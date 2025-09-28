28.09.2025, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 5 тур
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Рома
Рома
3-2-2-2-1
99
Свилар
2
Челик
23
Манчини
5
Н'Дика
17
Анхелиньо
43
Уэсли
4
Кристанте
17
Коне
7
Пеллегрини
18
Соуле
9
Довбик
3-2-3-2
96
Монтипо
25
Нельссон
45
Бельгали
14
Нуньес
3
Фрезе
6
Брадарич
8
Сердар
11
Акпа Акпро
24
Бернед
99
Орбан
23
Гиоване
17
Анхелиньо
33
Цимикас
33
Цимикас
17
Анхелиньо
5
Н'Дика
24
Зиолковски
24
Зиолковски
5
Н'Дика
43
Уэсли
22
Эрмосо
22
Эрмосо
43
Уэсли
18
Соуле
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
18
Соуле
9
Довбик
11
Фергюсон
11
Фергюсон
9
Довбик
14
Нуньес
17
Белла Кочап
17
Белла Кочап
14
Нуньес
24
Бернед
20
Кастанос
20
Кастанос
24
Бернед
6
Брадарич
70
70
6
Брадарич
11
Акпа Акпро
10
Гальярдини
10
Гальярдини
11
Акпа Акпро
23
Гиоване
9
Сарр
9
Сарр
23
Гиоване
Остались в запасе
Рома
Верона
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
34
Симоне Перилли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
92
Luca Monticelli
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
92
Luca Monticelli
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Рома - Верона
4
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
8
1
Нарушения
11
19
Офсайды
0
2
Количество передач
432
320
Сейвы
3
3
Точность передач %
72
67
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.95
1.38
xGP (предотвращенные голы)
0.23
0.23
Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Вероны», 5-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Верона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»