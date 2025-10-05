05.10.2025, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 7 тур
Франция. Лига 1, 7 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Лион
Лион
2-5-2-1
1
Грейф
3
Тальяфико
19
Ниахате
6
Тессманн
23
Мортон
9
Карабец
8
Толиссо
2
Мэйтленд-Найлс
22
Мата
39
Фофана
10
Сатриано
3-2-1-3-1
16
Ресте
4
Крессуэлл
2
Николайсен
3
МакКензи
12
Каманци
19
Сидибе
23
Кассерес
15
Доннум
21
Сауэр
34
Гбоу
9
Магри
6
Тессманн
10
Шулц
10
Шулц
6
Тессманн
9
Карабец
9
Морейра
9
Морейра
9
Карабец
12
Каманци
6
Метали
6
Метали
12
Каманци
23
Кассерес
6
Восса
6
Восса
23
Кассерес
21
Сауэр
17
Франсис
17
Франсис
21
Сауэр
9
Магри
19
Эмерсонн
19
Эмерсонн
9
Магри
19
Сидибе
9
Идальго
9
Идальго
19
Сидибе
Остались в запасе
Лион
Тулуза
20
Лассине Диарра
ВР
13
Рубен Клюйверт
ЦЗ
28
Téo Barisic
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
39
Матис Де Карвалью
ЦП
18
Халис Мера
ЦП
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Кьетил Хауг
ВР
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
11
Ноа Эджума
ПВ
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
20
Лассине Диарра
ВР
13
Рубен Клюйверт
ЦЗ
28
Téo Barisic
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
39
Матис Де Карвалью
ЦП
18
Халис Мера
ЦП
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
11
Ноа Эджума
ПВ
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Карлес Мартинес
Статистика матча Лион - Тулуза
1
3
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
5
Нарушения
13
17
Офсайды
2
0
Количество передач
584
254
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
71
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.02
0.98
Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Тулузы», 7-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Тулуза»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»