13.10.2025, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 8 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 8 тур
2 : 4
Завершен
Составы команд
Уэльс
Уэльс
3-2-2-3
1
Дарлоу
6
Кабанго
5
Ампаду
6
Родон
4
Дэвис
3
Уильямс
18
Харрис
17
Джеймс
19
Томас
8
Уилсон
7
Брукс
3-1-2-3-1
1
Куртуа
15
Менье
2
Дебаст
3
Теате
24
Онана
5
Де Куйпер
23
Раскин
17
Де Кетеларе
7
Де Брюйне
10
Троссард
11
Доку
17
Джеймс
15
Дасилва
15
Дасилва
17
Джеймс
7
Брукс
11
Джонсон
11
Джонсон
7
Брукс
4
Дэвис
23
Бродхед
23
Бродхед
4
Дэвис
18
Харрис
13
Мур
13
Мур
18
Харрис
3
Теате
4
Мехеле
4
Мехеле
3
Теате
5
Де Куйпер
21
Кастань
21
Кастань
5
Де Куйпер
24
Онана
20
Ванакен
20
Ванакен
24
Онана
7
Де Брюйне
6
Витсель
6
Витсель
7
Де Брюйне
17
Де Кетеларе
19
Фофана
19
Фофана
17
Де Кетеларе
Остались в запасе
Уэльс
Бельгия
21
Адам Дэвис
ВР
21
Том Кинг
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
17
Ронан Кпакио
ПЗ
22
Джош Шихан
ЦП
16
Рубин Колуилл
АП
9
Льюис Кумас
ЛВ
10
Лайам Куллен
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
13
Матс Селс
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
18
Хоакин Сейс
ЛЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
14
Доди Лукебакио
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
21
Адам Дэвис
ВР
21
Том Кинг
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
17
Ронан Кпакио
ПЗ
22
Джош Шихан
ЦП
16
Рубин Колуилл
АП
9
Льюис Кумас
ЛВ
10
Лайам Куллен
ЦФ
Остались в запасе
13
Матс Селс
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
18
Хоакин Сейс
ЛЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
14
Доди Лукебакио
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Уэльс - Бельгия
2
1
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
10
6
Офсайды
0
1
Количество передач
491
313
Сейвы
2
1
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.92
3.44
Смотреть прямую трансляцию матча Уэльс против Бельгии, 8-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 октября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Уэльс – Бельгия
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Источник: «Бомбардир»