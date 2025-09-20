Составы команд
Урал
Урал
3-3-2-1-1
57
Селихов
2
Бегич
53
Бардачев
16
Итало
14
Мосин
8
Аюпов
77
Мигель
22
Кордейро
99
Акбашев
17
Карапузов
97
Воронов
4-2-3-1
13
Чагров
24
Коротков
17
Покидышев
17
Фомин
13
Бардыбахин
6
Макаров
13
Кайнов
7
Сафронов
10
Симонян
80
Арбузов
7
Хохлачев
57
Селихов
1
Опарин
1
Опарин
57
Селихов
8
Аюпов
6
Сунгатулин
6
Сунгатулин
8
Аюпов
17
Карапузов
97
Ишков
97
Ишков
17
Карапузов
97
Воронов
14
Железнов
14
Железнов
97
Воронов
14
Мосин
10
Секулич
10
Секулич
14
Мосин
7
Сафронов
17
Шильников
17
Шильников
7
Сафронов
7
Хохлачев
24
Мальцев
24
Мальцев
7
Хохлачев
80
Арбузов
73
Азнауров
73
Азнауров
80
Арбузов
10
Симонян
9
Давидян
9
Давидян
10
Симонян
Остались в запасе
Урал
Ротор
71
Алексей Мамин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
31
Максим Сергеев
ЦП
37
Виталий Бондарев
АП
18
Никита Морозов
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
77
Дмитрий Сасин
АП
17
Кирилл Никишин
ЦФ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
31
Максим Сергеев
ЦП
37
Виталий Бондарев
АП
18
Никита Морозов
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
20
Евгений Марков
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
77
Дмитрий Сасин
АП
17
Кирилл Никишин
ЦФ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Урал - Ротор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Ротора», 11-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября в 12:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Ротор»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»