30.09.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов, 2 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Буде-Глимт
Буде-Глимт
3-1-3-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
4
Бьортуфт
5
Алеесами
7
Берг
20
Сьоволд
26
Эвьен
19
Фет
10
Хеуге
8
Аукленд
9
Хег
4-2-3-1
25
Викарио
99
Спенс
15
Дансо
37
ван де Вен
23
Порро
30
Бентанкур
29
Сарр
28
Одобер
15
Бергвалл
22
Джонсон
47
Ришарлисон
26
Эвьен
6
Гундерсен
6
Гундерсен
26
Эвьен
5
Алеесами
19
Клинге
19
Клинге
5
Алеесами
8
Аукленд
11
Бломберг
11
Бломберг
8
Аукленд
9
Хег
9
Хельмерсен
9
Хельмерсен
9
Хег
99
Спенс
13
Удогие
13
Удогие
99
Спенс
29
Сарр
36
Палинья
36
Палинья
29
Сарр
15
Бергвалл
20
Кудус
20
Кудус
15
Бергвалл
22
Джонсон
7
Симонс
7
Симонс
22
Джонсон
30
Бентанкур
14
Грей
14
Грей
30
Бентанкур
Остались в запасе
Буде-Глимт
Тоттенхэм
1
Юлиан Лунд
ВР
45
Исак Сьонг
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
23
Магнус Риснаэс
ЦП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
23
Миккель Бро Хансен
ЦФ
29
Mathias Jørgensen
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
31
Антонин Кински
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
45
Исак Сьонг
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
23
Магнус Риснаэс
ЦП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
23
Миккель Бро Хансен
ЦФ
29
Mathias Jørgensen
ЦФ
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Буде-Глимт - Тоттенхэм
2
2
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
ВАР
0
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
11
7
Офсайды
3
2
Количество передач
505
460
Сейвы
2
2
Точность передач %
87
86
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
2.52
1.46
xGP (предотвращенные голы)
-0.79
-0.79
Смотреть прямую трансляцию матча «Буде-Глимт» против «Тоттенхэма», 2 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 сентября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Буде-Глимт» – «Тоттенхэм»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»