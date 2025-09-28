28.09.2025, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 7 тур
Испания. Примера, 7 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
4-2-3-1
13
Щесны
18
Мартин
33
Араухо
15
Кристенсен
23
Кунде
21
де Йонг
8
Педри
9
Рэшфорд
27
Фернандес
19
Барджи
9
Левандовски
4-1-1-3-1
1
Ремиро
20
Одриосола
19
Субельдия
15
Чалета-Цар
3
Муньос
4
Горротксатеги
8
Турриэнтес
7
Барренечеа
15
Марин
10
Оярсабаль
11
Гедеш
18
Мартин
24
Гарсия
24
Гарсия
18
Мартин
8
Педри
6
Касадо
6
Касадо
8
Педри
27
Фернандес
20
Ольмо
20
Ольмо
27
Фернандес
9
Рэшфорд
9
Торрес
9
Торрес
9
Рэшфорд
19
Барджи
10
Ямаль
10
Ямаль
19
Барджи
20
Одриосола
17
Гомес
17
Гомес
20
Одриосола
8
Турриэнтес
18
Солер
18
Солер
8
Турриэнтес
15
Марин
10
Мендес
10
Мендес
15
Марин
11
Гедеш
14
Кубо
14
Кубо
11
Гедеш
7
Барренечеа
6
Садик
6
Садик
7
Барренечеа
Остались в запасе
Барселона
Реал Сосьедад
31
Диего Кочен
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
22
Марк Берналь
ОП
77
Тони Фернандес
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
13
Унаи Марреро
ВР
13
Тео Фольгадо
ВР
24
Лука Сучич
ЦП
28
Alex Lebarbier
ЦП
8
M. Goti Lopez
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Серхио Франсиско
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
22
Марк Берналь
ОП
77
Тони Фернандес
ПВ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
13
Тео Фольгадо
ВР
24
Лука Сучич
ЦП
28
Alex Lebarbier
ЦП
8
M. Goti Lopez
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Серхио Франсиско
Статистика матча Барселона - Реал Сосьедад
1
2
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
12
2
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
12
1
Нарушения
6
12
Офсайды
3
5
Количество передач
745
250
Сейвы
1
8
Точность передач %
91
77
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
2.21
0.97
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Реала Сосьедад», 7-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Реал Сосьедад»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»