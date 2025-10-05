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  • «Лион» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

«Лион» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

5 октября 2025, 14:50
Лион
05.10.2025, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 7 тур
1 : 2
Завершен
Тулуза
24' М. Фофана
87' Эмерсонн 90+6' Эмерсонн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Доминик Грейф
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
8
Корентен Толиссо
(К) ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
39
Малик Фофана
ПВ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
(К) ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
21
Марио Сауэр
АП
15
Арон Доннум
ПВ
9
Франк Магри
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Лион
20
Лассине Диарра
ВР
13
Рубен Клюйверт
ЦЗ
28
Téo Barisic
ЦЗ
9
Афонсу Морейра
ЛВ
18
Рашид Геззаль
ЦП
39
Матис Де Карвалью
ЦП
18
Халис Мера
ЦП
10
Павел Шулц
АП
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
6
Дайанн Метали
ЦЗ
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
6
Алексис Восса
ЦП
17
Абу Франсис
АП
11
Ноа Эджума
ПВ
19
Эмерсонн
ЦФ
9
Сантьяго Идальго
ЦФ
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
2-5-2-1
1
Грейф
3
Тальяфико
19
Ниахате
6
Тессманн
23
Мортон
9
Карабец
8
Толиссо
2
Мэйтленд-Найлс
22
Мата
39
Фофана
10
Сатриано
3-2-1-3-1
16
Ресте
4
Крессуэлл
2
Николайсен
3
МакКензи
12
Каманци
19
Сидибе
23
Кассерес
15
Доннум
21
Сауэр
34
Гбоу
9
Магри
6
Тессманн
10
Шулц
10
Шулц
6
Тессманн
9
Карабец
9
Морейра
9
Морейра
9
Карабец
12
Каманци
6
Метали
6
Метали
12
Каманци
23
Кассерес
6
Восса
6
Восса
23
Кассерес
21
Сауэр
17
Франсис
17
Франсис
21
Сауэр
9
Магри
19
Эмерсонн
19
Эмерсонн
9
Магри
19
Сидибе
9
Идальго
9
Идальго
19
Сидибе
Остались в запасе
Лион
Тулуза
20
Лассине Диарра
ВР
13
Рубен Клюйверт
ЦЗ
28
Téo Barisic
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
39
Матис Де Карвалью
ЦП
18
Халис Мера
ЦП
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Кьетил Хауг
ВР
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
11
Ноа Эджума
ПВ
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
20
Лассине Диарра
ВР
13
Рубен Клюйверт
ЦЗ
28
Téo Barisic
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
39
Матис Де Карвалью
ЦП
18
Халис Мера
ЦП
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
11
Ноа Эджума
ПВ
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Карлес Мартинес
Статистика матча Лион - Тулуза
1
3
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
5
Нарушения
13
17
Офсайды
2
0
Количество передач
584
254
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
71
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.02
0.98

Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Тулузы», 7-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Тулуза»

«Лион» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Тулуза Лион
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