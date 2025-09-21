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  • «Торино» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

«Торино» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

21 сентября 2025, 14:50
Торино
21.09.2025, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 4 тур
0 : 3
Завершен
Аталанта
30' Н. Крстович 34' К. Сулемана 38' Н. Крстович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
81
Франко Исраэль
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
20
Иван Илич
ЦП
10
Никола Влашич
(К) АП
7
Закария Абухляль
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
10
Лазар Самарджич
АП
8
Марио Пашалич
АП
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Торино
71
Михай Попа
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
25
Алиу Нджи
ЛВ
61
Адриен Тамез
ОП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
19
Че Адамс
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
5
Онест Аганор
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
80
Юнус Муса
ПВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
41
Henry Camara
ЦФ
3-3-1-2-1
81
Исраэль
23
Коко
44
Исмайли
3
Марипан
3
Бираги
8
Асллани
19
Лазаро
20
Илич
10
Влашич
7
Абухляль
18
Симеоне
3-3-3-1
29
Карнесекки
31
Коссуну
4
Хин
19
Джимсити
77
Дзаппакоста
15
де Рон
59
Залевски
10
Самарджич
8
Пашалич
7
Сулемана
90
Крстович
3
Марипан
61
Тамез
61
Тамез
3
Марипан
20
Илич
22
Казадеи
22
Казадеи
20
Илич
7
Абухляль
19
Адамс
19
Адамс
7
Абухляль
18
Симеоне
91
Сапата
91
Сапата
18
Симеоне
10
Влашич
18
Анджорин
18
Анджорин
10
Влашич
4
Хин
5
Аганор
5
Аганор
4
Хин
59
Залевски
16
Белланова
16
Белланова
59
Залевски
90
Крстович
70
Мальдини
70
Мальдини
90
Крстович
15
де Рон
80
Муса
80
Муса
15
де Рон
7
Сулемана
11
Лукман
11
Лукман
7
Сулемана
Остались в запасе
Торино
Аталанта
71
Михай Попа
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
Главный тренер
Марко Барони
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
41
Henry Camara
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
71
Михай Попа
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
41
Henry Camara
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Торино - Аталанта
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
1
0
Нарушения
11
9
Офсайды
1
0
Количество передач
386
617
Сейвы
2
5
Точность передач %
83
87
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.2
1.64
xGP (предотвращенные голы)
1.28
1.28

Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Аталанты», 4-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Аталанта»

«Торино» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Аталанта Торино
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