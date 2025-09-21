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  • «Монако» – «Метц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

«Монако» – «Метц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

21 сентября 2025, 17:05
Монако
21.09.2025, воскресенье, 18:15
Франция. Лига 1, 5 тур
5 : 2
Завершен
Метц
28' М. Бирет 46' А. Фати 83' А. Фати 86' К. Куао (АГ) 90+3' Д. Иленихена
13' Х. Диалло 67' Г. Эйн (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Тило Керер
(К) ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Аладжи Бамба
ОП
8
Ламин Камара
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
14
Мика Бирет
ЦФ
29
Парис Бруннер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Метц
1
Джонатан Фишер
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
8
Жесси Деменге
ЦП
7
Шейх Сабали
ЦП
7
Готье Эйн
(К) ПВ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Монако
21
Янн Льенар
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Метц
61
Pape Sy
ВР
25
Cléo Mélières
ЦЗ
9
Гиорги Абуашвили
ЛВ
29
Ismaël Guerti
ЦП
12
Альфа Туре
ЦП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
39
Брайан Маджо
ЦФ
19
Morgan Bokele Mputu
ЦФ
7
Ибу Сане
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Кен
11
Уаттара
15
Дайер
6
Керер
4
Тезе
8
Бамба
8
Камара
18
Минамино
11
Аклиуш
29
Бруннер
14
Бирет
4-2-2-1-1
1
Фишер
52
Куао
59
Йегбе
2
Колен
97
Балло-Туре
21
Стамбули
5
Гбамен
8
Деменге
7
Сабали
7
Эйн
13
Диалло
11
Уаттара
12
Энрике
12
Энрике
11
Уаттара
18
Минамино
17
Идумбо Мусамбо
17
Идумбо Мусамбо
18
Минамино
29
Бруннер
31
Фати
31
Фати
29
Бруннер
8
Бамба
15
Дьятта
15
Дьятта
8
Бамба
14
Бирет
99
Иленихена
99
Иленихена
14
Бирет
8
Деменге
29
29
8
Деменге
97
Балло-Туре
12
Туре
12
Туре
97
Балло-Туре
21
Стамбули
14
Цитаишвили
14
Цитаишвили
21
Стамбули
52
Куао
19
19
52
Куао
Остались в запасе
Монако
Метц
21
Янн Льенар
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
39
Брайан Маджо
ЦФ
61
Pape Sy
ВР
25
Cléo Mélières
ЦЗ
9
Гиорги Абуашвили
ЛВ
7
Ибу Сане
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Остались в запасе
39
Брайан Маджо
ЦФ
61
Pape Sy
ВР
25
Cléo Mélières
ЦЗ
9
Гиорги Абуашвили
ЛВ
7
Ибу Сане
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча Монако - Метц
1
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
15
7
Офсайды
3
0
Количество передач
411
548
Сейвы
1
2
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
3.26
1.98

Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Метца», 5-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Метц»

«Монако» – «Метц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Метц Монако
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