20.09.2025, суббота, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Сокол
Сокол
3-3-2-1
36
Левашов
50
Быков
5
Ковачевич
19
Бутаев
51
Синяк
17
Дауров
2
Чуриков
8
Кахриманович
69
Ермолин
11
Голиянин
3-3-1-2-1
25
Солдатенко
22
Кожемякин
4
Бородин
15
Данилкин
84
Чурилов
97
Чурич
90
Роганович
90
Ломакин
7
Юшин
21
Галоян
79
Каштанов
51
Синяк
10
Мухин
10
Мухин
51
Синяк
17
Дауров
77
Лазарев
77
Лазарев
17
Дауров
69
Ермолин
70
Бахарев
70
Бахарев
69
Ермолин
11
Голиянин
53
Грибов
53
Грибов
11
Голиянин
97
Чурич
99
Шевченко
99
Шевченко
97
Чурич
90
Ломакин
73
Шитов
73
Шитов
90
Ломакин
7
Юшин
7
Бакич
7
Бакич
7
Юшин
84
Чурилов
9
Чупаев
9
Чупаев
84
Чурилов
Остались в запасе
Сокол
Торпедо
1
Тимур Крайков
ВР
26
Алексей Доля
ЦЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
64
Антон Егорушкин
ЦП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
13
Павел Киреенко
ЛВ
11
Владислав Костин
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
23
Егор Бабурин
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
10
Виталий Дунай
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
26
Алексей Доля
ЦЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
64
Антон Егорушкин
ЦП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
13
Павел Киреенко
ЛВ
11
Владислав Костин
ЦФ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
10
Виталий Дунай
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Сокол - Торпедо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «Торпедо», 11-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сокол» – «Торпедо»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
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Источник: «Бомбардир»