27.09.2025, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Англия. Премьер-лига, 6 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
2-3-3-2
1
Доннарумма
3
Диаш
24
Гвардиол
27
Нуньес
14
Рейндерс
6
Гонсалес
47
Фоден
33
О'Райли
22
Савиньо
9
Холанд
11
Доку
3-1-3-3
39
Дубравка
2
Уокер
18
Экдаль
3
Хартман
12
Флорентину
29
Лорент
3
Эстеве
24
Каллен
17
Чауна
19
Энтони
9
Фостер
24
Гвардиол
15
Аке
15
Аке
24
Гвардиол
33
О'Райли
82
Льюис
82
Льюис
33
О'Райли
14
Рейндерс
20
Силва
20
Силва
14
Рейндерс
22
Савиньо
14
Бобб
14
Бобб
22
Савиньо
19
Энтони
6
Хамфрис
6
Хамфрис
19
Энтони
9
Фостер
18
Угочукву
18
Угочукву
9
Фостер
3
Хартман
28
Меджбри
28
Меджбри
3
Хартман
17
Чауна
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
17
Чауна
24
Каллен
27
Броя
27
Броя
24
Каллен
Остались в запасе
Манчестер Сити
Бернли
1
Джеймс Траффорд
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
14
Divine Mukasa
ЦП
56
Райан МакАйду
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Макс Вайсс
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
9
Зиан Флемминг
АП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
14
Divine Mukasa
ЦП
56
Райан МакАйду
ЦФ
Остались в запасе
1
Макс Вайсс
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
9
Зиан Флемминг
АП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Манчестер Сити - Бернли
1
3
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
10
2
Нарушения
5
7
Офсайды
1
1
Количество передач
638
295
Сейвы
1
5
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
2.03
0.41
xGP (предотвращенные голы)
-2.25
-2.25
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Бернли», 6-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Бернли»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»