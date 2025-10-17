17.10.2025, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 8 тур
Франция. Лига 1, 8 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
ПСЖ
ПСЖ
3-1-3-3
30
Шевалье
21
Эрнандес
4
Бералдо
6
Забарный
33
Заир-Эмери
29
Барколя
7
Кан Ин
19
Мбайе
9
Рамуш
14
Дуэ
24
Маюлу
3-2-1-3-1
39
Пендерс
24
Хегсберг
33
Чилвел
6
Дукуре
20
Дуэ
4
Барко
29
Эль-Мурабе
10
Энкисо
42
Уаттара
22
Морейра
9
Паничелли
24
Маюлу
25
Мендеш
25
Мендеш
24
Маюлу
4
Бералдо
51
Пачо
51
Пачо
4
Бералдо
14
Дуэ
47
Нджанту
47
Нджанту
14
Дуэ
29
Барколя
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
29
Барколя
29
Эль-Мурабе
12
Омобамиделе
12
Омобамиделе
29
Эль-Мурабе
6
Дукуре
83
Луиш
83
Луиш
6
Дукуре
10
Энкисо
80
Лемарешаль
80
Лемарешаль
10
Энкисо
22
Морейра
20
Годо
20
Годо
22
Морейра
Остались в запасе
ПСЖ
Страсбур
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Ренато Марин
ВР
2
Ашраф Хакими
ПЗ
17
Витинья
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
18
Матис Амугу
ЦП
19
Кендри Паес
АП
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Ренато Марин
ВР
2
Ашраф Хакими
ПЗ
17
Витинья
ЦП
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
18
Матис Амугу
ЦП
19
Кендри Паес
АП
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Лайам Росеньор
Статистика матча ПСЖ - Страсбур
2
1
Всего ударов по воротам
21
12
Удары в створ
9
7
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
12
15
Количество передач
789
308
Сейвы
4
6
Точность передач %
91
83
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
2.58
2.13
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Страсбура», 8-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 октября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Страсбур»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»