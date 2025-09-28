28.09.2025, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 7 тур
Испания. Примера, 7 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Райо Вальекано
Райо Вальекано
3-3-3-1
13
Баталья
29
Чаваррия
24
Лежен
17
Рацу
23
Валентин
6
Сисс
4
Диас
18
Гарсия
7
Палазон
19
де Фрутос
18
Алемао
3-4-1-2
1
Влаходимос
3
Аспиликуэта
15
Кардосо
23
Маркао
22
Кармона
6
Агум
3
Менди
17
Суасо
11
Варгас
16
Ромеро
4
Санчес
23
Валентин
28
28
23
Валентин
4
Диас
8
Лопес
8
Лопес
4
Диас
7
Палазон
8
Трехо
8
Трехо
7
Палазон
19
де Фрутос
21
Перес
21
Перес
19
де Фрутос
18
Алемао
10
Камельо
10
Камельо
18
Алемао
15
Кардосо
5
5
15
Кардосо
6
Агум
97
Соу
97
Соу
6
Агум
11
Варгас
24
Янузай
24
Янузай
11
Варгас
4
Санчес
10
Фернандес
10
Фернандес
4
Санчес
16
Ромеро
45
Адамс
45
Адамс
16
Ромеро
Остались в запасе
Райо Вальекано
Севилья
18
Луис Эспино
ЛЗ
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
36
Осо
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
18
Луис Эспино
ЛЗ
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
36
Осо
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Райо Вальекано - Севилья
3
1
2
Всего ударов по воротам
18
4
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
12
4
Нарушения
11
15
Офсайды
0
1
Количество передач
483
276
Сейвы
0
6
Точность передач %
83
69
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
12
2
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.93
0.63
Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Севильи», 7-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Севилья»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»