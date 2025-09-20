Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «Торпедо», 11-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сокол» – «Торпедо»