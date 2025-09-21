21.09.2025, воскресенье, 18:15
Франция. Лига 1, 5 тур
Франция. Лига 1, 5 тур
5 : 2
Завершен
Составы команд
Монако
Монако
4-1-1-2-2
16
Кен
11
Уаттара
15
Дайер
6
Керер
4
Тезе
8
Бамба
8
Камара
18
Минамино
11
Аклиуш
29
Бруннер
14
Бирет
4-2-2-1-1
1
Фишер
52
Куао
59
Йегбе
2
Колен
97
Балло-Туре
21
Стамбули
5
Гбамен
8
Деменге
7
Сабали
7
Эйн
13
Диалло
11
Уаттара
12
Энрике
12
Энрике
11
Уаттара
18
Минамино
17
Идумбо Мусамбо
17
Идумбо Мусамбо
18
Минамино
29
Бруннер
31
Фати
31
Фати
29
Бруннер
8
Бамба
15
Дьятта
15
Дьятта
8
Бамба
14
Бирет
99
Иленихена
99
Иленихена
14
Бирет
8
Деменге
29
29
8
Деменге
97
Балло-Туре
12
Туре
12
Туре
97
Балло-Туре
21
Стамбули
14
Цитаишвили
14
Цитаишвили
21
Стамбули
52
Куао
19
19
52
Куао
Остались в запасе
Монако
Метц
21
Янн Льенар
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
39
Брайан Маджо
ЦФ
61
Pape Sy
ВР
25
Cléo Mélières
ЦЗ
9
Гиорги Абуашвили
ЛВ
7
Ибу Сане
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Остались в запасе
39
Брайан Маджо
ЦФ
61
Pape Sy
ВР
25
Cléo Mélières
ЦЗ
9
Гиорги Абуашвили
ЛВ
7
Ибу Сане
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча Монако - Метц
1
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
15
7
Офсайды
3
0
Количество передач
411
548
Сейвы
1
2
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
3.26
1.98
Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Метца», 5-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Метц»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»