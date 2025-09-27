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  • «Манчестер Сити» – «Бернли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

«Манчестер Сити» – «Бернли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

27 сентября 2025, 15:50
Манчестер Сити
27.09.2025, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
5 : 1
Завершен
Бернли
12' М. Эстеве (АГ) 61' М. Нуньес 65' М. Эстеве (АГ) 90' Э. Холанд 90+3' Э. Холанд
38' Д. Энтони
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
3
Рубен Диаш
(К) ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
22
Савиньо
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Бернли
39
Мартин Дубравка
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
12
Флорентину
ОП
29
Джош Лорент
ЦП
3
Максим Эстеве
ЦП
24
Джош Каллен
(К) ЦП
9
Лайл Фостер
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
14
Divine Mukasa
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
14
Оскар Бобб
ПВ
56
Райан МакАйду
ЦФ
Бернли
1
Макс Вайсс
ВР
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
28
Аннибал Меджбри
АП
9
Зиан Флемминг
АП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
2-3-3-2
1
Доннарумма
3
Диаш
24
Гвардиол
27
Нуньес
14
Рейндерс
6
Гонсалес
47
Фоден
33
О'Райли
22
Савиньо
9
Холанд
11
Доку
3-1-3-3
39
Дубравка
2
Уокер
18
Экдаль
3
Хартман
12
Флорентину
29
Лорент
3
Эстеве
24
Каллен
17
Чауна
19
Энтони
9
Фостер
24
Гвардиол
15
Аке
15
Аке
24
Гвардиол
33
О'Райли
82
Льюис
82
Льюис
33
О'Райли
14
Рейндерс
20
Силва
20
Силва
14
Рейндерс
22
Савиньо
14
Бобб
14
Бобб
22
Савиньо
19
Энтони
6
Хамфрис
6
Хамфрис
19
Энтони
9
Фостер
18
Угочукву
18
Угочукву
9
Фостер
3
Хартман
28
Меджбри
28
Меджбри
3
Хартман
17
Чауна
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
17
Чауна
24
Каллен
27
Броя
27
Броя
24
Каллен
Остались в запасе
Манчестер Сити
Бернли
1
Джеймс Траффорд
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
14
Divine Mukasa
ЦП
56
Райан МакАйду
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Макс Вайсс
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
9
Зиан Флемминг
АП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
14
Divine Mukasa
ЦП
56
Райан МакАйду
ЦФ
Остались в запасе
1
Макс Вайсс
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
9
Зиан Флемминг
АП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Манчестер Сити - Бернли
1
3
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
10
2
Нарушения
5
7
Офсайды
1
1
Количество передач
638
295
Сейвы
1
5
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
2.03
0.41
xGP (предотвращенные голы)
-2.25
-2.25

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Бернли», 6-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Бернли»

«Манчестер Сити» – «Бернли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Бернли Манчестер Сити
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