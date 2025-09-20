20.09.2025, суббота, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
2 : 4
Завершен
Составы команд
Чайка
Чайка
3-1-2-3-1
1
Фадеев
24
Придава
39
Маслов
66
Петин
91
Столяров
20
Роспутько
7
Джебов
55
Гапеев
70
Червяков
25
Гуляев
87
Филев
4-1-2-1-2
68
Гайдаш
2
Тарасов
4
Супранович
5
Жилмостных
18
Игнатьев
35
Енин
88
Садов
22
Немченко
11
Назаренко
69
Боков
77
Гарибян
39
Маслов
27
Крутовских
27
Крутовских
39
Маслов
20
Роспутько
17
Каптилович
17
Каптилович
20
Роспутько
70
Червяков
61
Ужгин
61
Ужгин
70
Червяков
7
Джебов
18
Соколов
18
Соколов
7
Джебов
25
Гуляев
83
Ищенко
83
Ищенко
25
Гуляев
5
Жилмостных
78
Киселев
78
Киселев
5
Жилмостных
22
Немченко
69
Чурсин
69
Чурсин
22
Немченко
69
Боков
55
Саплинов
55
Саплинов
69
Боков
11
Назаренко
9
Тлехугов
9
Тлехугов
11
Назаренко
77
Гарибян
23
Чиканчи
23
Чиканчи
77
Гарибян
Остались в запасе
Чайка
Спартак К
96
Иван Сорочинский
ВР
23
Богдан Рогочий
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
59
Арсений Гердт
АП
17
Антон Гурылев
ЛВ
88
Иван Маркелов
ЛВ
11
Максим Криушичев
ПВ
86
Никита Корец
ВР
98
Арсений Хорин
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
66
Ярослав Макаренко
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
8
Иван Кудряшов
ЦП
Главный тренер
Сергей Бондарь
Остались в запасе
96
Иван Сорочинский
ВР
23
Богдан Рогочий
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
59
Арсений Гердт
АП
17
Антон Гурылев
ЛВ
88
Иван Маркелов
ЛВ
11
Максим Криушичев
ПВ
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
98
Арсений Хорин
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
66
Ярослав Макаренко
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
8
Иван Кудряшов
ЦП
Главный тренер
Сергей Бондарь
Статистика матча Чайка - Спартак К
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «Спартака» Кострома, 11-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Чайка» – «Спартак» Кострома
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Источник: «Бомбардир»