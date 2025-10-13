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  • Уэльс – Бельгия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2025

Уэльс – Бельгия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2025

13 октября 2025, 20:35
Уэльс
13.10.2025, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 8 тур
2 : 4
Ответный матч – 3 : 4
Завершен
Бельгия
8' Д. Родон 89' Н. Бродхед
18' К. Де Брюйне (П) 24' Т. Менье 76' К. Де Брюйне (П) 90' Л. Троссард
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
1
Карл Дарлоу
ВР
4
Бен Дэвис
(К) ЛЗ
6
Бен Кабанго
ЦЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
18
Марк Харрис
ЦП
17
Джордан Джеймс
ЦП
19
Сорба Томас
ПВ
8
Харри Уилсон
ПВ
7
Дэвид Брукс
ПВ
Главный тренер
Крейг Беллами
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
2
Зено Дебаст
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
10
Леандро Троссард
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
5
Максим Де Куйпер
ЦП
23
Николас Раскин
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
7
Кевин Де Брюйне
(К) АП
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Уэльс
21
Адам Дэвис
ВР
21
Том Кинг
ВР
15
Джей Дасилва
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
17
Ронан Кпакио
ПЗ
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
9
Льюис Кумас
ЛВ
22
Джош Шихан
ЦП
16
Рубин Колуилл
АП
23
Натан Бродхед
ЦФ
13
Киффер Мур
ЦФ
10
Лайам Куллен
ЦФ
Бельгия
13
Матс Селс
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
18
Хоакин Сейс
ЛЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
19
Малик Фофана
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Луа Опенда
ЦФ
3-2-2-3
1
Дарлоу
6
Кабанго
5
Ампаду
6
Родон
4
Дэвис
3
Уильямс
18
Харрис
17
Джеймс
19
Томас
8
Уилсон
7
Брукс
3-1-2-3-1
1
Куртуа
15
Менье
2
Дебаст
3
Теате
24
Онана
5
Де Куйпер
23
Раскин
17
Де Кетеларе
7
Де Брюйне
10
Троссард
11
Доку
17
Джеймс
15
Дасилва
15
Дасилва
17
Джеймс
7
Брукс
11
Джонсон
11
Джонсон
7
Брукс
4
Дэвис
23
Бродхед
23
Бродхед
4
Дэвис
18
Харрис
13
Мур
13
Мур
18
Харрис
3
Теате
4
Мехеле
4
Мехеле
3
Теате
5
Де Куйпер
21
Кастань
21
Кастань
5
Де Куйпер
24
Онана
20
Ванакен
20
Ванакен
24
Онана
7
Де Брюйне
6
Витсель
6
Витсель
7
Де Брюйне
17
Де Кетеларе
19
Фофана
19
Фофана
17
Де Кетеларе
Остались в запасе
Уэльс
Бельгия
21
Адам Дэвис
ВР
21
Том Кинг
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
17
Ронан Кпакио
ПЗ
22
Джош Шихан
ЦП
16
Рубин Колуилл
АП
9
Льюис Кумас
ЛВ
10
Лайам Куллен
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
13
Матс Селс
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
18
Хоакин Сейс
ЛЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
14
Доди Лукебакио
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
21
Адам Дэвис
ВР
21
Том Кинг
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
17
Ронан Кпакио
ПЗ
22
Джош Шихан
ЦП
16
Рубин Колуилл
АП
9
Льюис Кумас
ЛВ
10
Лайам Куллен
ЦФ
Остались в запасе
13
Матс Селс
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
18
Хоакин Сейс
ЛЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
14
Доди Лукебакио
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Уэльс - Бельгия
2
1
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
10
6
Офсайды
0
1
Количество передач
491
313
Сейвы
2
1
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.92
3.44

Смотреть прямую трансляцию матча Уэльс против Бельгии, 8-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 октября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Уэльс – Бельгия

Уэльс – Бельгия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Бельгия Уэльс
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