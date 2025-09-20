Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Арсенал» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

«Арсенал» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

20 сентября 2025, 15:50
Арсенал
20.09.2025, суббота, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Уфа
71' Э. Рейес 90+6' Д. Пенчиков
37' А. Бердников (АГ) 74' З. Юсупов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
18
Михаил Цулая
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
21
Никита Раздорских
ЦП
14
Милош Брнович
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
79
Константин Троянов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
88
Мигран Агеян
АП
23
Данил Ахатов
АП
70
Дилан Ортис
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Арсенал
42
Александр Мелихов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
44
Олег Исаенко
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
70
Маттео Ахлинви
ОП
18
Дмитрий Сергеев
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
24
Илья Азявин
АП
10
Кирилл Богданец
ПВ
11
Урош Джуранович
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Уфа
75
Булат Бакиров
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ЦЗ
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
7
Александр Перченок
ПВ
88
Уильямс Чимези
ПВ
9
Илья Карпук
ЦФ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
17
Осман Минатулаев
ЦФ
4-2-3-1
18
Цулая
21
Бердников
15
Пуцко
45
Кармаев
4
Пенчиков
21
Раздорских
14
Брнович
7
Рейес
9
Липовой
22
Цараев
90
Калмыков
3-2-1-3-1
40
Чернов
55
Шляков
17
Озманов
22
Хомуха
79
Троянов
10
Гыстаров
22
Юсупов
88
Агеян
23
Ахатов
8
Исаев
70
Ортис
21
Бердников
44
Исаенко
44
Исаенко
21
Бердников
22
Цараев
5
Трошечкин
5
Трошечкин
22
Цараев
21
Раздорских
70
Ахлинви
70
Ахлинви
21
Раздорских
14
Брнович
24
Азявин
24
Азявин
14
Брнович
9
Липовой
27
Мирзов
27
Мирзов
9
Липовой
10
Гыстаров
96
Барановский
96
Барановский
10
Гыстаров
17
Озманов
7
Перченок
7
Перченок
17
Озманов
23
Ахатов
88
Чимези
88
Чимези
23
Ахатов
70
Ортис
9
Карпук
9
Карпук
70
Ортис
Остались в запасе
Арсенал
Уфа
42
Александр Мелихов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
10
Кирилл Богданец
ПВ
11
Урош Джуранович
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
75
Булат Бакиров
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ЦЗ
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
19
Эмиль Майоров
ЦФ
17
Осман Минатулаев
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
10
Кирилл Богданец
ПВ
11
Урош Джуранович
ЦФ
Остались в запасе
75
Булат Бакиров
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ЦЗ
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
19
Эмиль Майоров
ЦФ
17
Осман Минатулаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Арсенал - Уфа
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Уфы», 11-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Уфа»

«Арсенал» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Уфа Арсенал
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
1
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
7
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
3
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
1
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
3
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
9
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+