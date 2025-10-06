Составы команд
Челябинск
Челябинск
4-2-3-1
93
Тусеев
66
Гудков
2
Жиров
15
Кочиев
2
Гапечкин
77
Самойлов
70
Левин
16
Пушкарев
18
Кертанов
10
Гаджимурадов
88
Эза
4-3-3
50
Шамов
3
Цесь
25
Эмерсон
22
Гюрджан
33
Масловский
6
Батырев
18
Надольский
24
Погосов
43
Гилязетдинов
11
Хашкулов
7
Чуканов
88
Эза
72
Комиссаров
72
Комиссаров
88
Эза
2
Гапечкин
11
Носов
11
Носов
2
Гапечкин
16
Пушкарев
29
Урванцев
29
Урванцев
16
Пушкарев
11
Хашкулов
77
Огиенко
77
Огиенко
11
Хашкулов
24
Погосов
75
Окладников
75
Окладников
24
Погосов
18
Надольский
8
Канаплин
8
Канаплин
18
Надольский
Остались в запасе
Челябинск
Енисей
1
Владимир Задирака
ВР
72
Олег Новиков
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
5
Булат Гатин
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ПЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Роман Пилипчук
79
Руслан Юнусов
ВР
17
Иван Зазвонкин
АП
57
Вячеслав Кротов
АП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
44
Михаил Тихонов
ПВ
27
Лука Раткович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
1
Владимир Задирака
ВР
72
Олег Новиков
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
5
Булат Гатин
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ПЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
Остались в запасе
79
Руслан Юнусов
ВР
17
Иван Зазвонкин
АП
57
Вячеслав Кротов
АП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
44
Михаил Тихонов
ПВ
27
Лука Раткович
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Челябинск - Енисей
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Челябинск» против «Енисея», 13-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челябинск» – «Енисей»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»