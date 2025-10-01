01.10.2025, среда, 19:45
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов, 2 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Карабах
Карабах
3-1-1-3-2
77
Кочальски
81
Медина
13
Мустафазаде
1
Силва
35
Бикальо
10
Зубир
11
Дуран
11
Андраде
21
Кащук
44
Джафаргулиев
20
Боржес
4-1-1-2-2
24
Котарски
13
Уэскас
55
Перейра
4
Хацидиакос
15
Лопес
27
Делэни
21
Лерагер
16
Роберт
10
Эльюнусси
14
Мукоко
17
Ларссон
10
Зубир
26
Куаку
26
Куаку
10
Зубир
21
Кащук
7
Аддаи
7
Аддаи
21
Кащук
11
Андраде
7
Байрамов
7
Байрамов
11
Андраде
11
Дуран
90
Ахундзаде
90
Ахундзаде
11
Дуран
44
Джафаргулиев
9
Гурбанлы
9
Гурбанлы
44
Джафаргулиев
16
Роберт
20
Сузуки
20
Сузуки
16
Роберт
13
Уэскас
2
Заге
2
Заге
13
Уэскас
27
Делэни
21
Мадсен
21
Мадсен
27
Делэни
14
Мукоко
7
Классон
7
Классон
14
Мукоко
4
Хацидиакос
99
Ахури
99
Ахури
4
Хацидиакос
Остались в запасе
Карабах
Копенгаген
97
Фабиан Бантич
ВР
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
20
Дани Болт
ПЗ
32
Хикмат Джабраилзада
АП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
61
Оскар Буур
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
Главный тренер
Якоб Неструп
Остались в запасе
97
Фабиан Бантич
ВР
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
20
Дани Болт
ПЗ
32
Хикмат Джабраилзада
АП
Остались в запасе
61
Оскар Буур
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Якоб Неструп
Статистика матча Карабах - Копенгаген
3
1
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
7
Нарушения
10
20
Офсайды
2
4
Количество передач
370
373
Сейвы
4
4
Точность передач %
72
76
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.91
0.98
xGP (предотвращенные голы)
0.59
0.59
Смотреть прямую трансляцию матча «Карабах» против «Копенгагена», 2 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карабах» – «Копенгаген»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»