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Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Страсбура», 8-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 октября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Страсбур»