02.10.2025, четверг, 19:45
Лига конференций, 1 тур
Лига конференций, 1 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Динамо К
Динамо К
3-3-3-1
35
Нещерет
40
Биловар
32
Михавко
66
Тиаре
44
Дубинчак
6
Бражко
18
Тымчик
8
Яцык
10
Шапаренко
39
Герреро
7
Ярмоленко
3-2-2-2-1
1
Хендерсон
5
Лакруа
6
Гехи
26
Ричардс
27
Муньос
3
Соса
20
Уортон
19
Хьюз
10
Пино
18
Камада
14
Матета
18
Тымчик
20
Караваев
20
Караваев
18
Тымчик
8
Яцык
8
Пихаленок
8
Пихаленок
8
Яцык
32
Михавко
9
Волошин
9
Волошин
32
Михавко
10
Шапаренко
77
Блэнуцэ
77
Блэнуцэ
10
Шапаренко
7
Ярмоленко
16
Огундана
16
Огундана
7
Ярмоленко
27
Муньос
21
Кардинес
21
Кардинес
27
Муньос
18
Камада
13
Девенни
13
Девенни
18
Камада
19
Хьюз
5
Лерма
5
Лерма
19
Хьюз
10
Пино
7
Сарр
7
Сарр
10
Пино
14
Матета
9
Нкетиа
9
Нкетиа
14
Матета
Остались в запасе
Динамо К
Кристал Пэлас
74
Денис Игнатенко
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
Главный тренер
Александр Шовковский
31
Реми Мэттьюз
ВР
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
6
Джейди Канвот
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
21
Крисантус Уче
ОП
11
Ромен Эсс
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
74
Денис Игнатенко
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
6
Джейди Канвот
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
21
Крисантус Уче
ОП
11
Ромен Эсс
АП
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Динамо К - Кристал Пэлас
1
1
2
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
7
14
Офсайды
2
2
Количество передач
402
464
Сейвы
5
1
Точность передач %
80
81
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.53
1.82
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Киев против «Кристал Пэласа», 2 тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лудогорец» – «Кристал Пэлас»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»