24.09.2025, среда, 22:00
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы, 1 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Ницца
Ницца
4-1-3-1-1
23
Диуф
3
Бар
4
Данте
35
Ба
33
Менди
34
Ванхутте
23
Луше
6
Будауи
8
Сансон
27
Бога
9
Оморуйи
3-2-2-2-1
99
Свилар
23
Манчини
5
Н'Дика
2
Ренш
2
Челик
33
Цимикас
17
Коне
21
Эль-Айнауи
18
Соуле
92
Эль-Шаарави
9
Довбик
3
Бар
2
Абди
2
Абди
3
Бар
6
Будауи
92
Клосс
92
Клосс
6
Будауи
8
Сансон
10
Диоп
10
Диоп
8
Сансон
9
Оморуйи
9
Моффи
9
Моффи
9
Оморуйи
27
Бога
50
Чо
50
Чо
27
Бога
2
Ренш
22
Эрмосо
22
Эрмосо
2
Ренш
17
Коне
4
Кристанте
4
Кристанте
17
Коне
18
Соуле
61
Писилли
61
Писилли
18
Соуле
92
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
92
Эль-Шаарави
9
Довбик
11
Фергюсон
11
Фергюсон
9
Довбик
Остались в запасе
Ницца
Рома
30
Bartosz Żelazowski
ВР
1
Максим Дюпе
ВР
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
21
Исак Янссон
ПВ
7
Тиагу Гувейя
ПВ
Главный тренер
Франк Эз
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
30
Bartosz Żelazowski
ВР
1
Максим Дюпе
ВР
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
21
Исак Янссон
ПВ
7
Тиагу Гувейя
ПВ
Остались в запасе
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Ницца - Рома
6
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
6
Угловые удары
3
5
Нарушения
9
19
Офсайды
2
3
Количество передач
433
571
Сейвы
2
1
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.97
0.75
Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Ромы», 1 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Рома»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»