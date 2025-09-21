21.09.2025, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
Испания. Примера, 5 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
4-2-3-1
1
Гарсия
18
Мартин
24
Гарсия
15
Кристенсен
23
Кунде
8
Педри
21
де Йонг
11
Рафинья
20
Ольмо
9
Торрес
9
Левандовски
3-2-3-2
13
Сорья
5
Абкар
22
Дуарте
2
Джене
26
Фемения
15
Рико
8
Арамбарри
6
Милья
21
Мартин
9
Майорал
33
Лисо
18
Мартин
33
Араухо
33
Араухо
18
Мартин
21
де Йонг
6
Касадо
6
Касадо
21
де Йонг
9
Торрес
7
Лопес
7
Лопес
9
Торрес
11
Рафинья
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
11
Рафинья
8
Педри
19
Барджи
19
Барджи
8
Педри
2
Джене
3
3
2
Джене
21
Мартин
14
Муньос
14
Муньос
21
Мартин
8
Арамбарри
11
да Коста
11
да Коста
8
Арамбарри
9
Майорал
11
Камара
11
Камара
9
Майорал
Остались в запасе
Барселона
Хетафе
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
22
Марк Берналь
ОП
77
Тони Фернандес
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Иржи Летачек
ВР
31
Исмаэль Бехуша
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
22
Алекс Санкрис
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
22
Марк Берналь
ОП
77
Тони Фернандес
ПВ
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
31
Исмаэль Бехуша
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
22
Алекс Санкрис
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Барселона - Хетафе
2
5
Всего ударов по воротам
16
3
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
3
2
Нарушения
9
15
Офсайды
3
1
Количество передач
741
295
Сейвы
2
4
Точность передач %
89
68
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
1.98
0.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Хетафе», 5-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Хетафе»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»