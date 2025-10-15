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  • «Енисей» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2025

«Енисей» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2025

15 октября 2025, 13:20
Енисей
15.10.2025, среда, 14:30
Россия. Кубок, 5 раунд
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 5
Завершен
Уфа
7' А. Окладников
14' О. Минатулаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
79
Руслан Юнусов
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
77
Ростислав Огиенко
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
6
Амир Батырев
АП
18
Александр Надольский
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
27
Лука Раткович
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
55
Евгений Шляков
ПЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
79
Константин Троянов
ОП
24
Филип Мрзляк
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
88
Мигран Агеян
АП
17
Осман Минатулаев
ЦФ
9
Илья Карпук
ЦФ
22
Залимхан Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
3
Ян Цесь
ЦЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
9
Адольф Белем
ЛВ
7
Андреа Чуканов
АП
57
Вячеслав Кротов
АП
17
Иван Зазвонкин
АП
76
Никита Савин
ПВ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
88
Уильямс Чимези
ПВ
7
Александр Перченок
ПВ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
70
Дилан Ортис
ЦФ
4-3-3
79
Юнусов
33
Масловский
25
Эмерсон
22
Гюрджан
77
Огиенко
14
Кенфак
18
Надольский
44
Тихонов
75
Окладников
27
Раткович
6
Батырев
1-2-1-3-3
40
Чернов
55
Шляков
79
Троянов
24
Мрзляк
48
Лукьянов
96
Барановский
88
Агеян
15
Хабалов
22
Юсупов
9
Карпук
17
Минатулаев
77
Огиенко
3
Цесь
3
Цесь
77
Огиенко
14
Кенфак
7
Чуканов
7
Чуканов
14
Кенфак
6
Батырев
57
Кротов
57
Кротов
6
Батырев
75
Окладников
87
Мазурин
87
Мазурин
75
Окладников
44
Тихонов
43
Гилязетдинов
43
Гилязетдинов
44
Тихонов
48
Лукьянов
17
Озманов
17
Озманов
48
Лукьянов
24
Мрзляк
10
Гыстаров
10
Гыстаров
24
Мрзляк
17
Минатулаев
23
Ахатов
23
Ахатов
17
Минатулаев
88
Агеян
88
Чимези
88
Чимези
88
Агеян
9
Карпук
70
Ортис
70
Ортис
9
Карпук
Остались в запасе
Енисей
Уфа
50
Егор Шамов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
9
Адольф Белем
ЛВ
76
Никита Савин
ПВ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
31
Александр Беленов
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ЦЗ
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
9
Адольф Белем
ЛВ
76
Никита Савин
ПВ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ЦЗ
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Енисей - Уфа
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Енисей» против «Уфы», 5-й раунд Пути регионов FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 октября в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Енисей» – «Уфа»

«Енисей» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Уфа Енисей
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