04.10.2025, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 6 тур
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Аталанта
Аталанта
3-2-1-3-1
29
Карнесекки
47
Бернаскони
19
Джимсити
4
Хин
5
Аганор
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
7
Сулемана
10
Самарджич
8
Пашалич
11
Лукман
4-1-2-1-2
1
Бутез
27
Смольчич
34
Карлос
4
Рамон
23
Войвода
21
Перроне
10
Пас
20
Батурина
42
Аддаи
9
Дувикас
7
Да Кунья
10
Самарджич
4
Брешианини
4
Брешианини
10
Самарджич
7
Сулемана
70
Мальдини
70
Мальдини
7
Сулемана
13
Эдерсон
80
Муса
80
Муса
13
Эдерсон
11
Лукман
90
Крстович
90
Крстович
11
Лукман
23
Войвода
16
Валье
16
Валье
23
Войвода
7
Да Кунья
2
Кемпф
2
Кемпф
7
Да Кунья
27
Смольчич
4
Пош
4
Пош
27
Смольчич
20
Батурина
8
Какере
8
Какере
20
Батурина
9
Дувикас
21
Мората
21
Мората
9
Дувикас
Остались в запасе
Аталанта
Комо
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
40
Relja Obrić
ЦЗ
Главный тренер
Иван Юрич
26
Никола Чавлина
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
57
Lorenzo Bonsignori Goggi
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
40
Relja Obrić
ЦЗ
Остались в запасе
26
Никола Чавлина
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
57
Lorenzo Bonsignori Goggi
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Аталанта - Комо
1
3
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
3
Нарушения
10
19
Офсайды
2
1
Количество передач
457
460
Сейвы
3
2
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
1.4
1.32
xGP (предотвращенные голы)
-0.39
-0.39
Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Комо», 6-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Комо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»