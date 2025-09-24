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  • «Ницца» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025

«Ницца» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025

24 сентября 2025, 20:50
Ницца
24.09.2025, среда, 22:00
Лига Европы, 1 тур
1 : 2
Завершен
Рома
77' Т. Моффи (П)
52' Э. Н'Дика 52' Э. Н'Дика 55' Д. Манчини
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
23
Йехван Диуф
ВР
3
Мельвен Бар
ЛЗ
4
Данте
(К) ЦЗ
35
Джума Ба
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
27
Жереми Бога
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
23
Том Луше
ЦП
6
Хишам Будауи
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Рома
99
Миле Свилар
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
(К) ЛВ
17
Куадио Коне
ЦП
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Ницца
30
Bartosz Żelazowski
ВР
1
Максим Дюпе
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
10
Софьян Диоп
АП
21
Исак Янссон
ПВ
7
Тиагу Гувейя
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Рома
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
4-1-3-1-1
23
Диуф
3
Бар
4
Данте
35
Ба
33
Менди
34
Ванхутте
23
Луше
6
Будауи
8
Сансон
27
Бога
9
Оморуйи
3-2-2-2-1
99
Свилар
23
Манчини
5
Н'Дика
2
Ренш
2
Челик
33
Цимикас
17
Коне
21
Эль-Айнауи
18
Соуле
92
Эль-Шаарави
9
Довбик
3
Бар
2
Абди
2
Абди
3
Бар
6
Будауи
92
Клосс
92
Клосс
6
Будауи
8
Сансон
10
Диоп
10
Диоп
8
Сансон
9
Оморуйи
9
Моффи
9
Моффи
9
Оморуйи
27
Бога
50
Чо
50
Чо
27
Бога
2
Ренш
22
Эрмосо
22
Эрмосо
2
Ренш
17
Коне
4
Кристанте
4
Кристанте
17
Коне
18
Соуле
61
Писилли
61
Писилли
18
Соуле
92
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
92
Эль-Шаарави
9
Довбик
11
Фергюсон
11
Фергюсон
9
Довбик
Остались в запасе
Ницца
Рома
30
Bartosz Żelazowski
ВР
1
Максим Дюпе
ВР
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
21
Исак Янссон
ПВ
7
Тиагу Гувейя
ПВ
Главный тренер
Франк Эз
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
30
Bartosz Żelazowski
ВР
1
Максим Дюпе
ВР
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
21
Исак Янссон
ПВ
7
Тиагу Гувейя
ПВ
Остались в запасе
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Ницца - Рома
6
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
6
Угловые удары
3
5
Нарушения
9
19
Офсайды
2
3
Количество передач
433
571
Сейвы
2
1
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.97
0.75

Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Ромы», 1 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Рома»

«Ницца» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Рома Ницца
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