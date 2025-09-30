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  • «Атлетико» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2025

«Атлетико» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2025

30 сентября 2025, 19:42
Атлетико
30.09.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
5 : 1
Завершен
Айнтрахт
4' Д. Распадори 33' Р. Ле Норман 45+1' А. Гризманн 70' Д. Симеоне 82' Х. Альварес (П)
57' Ж. Буркардт
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
(К) ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
11
Натаниэль Браун
ЛЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
4
Робин Кох
(К) ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
6
Эйе Скири
ОП
8
Фарез Шаиби
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
42
Джан Узун
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
10
Алекс Баэна
ЛВ
28
Тауфик Сейду
ЦП
6
Коке
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
Айнтрахт
16
Михаэль Цеттерер
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
2
Элиас Баум
ПЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Оскар Хойлунд
ЦП
15
Хуго Ларссон
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
27
Марио Гетце
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
3-3-1-3
13
Облак
13
Руджери
2
Лангле
24
Ле Норман
14
Льоренте
22
Галлахер
8
Барриос
20
Симеоне
7
Гризманн
18
Распадори
19
Альварес
4-1-1-2-2
40
Сантос
34
Коллинс
4
Кох
3
Теате
11
Браун
6
Скири
8
Шаиби
7
Кнауфф
20
Доан
9
Буркардт
42
Узун
20
Симеоне
20
Молина
20
Молина
20
Симеоне
18
Распадори
6
Коке
6
Коке
18
Распадори
8
Барриос
31
Гонсалес
31
Гонсалес
8
Барриос
19
Альварес
10
Баэна
10
Баэна
19
Альварес
7
Гризманн
77
Мартин
77
Мартин
7
Гризманн
34
Коллинс
12
Аменда
12
Аменда
34
Коллинс
6
Скири
6
Хойлунд
6
Хойлунд
6
Скири
42
Узун
15
Ларссон
15
Ларссон
42
Узун
11
Браун
23
Бахоя
23
Бахоя
11
Браун
20
Доан
27
Гетце
27
Гетце
20
Доан
Остались в запасе
Атлетико
Айнтрахт
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
28
Тауфик Сейду
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
16
Михаэль Цеттерер
ВР
2
Элиас Баум
ПЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
28
Тауфик Сейду
ЦП
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
2
Элиас Баум
ПЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Атлетико - Айнтрахт
1
1
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
12
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
2
0
Угловые удары
5
2
Нарушения
11
6
Офсайды
2
0
Количество передач
583
556
Сейвы
1
7
Точность передач %
91
86
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
4.44
0.59
xGP (предотвращенные голы)
1.08
1.08

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Айнтрахта», 2 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 сентября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Айнтрахт»

«Атлетико» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Айнтрахт Атлетико
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