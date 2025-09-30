30.09.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов, 2 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Атлетико
Атлетико
3-3-1-3
13
Облак
13
Руджери
2
Лангле
24
Ле Норман
14
Льоренте
22
Галлахер
8
Барриос
20
Симеоне
7
Гризманн
18
Распадори
19
Альварес
4-1-1-2-2
40
Сантос
34
Коллинс
4
Кох
3
Теате
11
Браун
6
Скири
8
Шаиби
7
Кнауфф
20
Доан
9
Буркардт
42
Узун
20
Симеоне
20
Молина
20
Молина
20
Симеоне
18
Распадори
6
Коке
6
Коке
18
Распадори
8
Барриос
31
Гонсалес
31
Гонсалес
8
Барриос
19
Альварес
10
Баэна
10
Баэна
19
Альварес
7
Гризманн
77
Мартин
77
Мартин
7
Гризманн
34
Коллинс
12
Аменда
12
Аменда
34
Коллинс
6
Скири
6
Хойлунд
6
Хойлунд
6
Скири
42
Узун
15
Ларссон
15
Ларссон
42
Узун
11
Браун
23
Бахоя
23
Бахоя
11
Браун
20
Доан
27
Гетце
27
Гетце
20
Доан
Остались в запасе
Атлетико
Айнтрахт
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
28
Тауфик Сейду
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
16
Михаэль Цеттерер
ВР
2
Элиас Баум
ПЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
28
Тауфик Сейду
ЦП
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
2
Элиас Баум
ПЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Атлетико - Айнтрахт
1
1
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
12
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
2
0
Угловые удары
5
2
Нарушения
11
6
Офсайды
2
0
Количество передач
583
556
Сейвы
1
7
Точность передач %
91
86
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
4.44
0.59
xGP (предотвращенные голы)
1.08
1.08
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Айнтрахта», 2 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 сентября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Айнтрахт»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»