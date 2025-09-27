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  • «Ювентус» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

«Ювентус» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

27 сентября 2025, 17:50
Ювентус
27.09.2025, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 1
Завершен
Аталанта
78' Х. Кабаль
45+1' К. Сулемана
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
3
Бремер
(К) ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
17
Луа Опенда
ЦФ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
5
Онест Аганор
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
8
Марио Пашалич
АП
10
Лазар Самарджич
АП
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
13
Эдерсон
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
80
Юнус Муса
ПВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
3-4-1-2
20
Ди Грегорио
3
Бремер
6
Келли
15
Калюлю
20
Камбьясо
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
4
Гатти
17
Аджич
10
Йылдыз
17
Опенда
3-3-3-1
29
Карнесекки
77
Дзаппакоста
31
Коссуну
19
Джимсити
16
Белланова
15
де Рон
5
Аганор
8
Пашалич
10
Самарджич
7
Сулемана
90
Крстович
3
Бремер
32
Кабаль
32
Кабаль
3
Бремер
4
Гатти
17
Мариу
17
Мариу
4
Гатти
19
Тюрам
22
МакКенни
22
МакКенни
19
Тюрам
17
Опенда
27
Жегрова
27
Жегрова
17
Опенда
17
Аджич
28
Влахович
28
Влахович
17
Аджич
90
Крстович
4
Брешианини
4
Брешианини
90
Крстович
7
Сулемана
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
7
Сулемана
10
Самарджич
80
Муса
80
Муса
10
Самарджич
Остались в запасе
Ювентус
Аталанта
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Филип Костич
ЛВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
13
Эдерсон
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Филип Костич
ЛВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
13
Эдерсон
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Ювентус - Аталанта
1
2
Всего ударов по воротам
24
12
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
14
5
Нарушения
6
7
Офсайды
1
0
Количество передач
600
299
Сейвы
1
9
Точность передач %
89
78
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
1.59
0.73
xGP (предотвращенные голы)
1.83
1.83

Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Аталанты», 5-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Аталанта»

«Ювентус» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Аталанта Ювентус
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