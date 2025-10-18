18.10.2025, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
Германия. Бундеслига, 7 тур
3 : 4
Завершен
Составы команд
Майнц
Майнц
3-1-3-2-1
1
Рис
2
Мвене
16
Белл
21
Да Коста
6
Сано
10
Амири
18
Ферачниг
31
Кор
2
Джэ Сон
8
Небель
17
Холлербах
4-1-2-1-2
1
Флеккен
13
Артур
12
Тапсоба
5
Баде
22
Гримальдо
6
Фернандес
24
Гарсия
8
Андрих
7
Хофманн
17
Поку
35
Кофане
16
Белл
21
Ханше-Ольсен
21
Ханше-Ольсен
16
Белл
18
Ферачниг
70
Норден
70
Норден
18
Ферачниг
2
Джэ Сон
11
Бевинг
11
Бевинг
2
Джэ Сон
17
Холлербах
9
Зиб
9
Зиб
17
Холлербах
17
Поку
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
17
Поку
35
Кофане
11
Терье
11
Терье
35
Кофане
7
Хофманн
30
Маза
30
Маза
7
Хофманн
Остались в запасе
Майнц
Байер
33
Даниэль Бац
ВР
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
24
Сота Кавасаки
ЦП
20
Ben Bobzien
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
28
Янис Бласвих
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
42
Монтрель Калбрет
ЦП
27
Jeremiah Mensah
ЦП
30
Клаудио Эчеверри
АП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
24
Сота Кавасаки
ЦП
20
Ben Bobzien
ЦФ
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
42
Монтрель Калбрет
ЦП
27
Jeremiah Mensah
ЦП
30
Клаудио Эчеверри
АП
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Майнц - Байер
5
4
Всего ударов по воротам
12
20
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
2
3
Нарушения
20
12
Офсайды
2
0
Количество передач
400
559
Сейвы
3
1
Точность передач %
72
81
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
6
18
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.66
3.48
xGP (предотвращенные голы)
-0.66
-0.66
Смотреть прямую трансляцию матча «Майнц» против «Байера», 7-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Майнц» – «Байер»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»