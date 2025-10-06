Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Челябинск» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2025

«Челябинск» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2025

6 октября 2025, 15:50
Челябинск
06.10.2025, понедельник, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Енисей
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челябинск
93
Илья Тусеев
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
16
Денис Пушкарев
ЛВ
77
Денис Самойлов
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
88
Вилфрид Эза
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
7
Андреа Чуканов
АП
6
Амир Батырев
АП
18
Александр Надольский
АП
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Челябинск
1
Владимир Задирака
ВР
72
Олег Новиков
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
5
Булат Гатин
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ПЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
72
Тимофей Комиссаров
АП
11
Александр Носов
ПВ
29
Матвей Урванцев
ЦФ
Енисей
79
Руслан Юнусов
ВР
77
Ростислав Огиенко
ЦЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
17
Иван Зазвонкин
АП
57
Вячеслав Кротов
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
27
Лука Раткович
ЦФ
4-2-3-1
93
Тусеев
66
Гудков
2
Жиров
15
Кочиев
2
Гапечкин
77
Самойлов
70
Левин
16
Пушкарев
18
Кертанов
10
Гаджимурадов
88
Эза
4-3-3
50
Шамов
3
Цесь
25
Эмерсон
22
Гюрджан
33
Масловский
6
Батырев
18
Надольский
24
Погосов
43
Гилязетдинов
11
Хашкулов
7
Чуканов
88
Эза
72
Комиссаров
72
Комиссаров
88
Эза
2
Гапечкин
11
Носов
11
Носов
2
Гапечкин
16
Пушкарев
29
Урванцев
29
Урванцев
16
Пушкарев
11
Хашкулов
77
Огиенко
77
Огиенко
11
Хашкулов
24
Погосов
75
Окладников
75
Окладников
24
Погосов
18
Надольский
8
Канаплин
8
Канаплин
18
Надольский
Остались в запасе
Челябинск
Енисей
1
Владимир Задирака
ВР
72
Олег Новиков
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
5
Булат Гатин
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ПЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Роман Пилипчук
79
Руслан Юнусов
ВР
17
Иван Зазвонкин
АП
57
Вячеслав Кротов
АП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
44
Михаил Тихонов
ПВ
27
Лука Раткович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
1
Владимир Задирака
ВР
72
Олег Новиков
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
5
Булат Гатин
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ПЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
Остались в запасе
79
Руслан Юнусов
ВР
17
Иван Зазвонкин
АП
57
Вячеслав Кротов
АП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
44
Михаил Тихонов
ПВ
27
Лука Раткович
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Челябинск - Енисей
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Челябинск» против «Енисея», 13-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челябинск» – «Енисей»

«Челябинск» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Енисей Челябинск
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
4
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
2
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
8
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
5
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
4
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+