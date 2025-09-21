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  • «Барселона» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

«Барселона» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

21 сентября 2025, 20:50
Барселона
21.09.2025, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
3 : 0
Завершен
Хетафе
15' Ф. Торрес 34' Ф. Торрес 62' Д. Ольмо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Жоан Гарсия
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
(К) ЦП
20
Дани Ольмо
АП
11
Рафинья
ПВ
9
Ферран Торрес
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Даконам Джене
(К) ЦЗ
26
Кико Фемения
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
33
Адриан Лисо
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
22
Марк Берналь
ОП
6
Марк Касадо
ОП
7
Фермин Лопес
ЦП
77
Тони Фернандес
ПВ
19
Руни Барджи
ПВ
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
3
Davinchi
ЦЗ
31
Исмаэль Бехуша
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
11
Коба да Коста
ЛВ
91
Иван Нею
ОП
14
Хавьер Муньос
ЦП
22
Алекс Санкрис
ЦП
11
Абу Камара
ЦФ
4-2-3-1
1
Гарсия
18
Мартин
24
Гарсия
15
Кристенсен
23
Кунде
8
Педри
21
де Йонг
11
Рафинья
20
Ольмо
9
Торрес
9
Левандовски
3-2-3-2
13
Сорья
5
Абкар
22
Дуарте
2
Джене
26
Фемения
15
Рико
8
Арамбарри
6
Милья
21
Мартин
9
Майорал
33
Лисо
18
Мартин
33
Араухо
33
Араухо
18
Мартин
21
де Йонг
6
Касадо
6
Касадо
21
де Йонг
9
Торрес
7
Лопес
7
Лопес
9
Торрес
11
Рафинья
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
11
Рафинья
8
Педри
19
Барджи
19
Барджи
8
Педри
2
Джене
3
3
2
Джене
21
Мартин
14
Муньос
14
Муньос
21
Мартин
8
Арамбарри
11
да Коста
11
да Коста
8
Арамбарри
9
Майорал
11
Камара
11
Камара
9
Майорал
Остались в запасе
Барселона
Хетафе
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
22
Марк Берналь
ОП
77
Тони Фернандес
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Иржи Летачек
ВР
31
Исмаэль Бехуша
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
22
Алекс Санкрис
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
22
Марк Берналь
ОП
77
Тони Фернандес
ПВ
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
31
Исмаэль Бехуша
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
22
Алекс Санкрис
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Барселона - Хетафе
2
5
Всего ударов по воротам
16
3
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
3
2
Нарушения
9
15
Офсайды
3
1
Количество передач
741
295
Сейвы
2
4
Точность передач %
89
68
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
1.98
0.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Хетафе», 5-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Хетафе»

«Барселона» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Хетафе Барселона
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