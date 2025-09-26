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  • «Бавария» – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2025

«Бавария» – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2025

26 сентября 2025, 20:20
Бавария
26.09.2025, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
4 : 0
Завершен
Вердер
22' Л. Диас 45' Г. Кейн (П) 65' Г. Кейн 87' К. Лаймер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
27
Конрад Лаймер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
34
Том Бишоф
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
17
Майкл Олисе
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Вердер
1
Карл Хейн
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
32
Марко Фридль
(К) ЦЗ
31
Карим Кулибали
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
14
Сенне Линен
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
10
Романо Шмид
АП
11
Джастин Нджинма
ПВ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
30
Кассиано Киала
ЦЗ
45
Александар Павлович
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
7
Леннарт Карл
АП
11
Николас Джексон
ПВ
27
Уисдом Майк
ЦФ
Вердер
25
Маркус Колке
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
17
Марко Груль
ЛВ
24
Патрис Чович
ЦП
80
Скелли Алверу
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
22
Айзек Шмидт
ПВ
9
Кеке Топп
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
3-2-3-2
1
Нойер
2
Упамекано
4
Та
23
Боэ
27
Лаймер
27
Горецка
14
Диас
34
Бишоф
17
Олисе
9
Кейн
7
Гнабри
4-3-3
1
Хейн
27
Агу
32
Фридль
31
Кулибали
28
Сугавара
6
Стаге
14
Линен
21
Пуэртас
11
Нджинма
10
Шмид
11
Мбангула
7
Гнабри
22
Геррейру
22
Геррейру
7
Гнабри
27
Горецка
6
Киммих
6
Киммих
27
Горецка
17
Олисе
7
Карл
7
Карл
17
Олисе
9
Кейн
11
Джексон
11
Джексон
9
Кейн
14
Диас
27
Майк
27
Майк
14
Диас
11
Мбангула
24
Чович
24
Чович
11
Мбангула
6
Стаге
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
6
Стаге
11
Нджинма
17
Груль
17
Груль
11
Нджинма
27
Агу
22
Шмидт
22
Шмидт
27
Агу
21
Пуэртас
22
Бонифаци
22
Бонифаци
21
Пуэртас
Остались в запасе
Бавария
Вердер
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
30
Кассиано Киала
ЦЗ
45
Александар Павлович
ОП
Главный тренер
Венсан Компани
25
Маркус Колке
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
80
Скелли Алверу
ЦП
9
Кеке Топп
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
30
Кассиано Киала
ЦЗ
45
Александар Павлович
ОП
Остались в запасе
25
Маркус Колке
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
80
Скелли Алверу
ЦП
9
Кеке Топп
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Хорст Штеффен
Статистика матча Бавария - Вердер
2
Всего ударов по воротам
26
9
Удары в створ
13
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
7
6
Нарушения
9
4
Офсайды
0
2
Количество передач
664
451
Сейвы
3
8
Точность передач %
88
79
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
17
6
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
3.46
0.41
xGP (предотвращенные голы)
0.43
0.43

Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Вердера», 5-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 сентября в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Вердер»

«Бавария» – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Вердер Бавария
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