
Ламменс
2
Далот
5
Магуайр
4
де Лигт
23
Шоу
5
Каземиро
19
Мбемо
7
Маунт
8
Фернандеш
10
Кунья
16
Диалло
10
Салах
30
Фримпонг
30
Фримпонг
10
Салах
38
Гравенберх
21
Джонс
21
Джонс
38
Гравенберх
12
Брэдли
7
Вирц
7
Вирц
12
Брэдли
9
Исак
14
Кьеза
14
Кьеза
9
Исак
10
Мак Аллистер
22
Экитике
22
Экитике
10
Мак Аллистер
16
Диалло
17
Доргу
17
Доргу
16
Диалло
23
Шоу
15
Йоро
15
Йоро
23
Шоу
5
Каземиро
5
Угарте
5
Угарте
5
Каземиро
8
Фернандеш
20
Мэйну
20
Мэйну
8
Фернандеш
7
Маунт
30
Шешко
30
Шешко
7
Маунт
Остались в запасе
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
1
Алтай Баиндыр
ВР
6
Эйден Хевен
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
6
Эйден Хевен
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
2
Всего ударов по воротам
19
12
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
9
4
Нарушения
8
14
Офсайды
1
1
Количество передач
480
294
Сейвы
2
5
Точность передач %
85
68
Удары мимо ворот
11
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
16
10
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
2.75
1.34
xGP (предотвращенные голы)
1.33
1.33

Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Манчестер Юнайтед», 8-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль»«Манчестер Юнайтед»

«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ливерпуль
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