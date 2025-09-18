18.09.2025, четверг, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов, 1 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Спортинг
Спортинг
3-1-2-2-2
13
Виржиния
72
Куарежма
25
Инасиу
22
Фреснеда
23
Юльманн
20
Кочорашвили
28
Гонсалвеш
20
Араухо
23
Кенда
97
Суарес
7
Тринкау
3-3-1-2
82
Калмурза
28
Сорокин
4
Касабулат
15
Арад
24
Мрынский
20
Тапалов
3
Мата
55
Громыко
12
Сатпаев
7
Жоржинью
20
Араухо
2
Рейс
2
Рейс
20
Араухо
23
Юльманн
6
Дебаст
6
Дебаст
23
Юльманн
20
Кочорашвили
5
Морита
5
Морита
20
Кочорашвили
28
Гонсалвеш
27
Сантос
27
Сантос
28
Гонсалвеш
97
Суарес
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
97
Суарес
3
Мата
5
Кургин
5
Кургин
3
Мата
4
Касабулат
6
Садыбеков
6
Садыбеков
4
Касабулат
20
Тапалов
33
Станоев
33
Станоев
20
Тапалов
15
Арад
9
Эдмилсон
9
Эдмилсон
15
Арад
24
Мрынский
39
Рикардиньо
39
Рикардиньо
24
Мрынский
Остались в запасе
Спортинг
Кайрат
41
Диего Каллаи
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
35
Rayan
ЦП
8
Жоау Симойнш
АП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
67
Lucas Anjos
ЦФ
31
Диас Реимов
ВР
98
Бахтияр Алдашев
ВР
25
Александр Широбоков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
41
Диего Каллаи
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
35
Rayan
ЦП
8
Жоау Симойнш
АП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
67
Lucas Anjos
ЦФ
Остались в запасе
31
Диас Реимов
ВР
98
Бахтияр Алдашев
ВР
25
Александр Широбоков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Спортинг - Кайрат
4
2
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
14
11
Офсайды
0
1
Количество передач
561
318
Сейвы
3
4
Точность передач %
86
75
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
4.25
0.7
xGP (предотвращенные голы)
0.73
0.73
Смотреть прямую трансляцию матча «Спортинг» против «Кайрата», 1 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 сентября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спортинг» – «Кайрат»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»