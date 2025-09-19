19.09.2025, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 4 тур
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Лечче
Лечче
Кальяри
24
Джузеппе Киоччи
ВР
34
Vincenzo Sarno
ВР
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
15
Хуан Родригес
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
4
Маттиа Феличи
ЛВ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
21
Николо Кавуоти
АП
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
3
Рияд Идрисси
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
4-3-2-1
30
Фальконе
25
Галло
4
Гашпар
44
Габриэль
21
Куасси
7
Сала
20
Рамадани
29
Кулибали
23
Соттиль
50
Пьеротти
9
Штулич
3-1-3-1-2
1
Каприле
5
Луперто
33
Оберт
26
Мина
18
Прати
8
Адопо
14
Дейола
14
Фолоруншо
2
Палестра
94
Эспозито
11
Белотти
7
Сала
77
Каба
77
Каба
7
Сала
25
Галло
3
Ндаба
3
Ндаба
25
Галло
23
Соттиль
20
Моренте
20
Моренте
23
Соттиль
50
Пьеротти
11
Н'Дри
11
Н'Дри
50
Пьеротти
20
Рамадани
73
Камарда
73
Камарда
20
Рамадани
8
Адопо
4
Цаппа
4
Цаппа
8
Адопо
94
Эспозито
70
Гаэтано
70
Гаэтано
94
Эспозито
14
Дейола
36
Маццителли
36
Маццителли
14
Дейола
18
Прати
4
Феличи
4
Феличи
18
Прати
11
Белотти
90
Кылыксой
90
Кылыксой
11
Белотти
Остались в запасе
Лечче
Кальяри
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
10
Медон Бериша
ЦП
80
Нико Ковач
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
Главный тренер
Марко Джампаоло
24
Джузеппе Киоччи
ВР
34
Vincenzo Sarno
ВР
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
15
Хуан Родригес
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
21
Николо Кавуоти
АП
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
3
Рияд Идрисси
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
10
Медон Бериша
ЦП
80
Нико Ковач
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
34
Vincenzo Sarno
ВР
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
15
Хуан Родригес
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
21
Николо Кавуоти
АП
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
3
Рияд Идрисси
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Лечче - Кальяри
2
3
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
7
Нарушения
10
19
Офсайды
0
2
Количество передач
378
351
Сейвы
4
4
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
8
13
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.99
2.24
xGP (предотвращенные голы)
0.04
0.04
Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Кальяри», 4-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Кальяри»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»