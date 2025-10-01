01.10.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов, 2 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
3-2-2-1-2
1
Тенас
23
Педраса
16
Марин
15
Моуриньо
12
Вейга
18
Гуйе
14
Комесанья
10
Парехо
17
Бьюкенан
9
Микаутадзе
19
Пепе
3-4-1-2
1
Перин
32
Кабаль
4
Гатти
6
Келли
15
Калюлю
5
Локателли
8
Коопмейнерс
20
Камбьясо
22
МакКенни
15
Дэвид
10
Йылдыз
23
Педраса
23
Кардона
23
Кардона
23
Педраса
17
Бьюкенан
10
Молейро
10
Молейро
17
Бьюкенан
9
Микаутадзе
11
Акомах
11
Акомах
9
Микаутадзе
10
Парехо
21
Олувасейи
21
Олувасейи
10
Парехо
20
Камбьясо
24
Ругани
24
Ругани
20
Камбьясо
32
Кабаль
17
Мариу
17
Мариу
32
Кабаль
10
Йылдыз
17
Аджич
17
Аджич
10
Йылдыз
8
Коопмейнерс
7
Консейсау
7
Консейсау
8
Коопмейнерс
15
Дэвид
28
Влахович
28
Влахович
15
Дэвид
Остались в запасе
Вильярреал
Ювентус
1
Луис Жуниор
ВР
13
Диего Конде
ВР
2
Адрия Альтимира
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
18
Филип Костич
ЛВ
27
Эдон Жегрова
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
13
Диего Конде
ВР
2
Адрия Альтимира
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
Остались в запасе
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
18
Филип Костич
ЛВ
27
Эдон Жегрова
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Вильярреал - Ювентус
1
3
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
7
19
Офсайды
1
1
Количество передач
375
464
Сейвы
2
4
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.72
1.6
xGP (предотвращенные голы)
-0.14
-0.14
Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Ювентуса», 2 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»