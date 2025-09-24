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  • «Кайсериспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025

«Кайсериспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025

24 сентября 2025, 18:50
Кайсериспор
24.09.2025, среда, 20:00
Турция. Суперлига, 1 тур
0 : 4
Завершен
Бешикташ
15' Рафа 32' Рафа 45+1' Т. Абрахам 58' Рафа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
38
Kayra Cihan
ЦЗ
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
24
Дорухан Токез
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
20
Мигел Кардозу
(К) ПВ
22
Индрит Тучи
ЦФ
17
Aaron Opoku
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
(К) ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
27
Рафа
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
52
Devrim Sahin
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Кайсериспор
33
Mehmet Samil Ozturk
ВР
23
Онурджан Пири
ВР
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
16
Mehmet Eray Özbek
ЦП
17
Бурак Капачак
ПВ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
71
Arda Kaya
ЦФ
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
34
Эге Тикназ
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
4-1-2-3
25
Баязит
23
Кароль
38
54
Кочаман
21
Юнг
24
Токез
28
Дживелек
20
Кардозу
77
17
22
Тучи
3-3-1-3
34
Гюнок
2
Удуохай
53
Топджу
39
Юрасек
22
Свенссон
4
Ндиди
10
Кекчю
7
Рашица
52
18
Абрахам
27
Рафа
17
3
Бурак
3
Бурак
17
77
21
21
77
38
16
16
38
54
Кочаман
17
Капачак
17
Капачак
54
Кочаман
52
34
Тикназ
34
Тикназ
52
4
Ндиди
8
Йилмаз
8
Йилмаз
4
Ндиди
22
Свенссон
20
Уйсал
20
Уйсал
22
Свенссон
Остались в запасе
Кайсериспор
Бешикташ
33
Mehmet Samil Ozturk
ВР
23
Онурджан Пири
ВР
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
71
Arda Kaya
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
1
Эмре Билгин
ВР
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
33
Mehmet Samil Ozturk
ВР
23
Онурджан Пири
ВР
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
71
Arda Kaya
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Кайсериспор - Бешикташ
4
2
Всего ударов по воротам
6
13
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
17
14
Офсайды
1
5
Количество передач
392
394
Сейвы
5
2
Точность передач %
76
78
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
0.4
2.35

Смотреть прямую трансляцию матча «Кайсериспор» против «Бешикташа», 1-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайсериспор» – «Бешикташ»

«Кайсериспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Бешикташ Кайсериспор
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