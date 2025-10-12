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  • «Ротор» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2025

«Ротор» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2025

12 октября 2025, 14:50
Ротор
12.10.2025, воскресенье, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Черноморец
54' М. Мальцев 82' М. Кайнов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ОП
24
Михаил Мальцев
АП
10
Артем Симонян
АП
80
Ярослав Арбузов
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Черноморец
1
Михаил Штепа
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
13
Станислав Пузанов
ЛВ
11
Олег Николаев
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
18
Илья Родионов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
7
Антон Антонов
ЦП
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Ротор
1
Владимир Сугробов
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
77
Дмитрий Сасин
АП
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Черноморец
13
Максим Матюша
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
5
Антон Крачковский
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
18
Даниил Гурченко
ПВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
4-1-3-2
13
Чагров
13
Бардыбахин
17
Покидышев
24
Клещенко
24
Коротков
6
Макаров
24
Мальцев
10
Симонян
7
Сафронов
7
Хохлачев
80
Арбузов
2-1-4-2-1
1
Штепа
3
Кирш
3
Плиев
5
Морозов
18
Родионов
10
Жигулев
7
Антонов
6
Тарба
13
Пузанов
11
Николаев
9
Алиев
17
Покидышев
17
Фомин
17
Фомин
17
Покидышев
10
Симонян
13
Кайнов
13
Кайнов
10
Симонян
24
Мальцев
77
Сасин
77
Сасин
24
Мальцев
80
Арбузов
73
Азнауров
73
Азнауров
80
Арбузов
7
Хохлачев
23
Лаврищев
23
Лаврищев
7
Хохлачев
18
Родионов
28
Жилкин
28
Жилкин
18
Родионов
6
Тарба
10
Зарыпбеков
10
Зарыпбеков
6
Тарба
13
Пузанов
31
Касимов
31
Касимов
13
Пузанов
9
Алиев
44
Кухарчук
44
Кухарчук
9
Алиев
7
Антонов
25
Ложкин
25
Ложкин
7
Антонов
Остались в запасе
Ротор
Черноморец
1
Владимир Сугробов
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
13
Максим Матюша
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
18
Даниил Гурченко
ПВ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Остались в запасе
13
Максим Матюша
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
18
Даниил Гурченко
ПВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Ротор - Черноморец
3
1
2
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Черноморца», 14-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 октября в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор» – «Черноморец»

«Ротор» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Черноморец Ротор
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