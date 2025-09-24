24.09.2025, среда, 20:00
Турция. Суперлига, 1 тур
Турция. Суперлига, 1 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Кайсериспор
Кайсериспор
4-1-2-3
25
Баязит
23
Кароль
38
54
Кочаман
21
Юнг
24
Токез
28
Дживелек
20
Кардозу
77
17
22
Тучи
3-3-1-3
34
Гюнок
2
Удуохай
53
Топджу
39
Юрасек
22
Свенссон
4
Ндиди
10
Кекчю
7
Рашица
52
18
Абрахам
27
Рафа
17
3
Бурак
3
Бурак
17
77
21
21
77
38
16
16
38
54
Кочаман
17
Капачак
17
Капачак
54
Кочаман
52
34
Тикназ
34
Тикназ
52
4
Ндиди
8
Йилмаз
8
Йилмаз
4
Ндиди
22
Свенссон
20
Уйсал
20
Уйсал
22
Свенссон
Остались в запасе
Кайсериспор
Бешикташ
33
Mehmet Samil Ozturk
ВР
23
Онурджан Пири
ВР
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
71
Arda Kaya
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
1
Эмре Билгин
ВР
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
33
Mehmet Samil Ozturk
ВР
23
Онурджан Пири
ВР
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
71
Arda Kaya
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Кайсериспор - Бешикташ
4
2
Всего ударов по воротам
6
13
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
17
14
Офсайды
1
5
Количество передач
392
394
Сейвы
5
2
Точность передач %
76
78
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
0.4
2.35
Смотреть прямую трансляцию матча «Кайсериспор» против «Бешикташа», 1-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайсериспор» – «Бешикташ»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»