30.09.2025, вторник, 19:45
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов, 2 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Аталанта
Аталанта
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
5
Аганор
31
Коссуну
19
Джимсити
47
Бернаскони
15
де Рон
16
Белланова
13
Эдерсон
8
Пашалич
90
Крстович
11
Лукман
4-1-1-3-1
29
Жекерс
64
Саббе
4
Ордоньес
44
Мехеле
65
Сейс
5
Станкович
20
Ванакен
9
Форбс
14
Сандра
17
Цолис
7
Тресольди
16
Белланова
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
16
Белланова
90
Крстович
4
Брешианини
4
Брешианини
90
Крстович
13
Эдерсон
10
Самарджич
10
Самарджич
13
Эдерсон
11
Лукман
7
Сулемана
7
Сулемана
11
Лукман
31
Коссуну
80
Муса
80
Муса
31
Коссуну
64
Саббе
14
Мейер
14
Мейер
64
Саббе
4
Ордоньес
26
Ромеро
26
Ромеро
4
Ордоньес
9
Форбс
10
Ветлесен
10
Ветлесен
9
Форбс
14
Сандра
11
Кэмпбелл
11
Кэмпбелл
14
Сандра
7
Тресольди
17
Вермант
17
Вермант
7
Тресольди
Остались в запасе
Аталанта
Брюгге
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
40
Relja Obrić
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
Главный тренер
Иван Юрич
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
24
Vince Osuji
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
62
Lynnt Audoor
ЦП
15
Людовит Рейс
ЦП
67
Мамаду Диахон
ЛВ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
40
Relja Obrić
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
Остались в запасе
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
24
Vince Osuji
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
62
Lynnt Audoor
ЦП
15
Людовит Рейс
ЦП
67
Мамаду Диахон
ЛВ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Ники Хайен
Статистика матча Аталанта - Брюгге
2
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
7
1
Нарушения
8
10
Офсайды
1
0
Количество передач
478
539
Сейвы
1
1
Точность передач %
88
86
Удары мимо ворот
11
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
2.96
0.86
xGP (предотвращенные голы)
-0.67
-0.67
Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Брюгге», 2 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 сентября в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Брюгге»
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Источник: «Бомбардир»