01.10.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов, 2 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Монако
Монако
3-2-1-3-1
16
Кен
15
Дайер
22
Салису
4
Тезе
6
Керер
2
Вандерсон
28
Кулибали
31
Фати
11
Аклиуш
15
Дьятта
9
Балогун
3-1-1-3-2
1
Доннарумма
6
Стоунз
3
Диаш
24
Гвардиол
16
Родри
14
Рейндерс
33
О'Райли
20
Силва
47
Фоден
9
Холанд
11
Доку
2
Вандерсон
11
Уаттара
11
Уаттара
2
Вандерсон
28
Кулибали
19
Кабрал
19
Кабрал
28
Кулибали
31
Фати
17
Идумбо Мусамбо
17
Идумбо Мусамбо
31
Фати
9
Балогун
14
Бирет
14
Бирет
9
Балогун
22
Салису
99
Иленихена
99
Иленихена
22
Салису
16
Родри
6
Гонсалес
6
Гонсалес
16
Родри
6
Стоунз
27
Нуньес
27
Нуньес
6
Стоунз
11
Доку
22
Савиньо
22
Савиньо
11
Доку
Остались в запасе
Монако
Манчестер Сити
21
Янн Льенар
ВР
40
Жюль Ставьецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
1
Джеймс Траффорд
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
14
Divine Mukasa
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
40
Жюль Ставьецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
14
Divine Mukasa
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Монако - Манчестер Сити
1
5
Всего ударов по воротам
8
18
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
ВАР
1
0
Угловые удары
7
3
Нарушения
9
13
Офсайды
0
2
Количество передач
301
778
Сейвы
5
1
Точность передач %
81
93
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.45
1.54
xGP (предотвращенные голы)
-0.77
-0.77
Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Манчестер Сити», 2 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Манчестер Сити»
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Источник: «Бомбардир»