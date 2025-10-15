15.10.2025, среда, 14:30
Россия. Кубок, 5 раунд
Россия. Кубок, 5 раунд
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 5
Завершен
Составы команд
Енисей
Енисей
4-3-3
79
Юнусов
33
Масловский
25
Эмерсон
22
Гюрджан
77
Огиенко
14
Кенфак
18
Надольский
44
Тихонов
75
Окладников
27
Раткович
6
Батырев
1-2-1-3-3
40
Чернов
55
Шляков
79
Троянов
24
Мрзляк
48
Лукьянов
96
Барановский
88
Агеян
15
Хабалов
22
Юсупов
9
Карпук
17
Минатулаев
77
Огиенко
3
Цесь
3
Цесь
77
Огиенко
14
Кенфак
7
Чуканов
7
Чуканов
14
Кенфак
6
Батырев
57
Кротов
57
Кротов
6
Батырев
75
Окладников
87
Мазурин
87
Мазурин
75
Окладников
44
Тихонов
43
Гилязетдинов
43
Гилязетдинов
44
Тихонов
48
Лукьянов
17
Озманов
17
Озманов
48
Лукьянов
24
Мрзляк
10
Гыстаров
10
Гыстаров
24
Мрзляк
17
Минатулаев
23
Ахатов
23
Ахатов
17
Минатулаев
88
Агеян
88
Чимези
88
Чимези
88
Агеян
9
Карпук
70
Ортис
70
Ортис
9
Карпук
Остались в запасе
Енисей
Уфа
50
Егор Шамов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
9
Адольф Белем
ЛВ
76
Никита Савин
ПВ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
31
Александр Беленов
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ЦЗ
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
9
Адольф Белем
ЛВ
76
Никита Савин
ПВ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ЦЗ
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Енисей - Уфа
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Енисей» против «Уфы», 5-й раунд Пути регионов FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 октября в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Енисей» – «Уфа»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»