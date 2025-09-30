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  • «Буде-Глимт» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2025

«Буде-Глимт» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2025

30 сентября 2025, 20:50
Буде-Глимт
30.09.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
2 : 2
Завершен
Тоттенхэм
53' Й. Хеуге 66' Й. Хеуге 89' Й. Гундерсен
68' М. ван де Вен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Патрик Берг
(К) ОП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
8
Сондре Аукленд
АП
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
15
Кевин Дансо
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
(К) ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
45
Исак Сьонг
ВР
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
19
Андерс Клинге
ЦП
23
Магнус Риснаэс
ЦП
11
Оле-Дидрик Бломберг
ПВ
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
23
Миккель Бро Хансен
ЦФ
9
Андреас Хельмерсен
ЦФ
29
Mathias Jørgensen
ЦФ
Тоттенхэм
31
Антонин Кински
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
33
Бен Дэвис
ЛЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
36
Жоау Палинья
ОП
52
Каллум Олусеси
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
7
Хави Симонс
ПВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
3-1-3-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
4
Бьортуфт
5
Алеесами
7
Берг
20
Сьоволд
26
Эвьен
19
Фет
10
Хеуге
8
Аукленд
9
Хег
4-2-3-1
25
Викарио
99
Спенс
15
Дансо
37
ван де Вен
23
Порро
30
Бентанкур
29
Сарр
28
Одобер
15
Бергвалл
22
Джонсон
47
Ришарлисон
26
Эвьен
6
Гундерсен
6
Гундерсен
26
Эвьен
5
Алеесами
19
Клинге
19
Клинге
5
Алеесами
8
Аукленд
11
Бломберг
11
Бломберг
8
Аукленд
9
Хег
9
Хельмерсен
9
Хельмерсен
9
Хег
99
Спенс
13
Удогие
13
Удогие
99
Спенс
29
Сарр
36
Палинья
36
Палинья
29
Сарр
15
Бергвалл
20
Кудус
20
Кудус
15
Бергвалл
22
Джонсон
7
Симонс
7
Симонс
22
Джонсон
30
Бентанкур
14
Грей
14
Грей
30
Бентанкур
Остались в запасе
Буде-Глимт
Тоттенхэм
1
Юлиан Лунд
ВР
45
Исак Сьонг
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
23
Магнус Риснаэс
ЦП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
23
Миккель Бро Хансен
ЦФ
29
Mathias Jørgensen
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
31
Антонин Кински
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
45
Исак Сьонг
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
23
Магнус Риснаэс
ЦП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
23
Миккель Бро Хансен
ЦФ
29
Mathias Jørgensen
ЦФ
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Буде-Глимт - Тоттенхэм
2
2
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
ВАР
0
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
11
7
Офсайды
3
2
Количество передач
505
460
Сейвы
2
2
Точность передач %
87
86
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
2.52
1.46
xGP (предотвращенные голы)
-0.79
-0.79

Смотреть прямую трансляцию матча «Буде-Глимт» против «Тоттенхэма», 2 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 сентября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Буде-Глимт» – «Тоттенхэм»

«Буде-Глимт» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Тоттенхэм Буде-Глимт
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