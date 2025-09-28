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  • «Барселона» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

«Барселона» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

28 сентября 2025, 18:20
Барселона
28.09.2025, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 7 тур
2 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
43' Ж. Кунде 59' Р. Левандовски
31' А. Одриосола
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
33
Рональд Араухо
(К) ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Педри
ЦП
27
Дро Фернандес
АП
19
Руни Барджи
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
4
Йон Горротксатеги
ОП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
15
Пабло Марин
АП
Главный тренер
Серхио Франсиско
Барселона
31
Диего Кочен
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
22
Марк Берналь
ОП
20
Дани Ольмо
АП
9
Ферран Торрес
ПВ
10
Ламин Ямаль
ПВ
77
Тони Фернандес
ПВ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
13
Тео Фольгадо
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
24
Лука Сучич
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
28
Alex Lebarbier
ЦП
8
M. Goti Lopez
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
4-2-3-1
13
Щесны
18
Мартин
33
Араухо
15
Кристенсен
23
Кунде
21
де Йонг
8
Педри
9
Рэшфорд
27
Фернандес
19
Барджи
9
Левандовски
4-1-1-3-1
1
Ремиро
20
Одриосола
19
Субельдия
15
Чалета-Цар
3
Муньос
4
Горротксатеги
8
Турриэнтес
7
Барренечеа
15
Марин
10
Оярсабаль
11
Гедеш
18
Мартин
24
Гарсия
24
Гарсия
18
Мартин
8
Педри
6
Касадо
6
Касадо
8
Педри
27
Фернандес
20
Ольмо
20
Ольмо
27
Фернандес
9
Рэшфорд
9
Торрес
9
Торрес
9
Рэшфорд
19
Барджи
10
Ямаль
10
Ямаль
19
Барджи
20
Одриосола
17
Гомес
17
Гомес
20
Одриосола
8
Турриэнтес
18
Солер
18
Солер
8
Турриэнтес
15
Марин
10
Мендес
10
Мендес
15
Марин
11
Гедеш
14
Кубо
14
Кубо
11
Гедеш
7
Барренечеа
6
Садик
6
Садик
7
Барренечеа
Остались в запасе
Барселона
Реал Сосьедад
31
Диего Кочен
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
22
Марк Берналь
ОП
77
Тони Фернандес
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
13
Унаи Марреро
ВР
13
Тео Фольгадо
ВР
24
Лука Сучич
ЦП
28
Alex Lebarbier
ЦП
8
M. Goti Lopez
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Серхио Франсиско
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
22
Марк Берналь
ОП
77
Тони Фернандес
ПВ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
13
Тео Фольгадо
ВР
24
Лука Сучич
ЦП
28
Alex Lebarbier
ЦП
8
M. Goti Lopez
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Серхио Франсиско
Статистика матча Барселона - Реал Сосьедад
1
2
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
12
2
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
12
1
Нарушения
6
12
Офсайды
3
5
Количество передач
745
250
Сейвы
1
8
Точность передач %
91
77
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
2.21
0.97

Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Реала Сосьедад», 7-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Реал Сосьедад»

«Барселона» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Сосьедад Барселона
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