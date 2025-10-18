18.10.2025, суббота, 17:45
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 5
Завершен
Составы команд
Аль-Иттифак
Аль-Иттифак
3-2-3-2
1
Родак
4
Хендри
3
Маду
5
Кальво
70
Хатиб
61
Аль-Отаиб
23
Вейналдум
15
Нкота
10
Медран
7
Аль-Ганнам
11
Дуда
3-3-1-1-2
37
Буну
6
Аль-Давсари
3
Кулибали
87
Тамбакти
88
Аль-Ями
8
Невеш
19
Эрнандес
22
Милинкович-Савич
10
Малком
38
Леонардо
29
Нуньес
61
Аль-Отаиб
32
32
61
Аль-Отаиб
5
Кальво
33
Аль-Олаян
33
Аль-Олаян
5
Кальво
3
Маду
8
Мухтар
8
Мухтар
3
Маду
15
Нкота
29
29
15
Нкота
7
Аль-Ганнам
9
Дембеле
9
Дембеле
7
Аль-Ганнам
88
Аль-Ями
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
88
Аль-Ями
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
55
аль-Булеахи
3
Кулибали
38
Леонардо
78
Ладжами
78
Ладжами
38
Леонардо
6
Аль-Давсари
28
Канно
28
Канно
6
Аль-Давсари
87
Тамбакти
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
87
Тамбакти
Остались в запасе
Аль-Иттифак
Аль-Хиляль
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
16
Faris Al Ghamdi
ЦП
29
Abdullah Al Ghamdi
ЦФ
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
16
Faris Al Ghamdi
ЦП
29
Abdullah Al Ghamdi
ЦФ
Остались в запасе
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Аль-Иттифак - Аль-Хиляль
1
Всего ударов по воротам
6
21
Удары в створ
1
12
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
6
21
Офсайды
2
1
Количество передач
404
521
Сейвы
7
1
Точность передач %
83
91
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
15
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттифак» против «Аль-Хиляля», 5-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 17:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттифак» – «Аль-Хиляль»
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Источник: «Бомбардир»