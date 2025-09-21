21.09.2025, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 4 тур
Италия. Серия А, 4 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Торино
Торино
3-3-1-2-1
81
Исраэль
23
Коко
44
Исмайли
3
Марипан
3
Бираги
8
Асллани
19
Лазаро
20
Илич
10
Влашич
7
Абухляль
18
Симеоне
3-3-3-1
29
Карнесекки
31
Коссуну
4
Хин
19
Джимсити
77
Дзаппакоста
15
де Рон
59
Залевски
10
Самарджич
8
Пашалич
7
Сулемана
90
Крстович
3
Марипан
61
Тамез
61
Тамез
3
Марипан
20
Илич
22
Казадеи
22
Казадеи
20
Илич
7
Абухляль
19
Адамс
19
Адамс
7
Абухляль
18
Симеоне
91
Сапата
91
Сапата
18
Симеоне
10
Влашич
18
Анджорин
18
Анджорин
10
Влашич
4
Хин
5
Аганор
5
Аганор
4
Хин
59
Залевски
16
Белланова
16
Белланова
59
Залевски
90
Крстович
70
Мальдини
70
Мальдини
90
Крстович
15
де Рон
80
Муса
80
Муса
15
де Рон
7
Сулемана
11
Лукман
11
Лукман
7
Сулемана
Остались в запасе
Торино
Аталанта
71
Михай Попа
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
Главный тренер
Марко Барони
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
41
Henry Camara
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
71
Михай Попа
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
41
Henry Camara
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Торино - Аталанта
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
1
0
Нарушения
11
9
Офсайды
1
0
Количество передач
386
617
Сейвы
2
5
Точность передач %
83
87
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.2
1.64
xGP (предотвращенные голы)
1.28
1.28
Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Аталанты», 4-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Аталанта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»