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Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Тулузы», 7-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Тулуза»