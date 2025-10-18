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  • «Барселона» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

«Барселона» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

18 октября 2025, 16:05
Барселона
18.10.2025, суббота, 17:15
Испания. Примера, 9 тур
2 : 1
Завершен
Жирона
13' Педри 90+3' Р. Араухо
20' А. Витсель
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
6
Марк Касадо
ОП
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
(К) ЦП
77
Тони Фернандес
ПВ
10
Ламин Ямаль
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
11
Алекс Морено
ЛЗ
15
Уго Ринкон
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
(К) ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
73
Хоэль Рока
ЛВ
27
Аксель Витсель
ЦП
10
Порту
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Барселона
31
Диего Кочен
ВР
31
Эдер Аллер
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
12
Хави Эспарт
ЦЗ
22
Марк Берналь
ОП
41
Хуан Эрнандес
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
27
Дро Фернандес
АП
19
Руни Барджи
ПВ
Жирона
25
Владислав Крапивцов
ВР
25
Доминик Ливакович
ВР
28
Gibert Jordana
ЦЗ
14
Джон Солис
ЦП
29
Ласс Курума
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
44
Papa Dame Ba
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
4-1-2-3
13
Щесны
3
Бальде
5
Кубарси
24
Гарсия
23
Кунде
6
Касадо
8
Педри
21
де Йонг
9
Рэшфорд
77
Фернандес
10
Ямаль
3-2-1-3-1
13
Газзанига
17
Блинд
15
Ринкон
22
Рейс
22
Мартинес
11
Алекс Морено
27
Витсель
10
Порту
17
Хиль
73
Рока
19
Ванат
3
Бальде
18
Мартин
18
Мартин
3
Бальде
8
Педри
15
Кристенсен
15
Кристенсен
8
Педри
6
Касадо
33
Араухо
33
Араухо
6
Касадо
77
Фернандес
7
Лопес
7
Лопес
77
Фернандес
10
Ямаль
19
Барджи
19
Барджи
10
Ямаль
17
Хиль
14
Солис
14
Солис
17
Хиль
22
Мартинес
29
Курума
29
Курума
22
Мартинес
73
Рока
22
Асприлья
22
Асприлья
73
Рока
10
Порту
11
Цыганков
11
Цыганков
10
Порту
19
Ванат
7
Стуани
7
Стуани
19
Ванат
Остались в запасе
Барселона
Жирона
31
Диего Кочен
ВР
31
Эдер Аллер
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
12
Хави Эспарт
ЦЗ
22
Марк Берналь
ОП
41
Хуан Эрнандес
ЦП
27
Дро Фернандес
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
25
Владислав Крапивцов
ВР
25
Доминик Ливакович
ВР
28
Gibert Jordana
ЦЗ
44
Papa Dame Ba
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
31
Эдер Аллер
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
12
Хави Эспарт
ЦЗ
22
Марк Берналь
ОП
41
Хуан Эрнандес
ЦП
27
Дро Фернандес
АП
Остались в запасе
25
Владислав Крапивцов
ВР
25
Доминик Ливакович
ВР
28
Gibert Jordana
ЦЗ
44
Papa Dame Ba
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Барселона - Жирона
1
2
Всего ударов по воротам
27
11
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
11
5
Нарушения
10
7
Офсайды
1
2
Количество передач
667
309
Сейвы
3
7
Точность передач %
91
84
Удары мимо ворот
12
4
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
13
1
xG (ожидаемые голы)
1.86
1.84

Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Жироны», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Жирона»

«Барселона» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Жирона Барселона
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