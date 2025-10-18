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  • «Майнц» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

«Майнц» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

18 октября 2025, 15:20
Майнц
18.10.2025, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
3 : 4
Завершен
Байер
34' Л. Джэ Сон 71' Н. Амири (П) 90' А. Зиб
11' А. Гримальдо (П) 24' К. Кофане 45+3' А. Гримальдо 87' М. Терье
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Кайсу Сано
ОП
10
Надим Амири
(К) ЦП
18
Николас Ферачниг
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
2
Ли Джэ Сон
АП
8
Пауль Небель
ПВ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Байер
1
Марк Флеккен
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
8
Роберт Андрих
(К) ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
35
Кристиан Кофане
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Майнц
33
Даниэль Бац
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
24
Сота Кавасаки
ЦП
9
Арминдо Зиб
ЦФ
20
Ben Bobzien
ЦФ
Байер
28
Янис Бласвих
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
42
Монтрель Калбрет
ЦП
27
Jeremiah Mensah
ЦП
30
Клаудио Эчеверри
АП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
30
Ибрагим Маза
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Рис
2
Мвене
16
Белл
21
Да Коста
6
Сано
10
Амири
18
Ферачниг
31
Кор
2
Джэ Сон
8
Небель
17
Холлербах
4-1-2-1-2
1
Флеккен
13
Артур
12
Тапсоба
5
Баде
22
Гримальдо
6
Фернандес
24
Гарсия
8
Андрих
7
Хофманн
17
Поку
35
Кофане
16
Белл
21
Ханше-Ольсен
21
Ханше-Ольсен
16
Белл
18
Ферачниг
70
Норден
70
Норден
18
Ферачниг
2
Джэ Сон
11
Бевинг
11
Бевинг
2
Джэ Сон
17
Холлербах
9
Зиб
9
Зиб
17
Холлербах
17
Поку
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
17
Поку
35
Кофане
11
Терье
11
Терье
35
Кофане
7
Хофманн
30
Маза
30
Маза
7
Хофманн
Остались в запасе
Майнц
Байер
33
Даниэль Бац
ВР
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
24
Сота Кавасаки
ЦП
20
Ben Bobzien
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
28
Янис Бласвих
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
42
Монтрель Калбрет
ЦП
27
Jeremiah Mensah
ЦП
30
Клаудио Эчеверри
АП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
24
Сота Кавасаки
ЦП
20
Ben Bobzien
ЦФ
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
42
Монтрель Калбрет
ЦП
27
Jeremiah Mensah
ЦП
30
Клаудио Эчеверри
АП
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Майнц - Байер
5
4
Всего ударов по воротам
12
20
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
2
3
Нарушения
20
12
Офсайды
2
0
Количество передач
400
559
Сейвы
3
1
Точность передач %
72
81
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
6
18
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.66
3.48
xGP (предотвращенные голы)
-0.66
-0.66

Смотреть прямую трансляцию матча «Майнц» против «Байера», 7-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Майнц» – «Байер»

«Майнц» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Байер Майнц
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