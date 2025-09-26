26.09.2025, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
Германия. Бундеслига, 5 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Бавария
Бавария
3-2-3-2
1
Нойер
2
Упамекано
4
Та
23
Боэ
27
Лаймер
27
Горецка
14
Диас
34
Бишоф
17
Олисе
9
Кейн
7
Гнабри
4-3-3
1
Хейн
27
Агу
32
Фридль
31
Кулибали
28
Сугавара
6
Стаге
14
Линен
21
Пуэртас
11
Нджинма
10
Шмид
11
Мбангула
7
Гнабри
22
Геррейру
22
Геррейру
7
Гнабри
27
Горецка
6
Киммих
6
Киммих
27
Горецка
17
Олисе
7
Карл
7
Карл
17
Олисе
9
Кейн
11
Джексон
11
Джексон
9
Кейн
14
Диас
27
Майк
27
Майк
14
Диас
11
Мбангула
24
Чович
24
Чович
11
Мбангула
6
Стаге
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
6
Стаге
11
Нджинма
17
Груль
17
Груль
11
Нджинма
27
Агу
22
Шмидт
22
Шмидт
27
Агу
21
Пуэртас
22
Бонифаци
22
Бонифаци
21
Пуэртас
Остались в запасе
Бавария
Вердер
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
30
Кассиано Киала
ЦЗ
45
Александар Павлович
ОП
Главный тренер
Венсан Компани
25
Маркус Колке
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
80
Скелли Алверу
ЦП
9
Кеке Топп
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
30
Кассиано Киала
ЦЗ
45
Александар Павлович
ОП
Остались в запасе
25
Маркус Колке
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
80
Скелли Алверу
ЦП
9
Кеке Топп
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Хорст Штеффен
Статистика матча Бавария - Вердер
2
Всего ударов по воротам
26
9
Удары в створ
13
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
7
6
Нарушения
9
4
Офсайды
0
2
Количество передач
664
451
Сейвы
3
8
Точность передач %
88
79
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
17
6
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
3.46
0.41
xGP (предотвращенные голы)
0.43
0.43
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Вердера», 5-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 сентября в 21:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Вердер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»