03.10.2025, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 6 тур
Италия. Серия А, 6 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Верона
Верона
Сассуоло
80
Стефано Турати
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
77
Николас Пьерини
ЛВ
35
Лука Липани
ОП
11
Даниэль Болока
ЦП
55
Кристиан Торстведт
АП
19
Laurs Skjellerup
ЦФ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
9
Валид Чеддира
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
3-2-3-2
96
Монтипо
25
Нельссон
45
Бельгали
14
Нуньес
3
Фрезе
6
Брадарич
10
Гальярдини
8
Сердар
24
Бернед
23
Гиоване
99
Орбан
4-1-2-2-1
49
Мурич
6
Валюкевич
5
Мухаремович
21
Идзес
3
Доиг
18
Матич
8
Коне
40
Вранкс
45
Лорьенте
7
Вольпато
9
Пинамонти
8
Сердар
19
Ниасс
19
Ниасс
8
Сердар
10
Гальярдини
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
10
Гальярдини
6
Брадарич
20
Кастанос
20
Кастанос
6
Брадарич
24
Бернед
9
Сарр
9
Сарр
24
Бернед
23
Гиоване
25
Москера
25
Москера
23
Гиоване
40
Вранкс
55
Торстведт
55
Торстведт
40
Вранкс
45
Лорьенте
39
Фадера
39
Фадера
45
Лорьенте
7
Вольпато
77
Пьерини
77
Пьерини
7
Вольпато
8
Коне
44
Яннони
44
Яннони
8
Коне
9
Пинамонти
9
Чеддира
9
Чеддира
9
Пинамонти
Остались в запасе
Верона
Сассуоло
76
Mirko Castagnini
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
70
Fallou Cham
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
80
Стефано Турати
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
35
Лука Липани
ОП
11
Даниэль Болока
ЦП
19
Laurs Skjellerup
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Остались в запасе
76
Mirko Castagnini
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
70
Fallou Cham
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Остались в запасе
80
Стефано Турати
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
35
Лука Липани
ОП
11
Даниэль Болока
ЦП
19
Laurs Skjellerup
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Фабио Гроссо
Статистика матча Верона - Сассуоло
2
4
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
2
Нарушения
14
12
Офсайды
0
1
Количество передач
438
315
Сейвы
2
9
Точность передач %
79
75
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
0.8
1.67
xGP (предотвращенные голы)
1.42
1.42
Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Сассуоло», 6-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона» – «Сассуоло»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»