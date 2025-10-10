Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Швеция – Швейцария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 октября 2025

Швеция – Швейцария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 октября 2025

10 октября 2025, 20:35
Швеция
10.10.2025, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 7 тур
0 : 2
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Швейцария
65' Г. Джака (П) 90+4' Й. Манзамби
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
12
Виктор Йоханссон
ВР
5
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
2
Густаф Лагербилке
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
13
Кен Сема
ЛП
16
Йеспер Карлстрем
ОП
18
Ясин Аяри
ЦП
7
Лукас Бергвалл
АП
21
Александер Бернхардссон
ПВ
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
9
Александер Исак
(К) ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Швейцария
1
Грегор Кобель
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
17
Рубен Варгас
ЛВ
10
Гранит Джака
(К) ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
22
Фабиан Ридер
ЦП
11
Дан Ндой
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
8
Даниэль Свенссон
ЛЗ
14
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
6
Эмиль Хольм
ПЗ
11
Энтони Эланга
ЛВ
14
Антон Салетрос
ЦП
20
Хуго Ларссон
ЦП
14
Руни Барджи
ПВ
10
Бенжамин Нигрен
ПВ
Швейцария
12
Ивон Мвого
ВР
21
Марвин Келлер
ВР
2
Миро Мухайм
ЛЗ
24
Лука Жакес
ЦЗ
26
Ауреле Аменда
ЦЗ
3
Адриан Байрами
ЦЗ
9
Йоан Манзамби
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
6
Венсан Сьерро
ЦП
17
Айзек Шмидт
ПВ
14
Анди Зекири
ЦФ
17
Седрик Иттен
ЦФ
3-1-2-2-2
12
Йоханссон
5
Гудмундссон
4
Хин
2
Лагербилке
16
Карлстрем
13
Сема
18
Аяри
7
Бергвалл
21
Бернхардссон
9
Исак
17
Дьекереш
4-1-2-2-1
1
Кобель
3
Видмер
4
Эльведи
5
Аканджи
13
Родригес
10
Джака
8
Фройлер
22
Ридер
11
Ндой
17
Варгас
7
Эмболо
13
Сема
8
Свенссон
8
Свенссон
13
Сема
21
Бернхардссон
6
Хольм
6
Хольм
21
Бернхардссон
16
Карлстрем
14
Салетрос
14
Салетрос
16
Карлстрем
7
Бергвалл
14
Барджи
14
Барджи
7
Бергвалл
3
Видмер
24
Жакес
24
Жакес
3
Видмер
17
Варгас
9
Манзамби
9
Манзамби
17
Варгас
22
Ридер
15
Соу
15
Соу
22
Ридер
Остались в запасе
Швеция
Швейцария
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
14
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
20
Хуго Ларссон
ЦП
11
Энтони Эланга
ЛВ
10
Бенжамин Нигрен
ПВ
Главный тренер
Янне Андерссон
12
Ивон Мвого
ВР
21
Марвин Келлер
ВР
2
Миро Мухайм
ЛЗ
26
Ауреле Аменда
ЦЗ
3
Адриан Байрами
ЦЗ
6
Венсан Сьерро
ЦП
17
Айзек Шмидт
ПВ
14
Анди Зекири
ЦФ
17
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
14
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
20
Хуго Ларссон
ЦП
11
Энтони Эланга
ЛВ
10
Бенжамин Нигрен
ПВ
Остались в запасе
12
Ивон Мвого
ВР
21
Марвин Келлер
ВР
2
Миро Мухайм
ЛЗ
26
Ауреле Аменда
ЦЗ
3
Адриан Байрами
ЦЗ
6
Венсан Сьерро
ЦП
17
Айзек Шмидт
ПВ
14
Анди Зекири
ЦФ
17
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Швеция - Швейцария
1
1
Всего ударов по воротам
7
17
Удары в створ
0
8
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
9
Нарушения
13
10
Офсайды
1
1
Количество передач
375
552
Сейвы
4
0
Точность передач %
78
84
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
1.28
2.59

Смотреть прямую трансляцию матча Швеция против Швейцарии, 7-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 октября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Швеция – Швейцария

Швеция – Швейцария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Швейцария Швеция
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
4
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
2
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
8
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
5
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
4
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+