18.10.2025, суббота, 17:15
Испания. Примера, 9 тур
Испания. Примера, 9 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
4-1-2-3
13
Щесны
3
Бальде
5
Кубарси
24
Гарсия
23
Кунде
6
Касадо
8
Педри
21
де Йонг
9
Рэшфорд
77
Фернандес
10
Ямаль
3-2-1-3-1
13
Газзанига
17
Блинд
15
Ринкон
22
Рейс
22
Мартинес
11
Алекс Морено
27
Витсель
10
Порту
17
Хиль
73
Рока
19
Ванат
3
Бальде
18
Мартин
18
Мартин
3
Бальде
8
Педри
15
Кристенсен
15
Кристенсен
8
Педри
6
Касадо
33
Араухо
33
Араухо
6
Касадо
77
Фернандес
7
Лопес
7
Лопес
77
Фернандес
10
Ямаль
19
Барджи
19
Барджи
10
Ямаль
17
Хиль
14
Солис
14
Солис
17
Хиль
22
Мартинес
29
Курума
29
Курума
22
Мартинес
73
Рока
22
Асприлья
22
Асприлья
73
Рока
10
Порту
11
Цыганков
11
Цыганков
10
Порту
19
Ванат
7
Стуани
7
Стуани
19
Ванат
Остались в запасе
Барселона
Жирона
31
Диего Кочен
ВР
31
Эдер Аллер
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
12
Хави Эспарт
ЦЗ
22
Марк Берналь
ОП
41
Хуан Эрнандес
ЦП
27
Дро Фернандес
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
25
Владислав Крапивцов
ВР
25
Доминик Ливакович
ВР
28
Gibert Jordana
ЦЗ
44
Papa Dame Ba
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
31
Эдер Аллер
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
12
Хави Эспарт
ЦЗ
22
Марк Берналь
ОП
41
Хуан Эрнандес
ЦП
27
Дро Фернандес
АП
Остались в запасе
25
Владислав Крапивцов
ВР
25
Доминик Ливакович
ВР
28
Gibert Jordana
ЦЗ
44
Papa Dame Ba
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Барселона - Жирона
1
2
Всего ударов по воротам
27
11
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
11
5
Нарушения
10
7
Офсайды
1
2
Количество передач
667
309
Сейвы
3
7
Точность передач %
91
84
Удары мимо ворот
12
4
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
13
1
xG (ожидаемые голы)
1.86
1.84
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Жироны», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Жирона»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»