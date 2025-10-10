10.10.2025, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 7 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 7 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Швеция
Швеция
3-1-2-2-2
12
Йоханссон
5
Гудмундссон
4
Хин
2
Лагербилке
16
Карлстрем
13
Сема
18
Аяри
7
Бергвалл
21
Бернхардссон
9
Исак
17
Дьекереш
4-1-2-2-1
1
Кобель
3
Видмер
4
Эльведи
5
Аканджи
13
Родригес
10
Джака
8
Фройлер
22
Ридер
11
Ндой
17
Варгас
7
Эмболо
13
Сема
8
Свенссон
8
Свенссон
13
Сема
21
Бернхардссон
6
Хольм
6
Хольм
21
Бернхардссон
16
Карлстрем
14
Салетрос
14
Салетрос
16
Карлстрем
7
Бергвалл
14
Барджи
14
Барджи
7
Бергвалл
3
Видмер
24
Жакес
24
Жакес
3
Видмер
17
Варгас
9
Манзамби
9
Манзамби
17
Варгас
22
Ридер
15
Соу
15
Соу
22
Ридер
Остались в запасе
Швеция
Швейцария
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
14
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
20
Хуго Ларссон
ЦП
11
Энтони Эланга
ЛВ
10
Бенжамин Нигрен
ПВ
Главный тренер
Янне Андерссон
12
Ивон Мвого
ВР
21
Марвин Келлер
ВР
2
Миро Мухайм
ЛЗ
26
Ауреле Аменда
ЦЗ
3
Адриан Байрами
ЦЗ
6
Венсан Сьерро
ЦП
17
Айзек Шмидт
ПВ
14
Анди Зекири
ЦФ
17
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
14
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
20
Хуго Ларссон
ЦП
11
Энтони Эланга
ЛВ
10
Бенжамин Нигрен
ПВ
Остались в запасе
12
Ивон Мвого
ВР
21
Марвин Келлер
ВР
2
Миро Мухайм
ЛЗ
26
Ауреле Аменда
ЦЗ
3
Адриан Байрами
ЦЗ
6
Венсан Сьерро
ЦП
17
Айзек Шмидт
ПВ
14
Анди Зекири
ЦФ
17
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Швеция - Швейцария
1
1
Всего ударов по воротам
7
17
Удары в створ
0
8
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
9
Нарушения
13
10
Офсайды
1
1
Количество передач
375
552
Сейвы
4
0
Точность передач %
78
84
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
1.28
2.59
Смотреть прямую трансляцию матча Швеция против Швейцарии, 7-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 октября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Швеция – Швейцария
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»