18.10.2025, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
Германия. Бундеслига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Бавария
Бавария
3-2-1-3-1
1
Нойер
2
Упамекано
4
Та
23
Боэ
6
Киммих
45
Павлович
27
Лаймер
14
Диас
17
Олисе
11
Джексон
9
Кейн
3-2-2-2-1
1
Кобель
3
Антон
4
Шлоттербек
25
Зюле
26
Рюэрсон
24
Свенссон
13
Гросс
20
Забитцер
8
Нмеча
14
Адейеми
9
Гирасси
45
Павлович
3
Мин-Джэ
3
Мин-Джэ
45
Павлович
11
Джексон
27
Горецка
27
Горецка
11
Джексон
23
Боэ
34
Бишоф
34
Бишоф
23
Боэ
25
Зюле
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
25
Зюле
20
Забитцер
7
Беллингем
7
Беллингем
20
Забитцер
13
Гросс
8
Брандт
8
Брандт
13
Гросс
14
Адейеми
14
Байер
14
Байер
14
Адейеми
9
Гирасси
21
Силва
21
Силва
9
Гирасси
Остались в запасе
Бавария
Боруссия Д
26
Свен Ульрайх
ВР
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
47
Давид Сантуш Дайбер
ОП
7
Леннарт Карл
АП
27
Уисдом Майк
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
33
Александер Майер
ВР
27
Ян Коуто
ПЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
47
Давид Сантуш Дайбер
ОП
7
Леннарт Карл
АП
27
Уисдом Майк
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
27
Ян Коуто
ПЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Бавария - Боруссия Д
1
4
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
3
Нарушения
12
17
Офсайды
2
1
Количество передач
586
369
Сейвы
0
6
Точность передач %
88
77
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
2.48
1.58
xGP (предотвращенные голы)
0.53
0.53
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Боруссии» Дортмунд, 7-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Боруссия» Дортмунд
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»