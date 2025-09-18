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  • «Спортинг» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2025

«Спортинг» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2025

18 сентября 2025, 20:50
Спортинг
18.09.2025, четверг, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
4 : 1
Завершен
Кайрат
44' Тринкау 65' Тринкау 67' А. Сантос 68' Ж. Кенда
86' Эдмилсон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
13
Жоау Виржиния
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
23
Мортен Юльманн
(К) ОП
20
Георгий Кочорашвили
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
23
Жеовани Кенда
ПВ
7
Тринкау
ЦФ
97
Луис Суарес
ЦФ
Кайрат
82
Шерхан Калмурза
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
14
Александр Мартынович
(К) ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
55
Валерий Громыко
АП
7
Жоржинью
ЦФ
12
Дастан Сатпаев
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Спортинг
41
Диего Каллаи
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
27
Алиссон Сантос
ЛВ
5
Хидемаса Морита
ОП
35
Rayan
ЦП
8
Жоау Симойнш
АП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
67
Lucas Anjos
ЦФ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Кайрат
31
Диас Реимов
ВР
98
Бахтияр Алдашев
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
33
Юг Станоев
ПВ
9
Эдмилсон
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
3-1-2-2-2
13
Виржиния
72
Куарежма
25
Инасиу
22
Фреснеда
23
Юльманн
20
Кочорашвили
28
Гонсалвеш
20
Араухо
23
Кенда
97
Суарес
7
Тринкау
3-3-1-2
82
Калмурза
28
Сорокин
4
Касабулат
15
Арад
24
Мрынский
20
Тапалов
3
Мата
55
Громыко
12
Сатпаев
7
Жоржинью
20
Араухо
2
Рейс
2
Рейс
20
Араухо
23
Юльманн
6
Дебаст
6
Дебаст
23
Юльманн
20
Кочорашвили
5
Морита
5
Морита
20
Кочорашвили
28
Гонсалвеш
27
Сантос
27
Сантос
28
Гонсалвеш
97
Суарес
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
97
Суарес
3
Мата
5
Кургин
5
Кургин
3
Мата
4
Касабулат
6
Садыбеков
6
Садыбеков
4
Касабулат
20
Тапалов
33
Станоев
33
Станоев
20
Тапалов
15
Арад
9
Эдмилсон
9
Эдмилсон
15
Арад
24
Мрынский
39
Рикардиньо
39
Рикардиньо
24
Мрынский
Остались в запасе
Спортинг
Кайрат
41
Диего Каллаи
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
35
Rayan
ЦП
8
Жоау Симойнш
АП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
67
Lucas Anjos
ЦФ
31
Диас Реимов
ВР
98
Бахтияр Алдашев
ВР
25
Александр Широбоков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
41
Диего Каллаи
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
35
Rayan
ЦП
8
Жоау Симойнш
АП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
67
Lucas Anjos
ЦФ
Остались в запасе
31
Диас Реимов
ВР
98
Бахтияр Алдашев
ВР
25
Александр Широбоков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Спортинг - Кайрат
4
2
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
14
11
Офсайды
0
1
Количество передач
561
318
Сейвы
3
4
Точность передач %
86
75
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
4.25
0.7
xGP (предотвращенные голы)
0.73
0.73

Смотреть прямую трансляцию матча «Спортинг» против «Кайрата», 1 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 сентября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спортинг» – «Кайрат»

«Спортинг» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Кайрат Спортинг
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