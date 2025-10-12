12.10.2025, воскресенье, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Ротор
Ротор
4-1-3-2
13
Чагров
13
Бардыбахин
17
Покидышев
24
Клещенко
24
Коротков
6
Макаров
24
Мальцев
10
Симонян
7
Сафронов
7
Хохлачев
80
Арбузов
2-1-4-2-1
1
Штепа
3
Кирш
3
Плиев
5
Морозов
18
Родионов
10
Жигулев
7
Антонов
6
Тарба
13
Пузанов
11
Николаев
9
Алиев
17
Покидышев
17
Фомин
17
Фомин
17
Покидышев
10
Симонян
13
Кайнов
13
Кайнов
10
Симонян
24
Мальцев
77
Сасин
77
Сасин
24
Мальцев
80
Арбузов
73
Азнауров
73
Азнауров
80
Арбузов
7
Хохлачев
23
Лаврищев
23
Лаврищев
7
Хохлачев
18
Родионов
28
Жилкин
28
Жилкин
18
Родионов
6
Тарба
10
Зарыпбеков
10
Зарыпбеков
6
Тарба
13
Пузанов
31
Касимов
31
Касимов
13
Пузанов
9
Алиев
44
Кухарчук
44
Кухарчук
9
Алиев
7
Антонов
25
Ложкин
25
Ложкин
7
Антонов
Остались в запасе
Ротор
Черноморец
1
Владимир Сугробов
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
13
Максим Матюша
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
18
Даниил Гурченко
ПВ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Остались в запасе
13
Максим Матюша
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
18
Даниил Гурченко
ПВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Ротор - Черноморец
3
1
2
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Черноморца», 14-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 октября в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор» – «Черноморец»
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Источник: «Бомбардир»