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  • «Сокол» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

«Сокол» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

5 октября 2025, 11:50
Сокол
05.10.2025, воскресенье, 13:00
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
13' А. Мухин
53' Д. Пенчиков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
36
Михаил Левашов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
10
Антон Мухин
ОП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
11
Алексей Голиянин
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Арсенал
42
Александр Мелихов
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
14
Милош Брнович
ЦП
10
Кирилл Богданец
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
50
Артем Быков
ЦЗ
26
Алексей Доля
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
17
Руслан Дауров
ОП
8
Амир Кахриманович
ЦП
64
Антон Егорушкин
ЦП
69
Роман Ермолин
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
11
Владислав Костин
ЦФ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Арсенал
18
Михаил Цулая
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
59
Тигран Аванесян
ОП
70
Маттео Ахлинви
ОП
24
Илья Азявин
АП
22
Алан Цараев
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
3-3-1-2
36
Левашов
5
Ковачевич
33
Глойдман
6
Печенкин
51
Синяк
10
Мухин
2
Чуриков
29
Никитин
11
Голиянин
9
Шпитальный
4-1-2-2-1
42
Мелихов
4
Пенчиков
31
Большаков
15
Пуцко
21
Бердников
5
Трошечкин
21
Раздорских
14
Брнович
10
Богданец
9
Липовой
90
Калмыков
51
Синяк
17
Дауров
17
Дауров
51
Синяк
29
Никитин
69
Ермолин
69
Ермолин
29
Никитин
10
Мухин
77
Лазарев
77
Лазарев
10
Мухин
11
Голиянин
13
Киреенко
13
Киреенко
11
Голиянин
9
Шпитальный
53
Грибов
53
Грибов
9
Шпитальный
5
Трошечкин
59
Аванесян
59
Аванесян
5
Трошечкин
21
Раздорских
70
Ахлинви
70
Ахлинви
21
Раздорских
14
Брнович
22
Цараев
22
Цараев
14
Брнович
9
Липовой
27
Мирзов
27
Мирзов
9
Липовой
90
Калмыков
21
Максимов
21
Максимов
90
Калмыков
Остались в запасе
Сокол
Арсенал
1
Тимур Крайков
ВР
50
Артем Быков
ЦЗ
26
Алексей Доля
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
8
Амир Кахриманович
ЦП
64
Антон Егорушкин
ЦП
11
Владислав Костин
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
18
Михаил Цулая
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
24
Илья Азявин
АП
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
50
Артем Быков
ЦЗ
26
Алексей Доля
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
8
Амир Кахриманович
ЦП
64
Антон Егорушкин
ЦП
11
Владислав Костин
ЦФ
Остались в запасе
18
Михаил Цулая
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
24
Илья Азявин
АП
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Сокол - Арсенал
5
1
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
1
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «Арсенала», 13-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сокол» – «Арсенал»

«Сокол» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Арсенал Сокол
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