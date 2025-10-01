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  • «Монако» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2025

«Монако» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2025

1 октября 2025, 20:50
Монако
01.10.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
2 : 2
Завершен
Манчестер Сити
18' Д. Тезе 90' Э. Дайер (П)
15' Э. Холанд 44' Э. Холанд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Филипп Кен
ВР
6
Тило Керер
(К) ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Манчестер Сити
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
20
Бернарду Силва
(К) АП
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Монако
21
Янн Льенар
ВР
40
Жюль Ставьецки
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
12
Кайо Энрике
ЛЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
19
Папе Кабрал
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
14
Мика Бирет
ЦФ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
14
Divine Mukasa
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
22
Савиньо
ПВ
3-2-1-3-1
16
Кен
15
Дайер
22
Салису
4
Тезе
6
Керер
2
Вандерсон
28
Кулибали
31
Фати
11
Аклиуш
15
Дьятта
9
Балогун
3-1-1-3-2
1
Доннарумма
6
Стоунз
3
Диаш
24
Гвардиол
16
Родри
14
Рейндерс
33
О'Райли
20
Силва
47
Фоден
9
Холанд
11
Доку
2
Вандерсон
11
Уаттара
11
Уаттара
2
Вандерсон
28
Кулибали
19
Кабрал
19
Кабрал
28
Кулибали
31
Фати
17
Идумбо Мусамбо
17
Идумбо Мусамбо
31
Фати
9
Балогун
14
Бирет
14
Бирет
9
Балогун
22
Салису
99
Иленихена
99
Иленихена
22
Салису
16
Родри
6
Гонсалес
6
Гонсалес
16
Родри
6
Стоунз
27
Нуньес
27
Нуньес
6
Стоунз
11
Доку
22
Савиньо
22
Савиньо
11
Доку
Остались в запасе
Монако
Манчестер Сити
21
Янн Льенар
ВР
40
Жюль Ставьецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
1
Джеймс Траффорд
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
14
Divine Mukasa
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
40
Жюль Ставьецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
14
Divine Mukasa
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Монако - Манчестер Сити
1
5
Всего ударов по воротам
8
18
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
ВАР
1
0
Угловые удары
7
3
Нарушения
9
13
Офсайды
0
2
Количество передач
301
778
Сейвы
5
1
Точность передач %
81
93
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.45
1.54
xGP (предотвращенные голы)
-0.77
-0.77

Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Манчестер Сити», 2 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Манчестер Сити»

«Монако» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Манчестер Сити Монако
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