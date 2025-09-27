27.09.2025, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 5 тур
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Ювентус
Ювентус
3-4-1-2
20
Ди Грегорио
3
Бремер
6
Келли
15
Калюлю
20
Камбьясо
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
4
Гатти
17
Аджич
10
Йылдыз
17
Опенда
3-3-3-1
29
Карнесекки
77
Дзаппакоста
31
Коссуну
19
Джимсити
16
Белланова
15
де Рон
5
Аганор
8
Пашалич
10
Самарджич
7
Сулемана
90
Крстович
3
Бремер
32
Кабаль
32
Кабаль
3
Бремер
4
Гатти
17
Мариу
17
Мариу
4
Гатти
19
Тюрам
22
МакКенни
22
МакКенни
19
Тюрам
17
Опенда
27
Жегрова
27
Жегрова
17
Опенда
17
Аджич
28
Влахович
28
Влахович
17
Аджич
90
Крстович
4
Брешианини
4
Брешианини
90
Крстович
7
Сулемана
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
7
Сулемана
10
Самарджич
80
Муса
80
Муса
10
Самарджич
Остались в запасе
Ювентус
Аталанта
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Филип Костич
ЛВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
13
Эдерсон
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Филип Костич
ЛВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
13
Эдерсон
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Ювентус - Аталанта
1
2
Всего ударов по воротам
24
12
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
14
5
Нарушения
6
7
Офсайды
1
0
Количество передач
600
299
Сейвы
1
9
Точность передач %
89
78
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
1.59
0.73
xGP (предотвращенные голы)
1.83
1.83
Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Аталанты», 5-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Аталанта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»