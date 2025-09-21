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Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Хетафе», 5-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Хетафе»