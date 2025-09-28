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  • «Рома» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

«Рома» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

28 сентября 2025, 14:50
Рома
28.09.2025, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 0
Завершен
Верона
7' А. Довбик 79' М. Соуле
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
43
Уэсли
ПЗ
4
Бриан Кристанте
(К) ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
45
Рафик Бельгали
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
8
Суат Сердар
(К) ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
23
Гиоване
ЦФ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Рома
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
10
Роберто Гальярдини
ЦП
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
92
Luca Monticelli
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
3-2-2-2-1
99
Свилар
2
Челик
23
Манчини
5
Н'Дика
17
Анхелиньо
43
Уэсли
4
Кристанте
17
Коне
7
Пеллегрини
18
Соуле
9
Довбик
3-2-3-2
96
Монтипо
25
Нельссон
45
Бельгали
14
Нуньес
3
Фрезе
6
Брадарич
8
Сердар
11
Акпа Акпро
24
Бернед
99
Орбан
23
Гиоване
17
Анхелиньо
33
Цимикас
33
Цимикас
17
Анхелиньо
5
Н'Дика
24
Зиолковски
24
Зиолковски
5
Н'Дика
43
Уэсли
22
Эрмосо
22
Эрмосо
43
Уэсли
18
Соуле
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
18
Соуле
9
Довбик
11
Фергюсон
11
Фергюсон
9
Довбик
14
Нуньес
17
Белла Кочап
17
Белла Кочап
14
Нуньес
24
Бернед
20
Кастанос
20
Кастанос
24
Бернед
6
Брадарич
70
70
6
Брадарич
11
Акпа Акпро
10
Гальярдини
10
Гальярдини
11
Акпа Акпро
23
Гиоване
9
Сарр
9
Сарр
23
Гиоване
Остались в запасе
Рома
Верона
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
34
Симоне Перилли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
92
Luca Monticelli
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
92
Luca Monticelli
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Рома - Верона
4
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
8
1
Нарушения
11
19
Офсайды
0
2
Количество передач
432
320
Сейвы
3
3
Точность передач %
72
67
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.95
1.38
xGP (предотвращенные голы)
0.23
0.23

Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Вероны», 5-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Верона»

«Рома» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Верона Рома
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