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  • «ПСЖ» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 октября 2025

«ПСЖ» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 октября 2025

17 октября 2025, 20:35
ПСЖ
17.10.2025, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 8 тур
3 : 3
Завершен
Страсбур
6' Б. Барколя 58' Г. Рамуш (П) 79' С. Маюлу
26' Х. Паничелли 41' Д. Морейра 49' Х. Паничелли
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
(К) ОП
24
Сенни Маюлу
АП
14
Десир Дуэ
АП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Страсбур
39
Майк Пендерс
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
4
Валентин Барко
ЛЗ
6
Исмаэль Дукуре
(К) ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
22
Диегу Морейра
ЛВ
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
42
Абдул Уаттара
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
9
Хоакин Паничелли
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Ренато Марин
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
47
Кентен Нджанту
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
17
Витинья
ЦП
Страсбур
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
20
Мартиаль Годо
ЛВ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
83
Рафаэль Луиш
ОП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
18
Матис Амугу
ЦП
19
Кендри Паес
АП
3-1-3-3
30
Шевалье
21
Эрнандес
4
Бералдо
6
Забарный
33
Заир-Эмери
29
Барколя
7
Кан Ин
19
Мбайе
9
Рамуш
14
Дуэ
24
Маюлу
3-2-1-3-1
39
Пендерс
24
Хегсберг
33
Чилвел
6
Дукуре
20
Дуэ
4
Барко
29
Эль-Мурабе
10
Энкисо
42
Уаттара
22
Морейра
9
Паничелли
24
Маюлу
25
Мендеш
25
Мендеш
24
Маюлу
4
Бералдо
51
Пачо
51
Пачо
4
Бералдо
14
Дуэ
47
Нджанту
47
Нджанту
14
Дуэ
29
Барколя
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
29
Барколя
29
Эль-Мурабе
12
Омобамиделе
12
Омобамиделе
29
Эль-Мурабе
6
Дукуре
83
Луиш
83
Луиш
6
Дукуре
10
Энкисо
80
Лемарешаль
80
Лемарешаль
10
Энкисо
22
Морейра
20
Годо
20
Годо
22
Морейра
Остались в запасе
ПСЖ
Страсбур
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Ренато Марин
ВР
2
Ашраф Хакими
ПЗ
17
Витинья
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
18
Матис Амугу
ЦП
19
Кендри Паес
АП
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Ренато Марин
ВР
2
Ашраф Хакими
ПЗ
17
Витинья
ЦП
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
18
Матис Амугу
ЦП
19
Кендри Паес
АП
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Лайам Росеньор
Статистика матча ПСЖ - Страсбур
2
1
Всего ударов по воротам
21
12
Удары в створ
9
7
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
12
15
Количество передач
789
308
Сейвы
4
6
Точность передач %
91
83
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
2.58
2.13

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Страсбура», 8-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 октября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Страсбур»

«ПСЖ» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Страсбур ПСЖ
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