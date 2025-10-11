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  • Испания – Грузия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025

Испания – Грузия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025

11 октября 2025, 20:35
Испания
11.10.2025, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 7 тур
2 : 0
Завершен
Грузия
24' Й. Пино 64' М. Оярсабаль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
23
Унаи Симон
ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Робен Ле Норман
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
18
Мартин Субименди
ЦП
20
Педри
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
7
Ферран Торрес
ПВ
11
Йереми Пино
ПВ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Грузия
1
Георгий Мамардашвили
ВР
4
Гурам Кашия
ЦЗ
5
Саба Гогличидзе
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
14
Анзор Меквабишвили
ОП
6
Георгий Кочорашвили
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
22
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Испания
1
Давид Райя
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Дани Вивиан
ЦЗ
25
Хесус Родригес
ЛВ
15
Алекс Баэна
ЛВ
5
Маркос Льоренте
ЦП
2
Пабло Барриос
ЦП
20
Алеш Гарсия
ЦП
2
Хорхе де Фрутос
ПВ
9
Борха Иглесиас
ЦФ
3
Саму Омородион
ЦФ
Грузия
23
Лука Гугешашвили
ВР
13
Давит Кереселидзе
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
5
Ива Гелашвили
ЦЗ
18
Владимер Мамучашвили
ПЗ
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
9
Зурико Давиташвили
АП
19
Георгий Цитаишвили
ПВ
21
Гиорги Гулиашвили
ПВ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
4-3-3
23
Симон
22
Кукурелья
3
Ле Норман
5
Кубарси
12
Порро
18
Субименди
20
Педри
6
Мерино
21
Оярсабаль
7
Торрес
11
Пино
3-3-2-1-1
1
Мамардашвили
5
Гогличидзе
3
Двали
2
Какабадзе
13
Гочолеишвили
14
Меквабишвили
4
Кашия
6
Кочорашвили
8
Китеишвили
7
Кварацхелия
22
Микаутадзе
12
Порро
5
Льоренте
5
Льоренте
12
Порро
20
Педри
2
Барриос
2
Барриос
20
Педри
18
Субименди
20
Гарсия
20
Гарсия
18
Субименди
11
Пино
15
Баэна
15
Баэна
11
Пино
21
Оярсабаль
9
Иглесиас
9
Иглесиас
21
Оярсабаль
2
Какабадзе
16
Азарови
16
Азарови
2
Какабадзе
14
Меквабишвили
18
Мамучашвили
18
Мамучашвили
14
Меквабишвили
8
Китеишвили
20
Гагнидзе
20
Гагнидзе
8
Китеишвили
7
Кварацхелия
9
Давиташвили
9
Давиташвили
7
Кварацхелия
22
Микаутадзе
17
Квернадзе
17
Квернадзе
22
Микаутадзе
Остались в запасе
Испания
Грузия
1
Давид Райя
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Дани Вивиан
ЦЗ
25
Хесус Родригес
ЛВ
2
Хорхе де Фрутос
ПВ
3
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
23
Лука Гугешашвили
ВР
13
Давит Кереселидзе
ВР
5
Ива Гелашвили
ЦЗ
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
19
Георгий Цитаишвили
ПВ
21
Гиорги Гулиашвили
ПВ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Дани Вивиан
ЦЗ
25
Хесус Родригес
ЛВ
2
Хорхе де Фрутос
ПВ
3
Саму Омородион
ЦФ
Остались в запасе
23
Лука Гугешашвили
ВР
13
Давит Кереселидзе
ВР
5
Ива Гелашвили
ЦЗ
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
19
Георгий Цитаишвили
ПВ
21
Гиорги Гулиашвили
ПВ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча Испания - Грузия
1
Всего ударов по воротам
24
1
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
83
17
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
10
0
Нарушения
12
8
Офсайды
2
1
Количество передач
814
171
Сейвы
1
4
Точность передач %
92
64
Удары мимо ворот
12
0
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
18
0
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
3.54
0.01

Смотреть прямую трансляцию матча Испания против Грузии, 7-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 октября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания – Грузия

Испания – Грузия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Грузия Испания
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