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  • «Аталанта» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2025

«Аталанта» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2025

30 сентября 2025, 18:35
Аталанта
30.09.2025, вторник, 19:45
Лига чемпионов, 2 тур
2 : 1
Завершен
Брюгге
74' Л. Самарджич (П) 87' М. Пашалич
38' Х. Цолис
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
5
Онест Аганор
ЛЗ
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
9
Карлос Форбс
ЛВ
17
Христос Цолис
ЛВ
5
Александар Станкович
ОП
20
Ханс Ванакен
(К) ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
7
Николо Тресольди
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
40
Relja Obrić
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
4
Марко Брешианини
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
80
Юнус Муса
ПВ
Брюгге
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
14
Бьорн Мейер
ЛЗ
26
Саид Ромеро
ЦЗ
24
Vince Osuji
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
67
Мамаду Диахон
ЛВ
10
Уго Ветлесен
ЦП
62
Lynnt Audoor
ЦП
15
Людовит Рейс
ЦП
11
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
17
Ромео Вермант
ЦФ
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
5
Аганор
31
Коссуну
19
Джимсити
47
Бернаскони
15
де Рон
16
Белланова
13
Эдерсон
8
Пашалич
90
Крстович
11
Лукман
4-1-1-3-1
29
Жекерс
64
Саббе
4
Ордоньес
44
Мехеле
65
Сейс
5
Станкович
20
Ванакен
9
Форбс
14
Сандра
17
Цолис
7
Тресольди
16
Белланова
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
16
Белланова
90
Крстович
4
Брешианини
4
Брешианини
90
Крстович
13
Эдерсон
10
Самарджич
10
Самарджич
13
Эдерсон
11
Лукман
7
Сулемана
7
Сулемана
11
Лукман
31
Коссуну
80
Муса
80
Муса
31
Коссуну
64
Саббе
14
Мейер
14
Мейер
64
Саббе
4
Ордоньес
26
Ромеро
26
Ромеро
4
Ордоньес
9
Форбс
10
Ветлесен
10
Ветлесен
9
Форбс
14
Сандра
11
Кэмпбелл
11
Кэмпбелл
14
Сандра
7
Тресольди
17
Вермант
17
Вермант
7
Тресольди
Остались в запасе
Аталанта
Брюгге
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
40
Relja Obrić
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
Главный тренер
Иван Юрич
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
24
Vince Osuji
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
62
Lynnt Audoor
ЦП
15
Людовит Рейс
ЦП
67
Мамаду Диахон
ЛВ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
40
Relja Obrić
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
Остались в запасе
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
24
Vince Osuji
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
62
Lynnt Audoor
ЦП
15
Людовит Рейс
ЦП
67
Мамаду Диахон
ЛВ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Ники Хайен
Статистика матча Аталанта - Брюгге
2
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
7
1
Нарушения
8
10
Офсайды
1
0
Количество передач
478
539
Сейвы
1
1
Точность передач %
88
86
Удары мимо ворот
11
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
2.96
0.86
xGP (предотвращенные голы)
-0.67
-0.67

Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Брюгге», 2 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 сентября в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Брюгге»

«Аталанта» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Брюгге Аталанта
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