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  • «Райо Вальекано» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

«Райо Вальекано» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

28 сентября 2025, 13:50
Райо Вальекано
28.09.2025, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 7 тур
0 : 1
Завершен
Севилья
87' А. Адамс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Оскар Валентин
(К) ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
7
Иси Палазон
ПВ
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
18
Алемао
ЦФ
Севилья
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
23
Маркао
(К) ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
3
Батиста Менди
ОП
4
Алексис Санчес
ЦФ
16
Исаак Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Райо Вальекано
18
Луис Эспино
ЛЗ
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
21
Фран Перес
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Ramón Martínez
ЦЗ
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
36
Осо
ЦФ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
3-3-3-1
13
Баталья
29
Чаваррия
24
Лежен
17
Рацу
23
Валентин
6
Сисс
4
Диас
18
Гарсия
7
Палазон
19
де Фрутос
18
Алемао
3-4-1-2
1
Влаходимос
3
Аспиликуэта
15
Кардосо
23
Маркао
22
Кармона
6
Агум
3
Менди
17
Суасо
11
Варгас
16
Ромеро
4
Санчес
23
Валентин
28
28
23
Валентин
4
Диас
8
Лопес
8
Лопес
4
Диас
7
Палазон
8
Трехо
8
Трехо
7
Палазон
19
де Фрутос
21
Перес
21
Перес
19
де Фрутос
18
Алемао
10
Камельо
10
Камельо
18
Алемао
15
Кардосо
5
5
15
Кардосо
6
Агум
97
Соу
97
Соу
6
Агум
11
Варгас
24
Янузай
24
Янузай
11
Варгас
4
Санчес
10
Фернандес
10
Фернандес
4
Санчес
16
Ромеро
45
Адамс
45
Адамс
16
Ромеро
Остались в запасе
Райо Вальекано
Севилья
18
Луис Эспино
ЛЗ
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
36
Осо
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
18
Луис Эспино
ЛЗ
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
36
Осо
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Райо Вальекано - Севилья
3
1
2
Всего ударов по воротам
18
4
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
12
4
Нарушения
11
15
Офсайды
0
1
Количество передач
483
276
Сейвы
0
6
Точность передач %
83
69
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
12
2
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.93
0.63

Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Севильи», 7-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Севилья»

«Райо Вальекано» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Севилья Райо Вальекано
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