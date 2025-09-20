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  • «Чайка» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

«Чайка» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

20 сентября 2025, 15:50
Чайка
20.09.2025, суббота, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
2 : 4
Завершен
Спартак К
15' Е. Гуляев 83' А. Соколов
11' Д. Жилмостных 45+5' Е. Назаренко 50' Д. Жилмостных 62' М. Игнатьев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
1
Семен Фадеев
ВР
24
Николай Придава
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
91
Даниил Столяров
ОП
20
Александр Роспутько
ЦП
7
Абдулло Джебов
ЦП
70
Руслан Червяков
ПВ
25
Егор Гуляев
ПВ
87
Арсений Филев
ЦФ
Спартак К
68
Михаил Гайдаш
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
4
Никита Супранович
ЦЗ
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
88
Дмитрий Садов
ЦП
22
Анатолий Немченко
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
77
Артур Гарибян
ЦФ
69
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Бондарь
Чайка
96
Иван Сорочинский
ВР
23
Богдан Рогочий
ЦЗ
27
Артем Крутовских
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
17
Антон Гурылев
ЛВ
88
Иван Маркелов
ЛВ
38
Станислав Топинка
ОП
18
Артем Соколов
АП
59
Арсений Гердт
АП
11
Максим Криушичев
ПВ
83
Николай Ищенко
ЦФ
Спартак К
86
Никита Корец
ВР
98
Арсений Хорин
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
66
Ярослав Макаренко
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
69
Кирилл Чурсин
ОП
56
Виктор Демьянов
ОП
8
Иван Кудряшов
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
9
Марат Тлехугов
ПВ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Фадеев
24
Придава
39
Маслов
66
Петин
91
Столяров
20
Роспутько
7
Джебов
55
Гапеев
70
Червяков
25
Гуляев
87
Филев
4-1-2-1-2
68
Гайдаш
2
Тарасов
4
Супранович
5
Жилмостных
18
Игнатьев
35
Енин
88
Садов
22
Немченко
11
Назаренко
69
Боков
77
Гарибян
39
Маслов
27
Крутовских
27
Крутовских
39
Маслов
20
Роспутько
17
Каптилович
17
Каптилович
20
Роспутько
70
Червяков
61
Ужгин
61
Ужгин
70
Червяков
7
Джебов
18
Соколов
18
Соколов
7
Джебов
25
Гуляев
83
Ищенко
83
Ищенко
25
Гуляев
5
Жилмостных
78
Киселев
78
Киселев
5
Жилмостных
22
Немченко
69
Чурсин
69
Чурсин
22
Немченко
69
Боков
55
Саплинов
55
Саплинов
69
Боков
11
Назаренко
9
Тлехугов
9
Тлехугов
11
Назаренко
77
Гарибян
23
Чиканчи
23
Чиканчи
77
Гарибян
Остались в запасе
Чайка
Спартак К
96
Иван Сорочинский
ВР
23
Богдан Рогочий
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
59
Арсений Гердт
АП
17
Антон Гурылев
ЛВ
88
Иван Маркелов
ЛВ
11
Максим Криушичев
ПВ
86
Никита Корец
ВР
98
Арсений Хорин
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
66
Ярослав Макаренко
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
8
Иван Кудряшов
ЦП
Главный тренер
Сергей Бондарь
Остались в запасе
96
Иван Сорочинский
ВР
23
Богдан Рогочий
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
59
Арсений Гердт
АП
17
Антон Гурылев
ЛВ
88
Иван Маркелов
ЛВ
11
Максим Криушичев
ПВ
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
98
Арсений Хорин
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
66
Ярослав Макаренко
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
8
Иван Кудряшов
ЦП
Главный тренер
Сергей Бондарь
Статистика матча Чайка - Спартак К
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «Спартака» Кострома, 11-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Чайка» – «Спартак» Кострома

«Чайка» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Спартак К Чайка
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