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  • Чехия – Хорватия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 октября 2025

Чехия – Хорватия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 октября 2025

9 октября 2025, 20:35
Чехия
09.10.2025, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 7 тур
0 : 0
Ответный матч – 1 : 5
Завершен
Хорватия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
1
Матей Коварж
ВР
14
Мартин Витик
ЦЗ
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
9
Василь Кусей
ЛВ
22
Томаш Соучек
(К) ОП
7
Ладислав Крейчи
ОП
12
Лукас Черв
ЦП
7
Павел Шулц
АП
19
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Иван Гашек
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
6
Йосип Шутало
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
17
Петар Сучич
ОП
18
Кристиян Якич
ОП
10
Лука Модрич
(К) ЦП
15
Марио Пашалич
АП
11
Анте Будимир
ЦФ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Чехия
23
Мартин Йедличка
ВР
16
Лукаш Хорничек
ВР
14
Давид Юрасек
ЛЗ
2
Давид Зима
ЦЗ
3
Вацлав Емелка
ЦЗ
21
Алекс Крал
ОП
20
Ондржей Лингр
ЦП
8
Михал Садилек
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
21
Михал Беран
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
10
Матей Выдра
ЦФ
Хорватия
23
Доминик Котарски
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
3
Марин Понграчич
ЦЗ
5
Лука Вушкович
ЦЗ
3
Иван Смольчич
ПЗ
19
Марко Пашалич
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
16
Мартин Батурина
ЦП
8
Никола Моро
ЦП
7
Ловро Майер
ЦП
19
Тони Фрук
ЦП
7
Франьо Иванович
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Коварж
14
Витик
20
Зелены
5
Цоуфал
22
Соучек
7
Крейчи
12
Черв
9
Кусей
7
Шулц
17
Провод
19
Хоры
3-2-1-2-2
1
Ливакович
6
Шутало
5
Чалета-Цар
4
Гвардиол
17
Сучич
18
Якич
10
Модрич
15
Пашалич
14
Перишич
9
Крамарич
11
Будимир
7
Шулц
20
Лингр
20
Лингр
7
Шулц
17
Провод
18
Черны
18
Черны
17
Провод
9
Кусей
10
Выдра
10
Выдра
9
Кусей
14
Перишич
19
Фрук
19
Фрук
14
Перишич
11
Будимир
19
Пашалич
19
Пашалич
11
Будимир
15
Пашалич
7
Иванович
7
Иванович
15
Пашалич
Остались в запасе
Чехия
Хорватия
23
Мартин Йедличка
ВР
16
Лукаш Хорничек
ВР
14
Давид Юрасек
ЛЗ
2
Давид Зима
ЦЗ
3
Вацлав Емелка
ЦЗ
21
Алекс Крал
ОП
8
Михал Садилек
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
21
Михал Беран
АП
Главный тренер
Иван Гашек
23
Доминик Котарски
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
3
Марин Понграчич
ЦЗ
5
Лука Вушкович
ЦЗ
3
Иван Смольчич
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
16
Мартин Батурина
ЦП
8
Никола Моро
ЦП
7
Ловро Майер
ЦП
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
23
Мартин Йедличка
ВР
16
Лукаш Хорничек
ВР
14
Давид Юрасек
ЛЗ
2
Давид Зима
ЦЗ
3
Вацлав Емелка
ЦЗ
21
Алекс Крал
ОП
8
Михал Садилек
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
21
Михал Беран
АП
Остались в запасе
23
Доминик Котарски
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
3
Марин Понграчич
ЦЗ
5
Лука Вушкович
ЦЗ
3
Иван Смольчич
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
16
Мартин Батурина
ЦП
8
Никола Моро
ЦП
7
Ловро Майер
ЦП
Главный тренер
Иван Гашек
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Чехия - Хорватия
2
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
17
8
Офсайды
4
0
Количество передач
304
418
Сейвы
2
2
Точность передач %
73
81
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
0.7
0.69

Смотреть прямую трансляцию матча Чехия против Хорватии, 7-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 октября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Чехия – Хорватия

Чехия – Хорватия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Хорватия Чехия
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