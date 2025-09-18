18.09.2025, четверг, 19:45
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов, 1 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Брюгге
Брюгге
4-2-1-2-1
22
Миньоле
14
Мейер
44
Мехеле
4
Ордоньес
64
Саббе
5
Станкович
25
Онидика
20
Ванакен
17
Цолис
9
Форбс
7
Тресольди
4-1-1-2-2
16
Кен
2
Вандерсон
15
Дайер
13
Мависса Элеби
12
Энрике
8
Бамба
8
Камара
11
Аклиуш
18
Минамино
14
Бирет
9
Балогун
22
Миньоле
29
Жекерс
29
Жекерс
22
Миньоле
14
Мейер
65
Сейс
65
Сейс
14
Мейер
4
Ордоньес
58
Спайлерс
58
Спайлерс
4
Ордоньес
25
Онидика
62
62
25
Онидика
9
Форбс
67
Диахон
67
Диахон
9
Форбс
13
Мависса Элеби
11
Уаттара
11
Уаттара
13
Мависса Элеби
12
Энрике
6
Керер
6
Керер
12
Энрике
8
Бамба
28
Кулибали
28
Кулибали
8
Бамба
9
Балогун
31
Фати
31
Фати
9
Балогун
14
Бирет
99
Иленихена
99
Иленихена
14
Бирет
Остались в запасе
Брюгге
Монако
41
Уго Сике
ПЗ
10
Уго Ветлесен
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
11
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
47
Kaye Iyowuna Furo
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
21
Янн Льенар
ВР
1
Yanis Benchaouch
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
41
Уго Сике
ПЗ
10
Уго Ветлесен
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
11
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
47
Kaye Iyowuna Furo
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
1
Yanis Benchaouch
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
Главный тренер
Ники Хайен
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Брюгге - Монако
2
2
Всего ударов по воротам
26
13
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
11
9
Офсайды
0
1
Количество передач
456
485
Сейвы
4
6
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
20
6
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
3.15
1.45
xGP (предотвращенные голы)
0.24
0.24
Смотреть прямую трансляцию матча «Брюгге» против «Монако», 1 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 сентября в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брюгге» – «Монако»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»