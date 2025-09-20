20.09.2025, суббота, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
4-2-3-1
18
Цулая
21
Бердников
15
Пуцко
45
Кармаев
4
Пенчиков
21
Раздорских
14
Брнович
7
Рейес
9
Липовой
22
Цараев
90
Калмыков
3-2-1-3-1
40
Чернов
55
Шляков
17
Озманов
22
Хомуха
79
Троянов
10
Гыстаров
22
Юсупов
88
Агеян
23
Ахатов
8
Исаев
70
Ортис
21
Бердников
44
Исаенко
44
Исаенко
21
Бердников
22
Цараев
5
Трошечкин
5
Трошечкин
22
Цараев
21
Раздорских
70
Ахлинви
70
Ахлинви
21
Раздорских
14
Брнович
24
Азявин
24
Азявин
14
Брнович
9
Липовой
27
Мирзов
27
Мирзов
9
Липовой
10
Гыстаров
96
Барановский
96
Барановский
10
Гыстаров
17
Озманов
7
Перченок
7
Перченок
17
Озманов
23
Ахатов
88
Чимези
88
Чимези
23
Ахатов
70
Ортис
9
Карпук
9
Карпук
70
Ортис
Остались в запасе
Арсенал
Уфа
42
Александр Мелихов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
10
Кирилл Богданец
ПВ
11
Урош Джуранович
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
75
Булат Бакиров
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ЦЗ
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
19
Эмиль Майоров
ЦФ
17
Осман Минатулаев
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
10
Кирилл Богданец
ПВ
11
Урош Джуранович
ЦФ
Остались в запасе
75
Булат Бакиров
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ЦЗ
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
19
Эмиль Майоров
ЦФ
17
Осман Минатулаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Арсенал - Уфа
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Уфы», 11-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Уфа»
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Источник: «Бомбардир»