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  • «Брюгге» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2025

«Брюгге» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2025

18 сентября 2025, 18:35
Брюгге
18.09.2025, четверг, 19:45
Лига чемпионов, 1 тур
4 : 1
Завершен
Монако
32' Н. Тресольди 39' Р. Онидика 42' Х. Ванакен 75' М. Диахон
90+1' А. Фати
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
14
Бьорн Мейер
ЛЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
9
Карлос Форбс
ЛВ
17
Христос Цолис
ЛВ
5
Александар Станкович
ОП
25
Рафаэль Онидика
ОП
20
Ханс Ванакен
(К) ЦП
7
Николо Тресольди
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Монако
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
15
Эрик Дайер
(К) ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Аладжи Бамба
ОП
8
Ламин Камара
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
9
Фоларин Балогун
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
67
Мамаду Диахон
ЛВ
10
Уго Ветлесен
ЦП
62
Lynnt Audoor
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
11
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
47
Kaye Iyowuna Furo
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Монако
21
Янн Льенар
ВР
1
Yanis Benchaouch
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
99
Джордж Иленихена
ЦФ
4-2-1-2-1
22
Миньоле
14
Мейер
44
Мехеле
4
Ордоньес
64
Саббе
5
Станкович
25
Онидика
20
Ванакен
17
Цолис
9
Форбс
7
Тресольди
4-1-1-2-2
16
Кен
2
Вандерсон
15
Дайер
13
Мависса Элеби
12
Энрике
8
Бамба
8
Камара
11
Аклиуш
18
Минамино
14
Бирет
9
Балогун
22
Миньоле
29
Жекерс
29
Жекерс
22
Миньоле
14
Мейер
65
Сейс
65
Сейс
14
Мейер
4
Ордоньес
58
Спайлерс
58
Спайлерс
4
Ордоньес
25
Онидика
62
62
25
Онидика
9
Форбс
67
Диахон
67
Диахон
9
Форбс
13
Мависса Элеби
11
Уаттара
11
Уаттара
13
Мависса Элеби
12
Энрике
6
Керер
6
Керер
12
Энрике
8
Бамба
28
Кулибали
28
Кулибали
8
Бамба
9
Балогун
31
Фати
31
Фати
9
Балогун
14
Бирет
99
Иленихена
99
Иленихена
14
Бирет
Остались в запасе
Брюгге
Монако
41
Уго Сике
ПЗ
10
Уго Ветлесен
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
11
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
47
Kaye Iyowuna Furo
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
21
Янн Льенар
ВР
1
Yanis Benchaouch
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
41
Уго Сике
ПЗ
10
Уго Ветлесен
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
11
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
47
Kaye Iyowuna Furo
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
1
Yanis Benchaouch
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
Главный тренер
Ники Хайен
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Брюгге - Монако
2
2
Всего ударов по воротам
26
13
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
11
9
Офсайды
0
1
Количество передач
456
485
Сейвы
4
6
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
20
6
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
3.15
1.45
xGP (предотвращенные голы)
0.24
0.24

Смотреть прямую трансляцию матча «Брюгге» против «Монако», 1 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 сентября в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брюгге» – «Монако»

«Брюгге» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Монако Брюгге
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