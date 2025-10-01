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  • «Карабах» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2025

«Карабах» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2025

1 октября 2025, 18:35
Карабах
01.10.2025, среда, 19:45
Лига чемпионов, 2 тур
2 : 0
Завершен
Копенгаген
28' А. Зубир 83' Э. Аддаи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
77
Матеуш Кочальски
ВР
81
Кевин Медина
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
1
Матеус Силва
ПЗ
11
Камило Дуран
ЛВ
35
Педро Бикальо
ОП
10
Абделлах Зубир
(К) ЦП
20
Кади Боржес
АП
11
Леандру Андраде
АП
21
Алексей Кащук
ПВ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Копенгаген
24
Доминик Котарски
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
13
Родриго Уэскас
ПЗ
16
Роберт
ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
27
Томас Делэни
(К) ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Карабах
97
Фабиан Бантич
ВР
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
20
Дани Болт
ПЗ
26
Крис Куаку
ЦП
32
Хикмат Джабраилзада
АП
7
Эммануэль Аддаи
ПВ
7
Турал Байрамов
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Копенгаген
61
Оскар Буур
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
20
Дзюнносуке Сузуки
ЦЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
36
Вильям Клем
ОП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
99
Элиас Ахури
ПВ
3-1-1-3-2
77
Кочальски
81
Медина
13
Мустафазаде
1
Силва
35
Бикальо
10
Зубир
11
Дуран
11
Андраде
21
Кащук
44
Джафаргулиев
20
Боржес
4-1-1-2-2
24
Котарски
13
Уэскас
55
Перейра
4
Хацидиакос
15
Лопес
27
Делэни
21
Лерагер
16
Роберт
10
Эльюнусси
14
Мукоко
17
Ларссон
10
Зубир
26
Куаку
26
Куаку
10
Зубир
21
Кащук
7
Аддаи
7
Аддаи
21
Кащук
11
Андраде
7
Байрамов
7
Байрамов
11
Андраде
11
Дуран
90
Ахундзаде
90
Ахундзаде
11
Дуран
44
Джафаргулиев
9
Гурбанлы
9
Гурбанлы
44
Джафаргулиев
16
Роберт
20
Сузуки
20
Сузуки
16
Роберт
13
Уэскас
2
Заге
2
Заге
13
Уэскас
27
Делэни
21
Мадсен
21
Мадсен
27
Делэни
14
Мукоко
7
Классон
7
Классон
14
Мукоко
4
Хацидиакос
99
Ахури
99
Ахури
4
Хацидиакос
Остались в запасе
Карабах
Копенгаген
97
Фабиан Бантич
ВР
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
20
Дани Болт
ПЗ
32
Хикмат Джабраилзада
АП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
61
Оскар Буур
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
Главный тренер
Якоб Неструп
Остались в запасе
97
Фабиан Бантич
ВР
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
20
Дани Болт
ПЗ
32
Хикмат Джабраилзада
АП
Остались в запасе
61
Оскар Буур
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Якоб Неструп
Статистика матча Карабах - Копенгаген
3
1
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
7
Нарушения
10
20
Офсайды
2
4
Количество передач
370
373
Сейвы
4
4
Точность передач %
72
76
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.91
0.98
xGP (предотвращенные голы)
0.59
0.59

Смотреть прямую трансляцию матча «Карабах» против «Копенгагена», 2 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карабах» – «Копенгаген»

«Карабах» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Копенгаген Карабах
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