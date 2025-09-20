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  • «Сокол» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

«Сокол» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

20 сентября 2025, 14:50
Сокол
20.09.2025, суббота, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Торпедо
18' А. Голиянин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
36
Михаил Левашов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
17
Руслан Дауров
ОП
8
Амир Кахриманович
ЦП
69
Роман Ермолин
ЦП
11
Алексей Голиянин
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
21
Артур Галоян
АП
7
Александр Юшин
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
26
Алексей Доля
ЦЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
70
Глеб Бахарев
ЛВ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
13
Павел Киреенко
ЛВ
10
Антон Мухин
ОП
64
Антон Егорушкин
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
53
Сергей Грибов
ЦФ
11
Владислав Костин
ЦФ
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
73
Владислав Шитов
ЦФ
7
Душан Бакич
ЦФ
9
Александр Чупаев
ЦФ
10
Виталий Дунай
ЦФ
3-3-2-1
36
Левашов
50
Быков
5
Ковачевич
19
Бутаев
51
Синяк
17
Дауров
2
Чуриков
8
Кахриманович
69
Ермолин
11
Голиянин
3-3-1-2-1
25
Солдатенко
22
Кожемякин
4
Бородин
15
Данилкин
84
Чурилов
97
Чурич
90
Роганович
90
Ломакин
7
Юшин
21
Галоян
79
Каштанов
51
Синяк
10
Мухин
10
Мухин
51
Синяк
17
Дауров
77
Лазарев
77
Лазарев
17
Дауров
69
Ермолин
70
Бахарев
70
Бахарев
69
Ермолин
11
Голиянин
53
Грибов
53
Грибов
11
Голиянин
97
Чурич
99
Шевченко
99
Шевченко
97
Чурич
90
Ломакин
73
Шитов
73
Шитов
90
Ломакин
7
Юшин
7
Бакич
7
Бакич
7
Юшин
84
Чурилов
9
Чупаев
9
Чупаев
84
Чурилов
Остались в запасе
Сокол
Торпедо
1
Тимур Крайков
ВР
26
Алексей Доля
ЦЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
64
Антон Егорушкин
ЦП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
13
Павел Киреенко
ЛВ
11
Владислав Костин
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
23
Егор Бабурин
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
10
Виталий Дунай
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
26
Алексей Доля
ЦЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
64
Антон Егорушкин
ЦП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
13
Павел Киреенко
ЛВ
11
Владислав Костин
ЦФ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
10
Виталий Дунай
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Сокол - Торпедо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «Торпедо», 11-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сокол» – «Торпедо»

«Сокол» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Торпедо Сокол
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