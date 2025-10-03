Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Верона» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2025

«Верона» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2025

3 октября 2025, 20:35
Верона
03.10.2025, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 6 тур
0 : 1
Завершен
Сассуоло
71' А. Пинамонти
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
45
Рафик Бельгали
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
10
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Суат Сердар
(К) ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
99
Джифт Орбан
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Сассуоло
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
5
Тарик Мухаремович
ЦЗ
21
Джей Идзес
ЦЗ
18
Неманья Матич
(К) ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Верона
76
Mirko Castagnini
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
Сассуоло
80
Стефано Турати
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
77
Николас Пьерини
ЛВ
35
Лука Липани
ОП
11
Даниэль Болока
ЦП
55
Кристиан Торстведт
АП
19
Laurs Skjellerup
ЦФ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
9
Валид Чеддира
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
3-2-3-2
96
Монтипо
25
Нельссон
45
Бельгали
14
Нуньес
3
Фрезе
6
Брадарич
10
Гальярдини
8
Сердар
24
Бернед
23
Гиоване
99
Орбан
4-1-2-2-1
49
Мурич
6
Валюкевич
5
Мухаремович
21
Идзес
3
Доиг
18
Матич
8
Коне
40
Вранкс
45
Лорьенте
7
Вольпато
9
Пинамонти
8
Сердар
19
Ниасс
19
Ниасс
8
Сердар
10
Гальярдини
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
10
Гальярдини
6
Брадарич
20
Кастанос
20
Кастанос
6
Брадарич
24
Бернед
9
Сарр
9
Сарр
24
Бернед
23
Гиоване
25
Москера
25
Москера
23
Гиоване
40
Вранкс
55
Торстведт
55
Торстведт
40
Вранкс
45
Лорьенте
39
Фадера
39
Фадера
45
Лорьенте
7
Вольпато
77
Пьерини
77
Пьерини
7
Вольпато
8
Коне
44
Яннони
44
Яннони
8
Коне
9
Пинамонти
9
Чеддира
9
Чеддира
9
Пинамонти
Остались в запасе
Верона
Сассуоло
76
Mirko Castagnini
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
70
Fallou Cham
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
80
Стефано Турати
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
35
Лука Липани
ОП
11
Даниэль Болока
ЦП
19
Laurs Skjellerup
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Остались в запасе
76
Mirko Castagnini
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
70
Fallou Cham
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Остались в запасе
80
Стефано Турати
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
35
Лука Липани
ОП
11
Даниэль Болока
ЦП
19
Laurs Skjellerup
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Фабио Гроссо
Статистика матча Верона - Сассуоло
2
4
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
2
Нарушения
14
12
Офсайды
0
1
Количество передач
438
315
Сейвы
2
9
Точность передач %
79
75
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
0.8
1.67
xGP (предотвращенные голы)
1.42
1.42

Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Сассуоло», 6-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона» – «Сассуоло»

«Верона» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Сассуоло Верона
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
2
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
2
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
8
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
5
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
3
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
3
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+