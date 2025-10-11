11.10.2025, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 7 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 7 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Испания
Испания
4-3-3
23
Симон
22
Кукурелья
3
Ле Норман
5
Кубарси
12
Порро
18
Субименди
20
Педри
6
Мерино
21
Оярсабаль
7
Торрес
11
Пино
3-3-2-1-1
1
Мамардашвили
5
Гогличидзе
3
Двали
2
Какабадзе
13
Гочолеишвили
14
Меквабишвили
4
Кашия
6
Кочорашвили
8
Китеишвили
7
Кварацхелия
22
Микаутадзе
12
Порро
5
Льоренте
5
Льоренте
12
Порро
20
Педри
2
Барриос
2
Барриос
20
Педри
18
Субименди
20
Гарсия
20
Гарсия
18
Субименди
11
Пино
15
Баэна
15
Баэна
11
Пино
21
Оярсабаль
9
Иглесиас
9
Иглесиас
21
Оярсабаль
2
Какабадзе
16
Азарови
16
Азарови
2
Какабадзе
14
Меквабишвили
18
Мамучашвили
18
Мамучашвили
14
Меквабишвили
8
Китеишвили
20
Гагнидзе
20
Гагнидзе
8
Китеишвили
7
Кварацхелия
9
Давиташвили
9
Давиташвили
7
Кварацхелия
22
Микаутадзе
17
Квернадзе
17
Квернадзе
22
Микаутадзе
Остались в запасе
Испания
Грузия
1
Давид Райя
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Дани Вивиан
ЦЗ
25
Хесус Родригес
ЛВ
2
Хорхе де Фрутос
ПВ
3
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
23
Лука Гугешашвили
ВР
13
Давит Кереселидзе
ВР
5
Ива Гелашвили
ЦЗ
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
19
Георгий Цитаишвили
ПВ
21
Гиорги Гулиашвили
ПВ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Дани Вивиан
ЦЗ
25
Хесус Родригес
ЛВ
2
Хорхе де Фрутос
ПВ
3
Саму Омородион
ЦФ
Остались в запасе
23
Лука Гугешашвили
ВР
13
Давит Кереселидзе
ВР
5
Ива Гелашвили
ЦЗ
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
19
Георгий Цитаишвили
ПВ
21
Гиорги Гулиашвили
ПВ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча Испания - Грузия
1
Всего ударов по воротам
24
1
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
83
17
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
10
0
Нарушения
12
8
Офсайды
2
1
Количество передач
814
171
Сейвы
1
4
Точность передач %
92
64
Удары мимо ворот
12
0
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
18
0
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
3.54
0.01
Смотреть прямую трансляцию матча Испания против Грузии, 7-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 октября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания – Грузия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»