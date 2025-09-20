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  • «Урал» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

«Урал» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

20 сентября 2025, 10:50
Урал
20.09.2025, суббота, 12:00
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Ротор
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
57
Александр Селихов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
77
Гонсалу Мигель
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
22
Лео Кордейро
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
97
Максим Воронов
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ОП
13
Максим Кайнов
ОП
10
Артем Симонян
АП
80
Ярослав Арбузов
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Урал
1
Михаил Опарин
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
59
Евгений Харин
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
31
Максим Сергеев
ЦП
97
Илья Ишков
АП
37
Виталий Бондарев
АП
18
Никита Морозов
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Ротор
1
Владимир Сугробов
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
28
Андрей Семенов
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
24
Михаил Мальцев
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
9
Давид Давидян
ПВ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
3-3-2-1-1
57
Селихов
2
Бегич
53
Бардачев
16
Итало
14
Мосин
8
Аюпов
77
Мигель
22
Кордейро
99
Акбашев
17
Карапузов
97
Воронов
4-2-3-1
13
Чагров
24
Коротков
17
Покидышев
17
Фомин
13
Бардыбахин
6
Макаров
13
Кайнов
7
Сафронов
10
Симонян
80
Арбузов
7
Хохлачев
57
Селихов
1
Опарин
1
Опарин
57
Селихов
8
Аюпов
6
Сунгатулин
6
Сунгатулин
8
Аюпов
17
Карапузов
97
Ишков
97
Ишков
17
Карапузов
97
Воронов
14
Железнов
14
Железнов
97
Воронов
14
Мосин
10
Секулич
10
Секулич
14
Мосин
7
Сафронов
17
Шильников
17
Шильников
7
Сафронов
7
Хохлачев
24
Мальцев
24
Мальцев
7
Хохлачев
80
Арбузов
73
Азнауров
73
Азнауров
80
Арбузов
10
Симонян
9
Давидян
9
Давидян
10
Симонян
Остались в запасе
Урал
Ротор
71
Алексей Мамин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
31
Максим Сергеев
ЦП
37
Виталий Бондарев
АП
18
Никита Морозов
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
77
Дмитрий Сасин
АП
17
Кирилл Никишин
ЦФ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
31
Максим Сергеев
ЦП
37
Виталий Бондарев
АП
18
Никита Морозов
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
20
Евгений Марков
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
77
Дмитрий Сасин
АП
17
Кирилл Никишин
ЦФ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Урал - Ротор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Ротора», 11-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября в 12:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Ротор»

«Урал» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Ротор Урал
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